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TNL+ 2023/11/13,
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台灣觀光「慘」業住宿貴、餐飲不再便宜，疫情空轉三年後如何面對「全球化競爭」？

台灣觀光「慘」業住宿貴、餐飲不再便宜，疫情空轉三年後如何面對「全球化競爭」？
圖為北台灣知名觀光景點之一的九份老街。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有遠見的國家趁疫情禁止入境的期間，針對該國旅遊業的問題，趁此機會進行「改革」，對旅遊業的傷害最小（因為已經鎖國封城）。但台灣這幾年疫情期間幾乎沒有做任何改變，等於空轉三年，要如何追上鄰國腳步？未來面臨到更嚴峻的全球化競爭，台灣觀光產業前景恐怕非常悲觀。

最近幾個月以來，由於台灣的「政治八點檔」，分分合合吵得更熱鬧，吸引了大多數人的目光，但其實還有個議題一直不斷有各種相關的話題跟新聞出現。

從國際性的議題「日本觀光客不來台灣」、到台灣本島的「墾丁28年麥當勞停業」、「台北青旅一晚一萬五」、以及侯友宜最近喊出的政見 「四年內突破1800萬人次」。

其實這些新聞背後都指向了同一個問題：台灣觀光「慘」業，旅遊量能不足。就連10月底泰國宣布台灣從11月起免簽的新聞，也是立刻成為討論的焦點。

從表面來看問題，主因是台灣的住宿太貴了。

以全球連鎖飯店來說，台灣W飯店（W Hotel）一晚約一萬三，泰國只要五千多。比台灣的一半還低，日本最新的W Hotel一晚也只要大約台幣9700元。到歐洲旅遊，很多先進國家類民宿的旅館，乾淨舒適，還附早餐，一晚只要台幣一千多元。而台灣差不多水準的民宿或旅館，至少要兩、三千以上。

正常情況下的住宿價格已經遠高於周遭國家，更不用說每到活動或旅遊旺季，各種數倍房價飆漲的亂象。如今年中秋連假，西門町一個四、五坪大的房間，居然要一萬一。

台灣觀光旅遊業的問題只有如此嗎？背後還有台灣長久以來都未能解決的許多問題。

一、從數據看旅遊環境：過去「小確幸」的便宜餐飲，疫情後失去優勢

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