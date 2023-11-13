台灣觀光「慘」業住宿貴、餐飲不再便宜，疫情空轉三年後如何面對「全球化競爭」？
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有遠見的國家趁疫情禁止入境的期間，針對該國旅遊業的問題，趁此機會進行「改革」，對旅遊業的傷害最小（因為已經鎖國封城）。但台灣這幾年疫情期間幾乎沒有做任何改變，等於空轉三年，要如何追上鄰國腳步？未來面臨到更嚴峻的全球化競爭，台灣觀光產業前景恐怕非常悲觀。
最近幾個月以來，由於台灣的「政治八點檔」，分分合合吵得更熱鬧，吸引了大多數人的目光，但其實還有個議題一直不斷有各種相關的話題跟新聞出現。
從國際性的議題「日本觀光客不來台灣」、到台灣本島的「墾丁28年麥當勞停業」、「台北青旅一晚一萬五」、以及侯友宜最近喊出的政見 「四年內突破1800萬人次」。
其實這些新聞背後都指向了同一個問題：台灣觀光「慘」業，旅遊量能不足。就連10月底泰國宣布台灣從11月起免簽的新聞，也是立刻成為討論的焦點。
從表面來看問題，主因是台灣的住宿太貴了。
以全球連鎖飯店來說，台灣W飯店（W Hotel）一晚約一萬三，泰國只要五千多。比台灣的一半還低，日本最新的W Hotel一晚也只要大約台幣9700元。到歐洲旅遊，很多先進國家類民宿的旅館，乾淨舒適，還附早餐，一晚只要台幣一千多元。而台灣差不多水準的民宿或旅館，至少要兩、三千以上。
正常情況下的住宿價格已經遠高於周遭國家，更不用說每到活動或旅遊旺季，各種數倍房價飆漲的亂象。如今年中秋連假，西門町一個四、五坪大的房間，居然要一萬一。
台灣觀光旅遊業的問題只有如此嗎？背後還有台灣長久以來都未能解決的許多問題。
一、從數據看旅遊環境：過去「小確幸」的便宜餐飲，疫情後失去優勢
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。