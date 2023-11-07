破解古埃及謎團：紐約大學研究發現，人面獅身像很可能是由大自然侵蝕、雕刻而成的
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根據人面獅身像的成分，研究團隊使用了含有較硬且不可侵蝕物質的軟黏土塊進行實驗，使快速流動的水流穿過裝有黏土的隧道，模擬隨時間推移會透過侵蝕作用塑造之的強風。而隨著水從隧道流出，土塊中較堅硬的材質成為人面獅身像的頭部，而頸部、爪子和背部也逐漸顯露。科學家認為，古埃及人可能是看到了這些形狀奇特的雅丹，受到其形狀的啟發，而決定將之雕刻成神話中的生物。
40多年前，埃爾巴茲（Farouk El-Baz）——一位以在世界各地的沙漠中進行野外實地調查而聞名的太空科學家和地質學家——提出了一個理論：在古埃及人為人面獅身像（Great Sphinx of Giza）這座地標性雕塑增添表面細節之前，風在塑造它的過程中發揮了很重要的作用。而根據紐約大學（New York University）發布的新聞稿，現在一項新研究提供的證據表明，這一理論可能是可信的。
人面獅身像又稱斯芬克斯像（Sphinx），斯芬克斯是古埃及和古希臘神話中出現的可怕生物，它們擁有人類的頭，下半身卻是狮子的身體，偶爾還會有老鷹的翅膀。過去幾世紀人們總認為人面獅身像完全是由古埃及人雕刻與建造而成的，但新的研究卻推翻了這樣的認知。
綜合《CNN》和《BBC》，紐約大學應用數學實驗室（Applied Mathematics Laboratory ）的研究團隊著手研究了這個理論，科學家們複製了約4500年前的地形條件與氣候狀況（推測人面獅身像這座石灰岩雕像很可能是在那時建造的）並進行了測試，以了解風是如何操縱岩石的形成。
紐約大學研究發現：人面獅身像可能是由風力侵蝕塑造的
紐約大學柯朗數學科學研究所（New York University’s Courant Institute of Mathematical Sciences）副教授、該研究的資深作者里斯特羅夫（Leif Ristrop）在新聞稿中表示，這項研究為人面獅身樣的形狀是如何由侵蝕形成提供了一個可能的起源故事，而實驗令人驚訝地表明，這個特殊的人面獅身形狀，實際上可能是由被快速流動侵蝕的材料產生的。
這項研究已被美國物理學會《物理評論流體》（Physical Review Fluids）期刊接受與發表。研究團隊創建了雅丹（yardangs，又稱風蝕脊）的黏土模型，那是一種在暴露的沙漠地區因風而形成、由緊密沙粒組成的自然地貌，並用快速的水流沖刷這些地貌模型，以代表與還原風在真實自然環境中的作用。
根據人面獅身像的真實成分與埃及東北部的地貌，研究團隊使用了含有較硬且不可侵蝕物質的軟黏土塊。接著，他們使快速流動的水流穿過裝有黏土的隧道，試圖模擬隨著時間推移會透過侵蝕作用塑造之的強風。
而隨著水從隧道流出，研究人員最後發現獅子的樣貌已漸漸成形。土塊中較堅硬的材質成為人面獅身像的頭部，而頸部、爪子和背部等其他特徵也逐漸顯露。
科學家認為，古埃及人可能是看到了這些形狀奇特的雅丹，受到它們類似動物形狀的啟發，而決定將它們雕刻成神話中的生物。研究團隊也希望他們的發現對地質學家有幫助，因為這項研究結果展示了一些岩層是如何形成的。
里斯特洛夫告訴《CNN》，有一些在沙漠中自然形成的雅丹，看起來就像坐著或躺著並且抬起了頭的動物，其中一些甚至看起來和坐著的獅子或貓極為相似，因此有時被稱為「泥獅」（ Mud Lions）。里斯特洛夫還說，他們的實驗可以幫助人們更加了解這些雅丹獅是如何形成的。
人為干預證據明顯，雅丹理論遭質疑
雖然這座位於吉薩的人面獅身像總被許多謎團圍繞，像是它最初長什麼樣子、人們為何要建造它、它最初的名字叫什麼等等，但人們較少關注一個有爭議但基本的問題：當古埃及人開始建造這座辨識度極高的建築時，他們遇到的是怎樣的地形？而據信，這座約20公尺高的雕像，是由一整塊石灰岩雕刻而成的。
埃爾巴茲1981年在《史密森尼》雜誌（ Smithsonian Magazine ）上發表了一篇題為《Desert Builders Knew a Good Thing When They Saw It》的文章，首次提出了人面獅身像是從雅丹透過風力形塑而成的這一理論。
埃爾巴茲向《CNN》表示，該項研究與文章的前提是基於已故行星地質學家格里利（Ronald Greeley）的主要研究成果，格里利曾透過模擬風洞，探索風蝕如何形塑沙漠中的結構。然而埃爾巴茲也表示，他並不認為紐約大學的這項新研究為他最初的理論提供了更多支持。
然而，開羅美國大學（American University in Cairo）著名的埃及學伊克拉姆（Salima Ikram）對人面獅身像起源於雅丹的觀點提出了質疑。儘管未參與這項研究，但伊克拉姆認為，在人面獅身像雕刻完成後，大自然在其進一步形成過程中確實發揮了作用，但它的原型不太可能是基於雅丹，因為雅丹一般為泥質，而人面獅身像是石灰岩，且周圍有明顯的採石和工作痕跡。
伊克拉姆總結道，人面獅身像的建造過程中有太多人為干預的證據，因此所謂的雅丹理論並不可行。
而紐約大學的研究人員說，他們的研究結果表明，類似人面獅身像的結構可以在相當普通的條件下形成，但他們的發現並沒有解開雅丹和人面獅身像背後的謎團。
里斯特洛夫強調，這並不是非黑即白的，沒有人說人面獅身像完全是由人類雕刻的，但也沒有人說它完全是大自然雕刻而成的。關鍵問題是有多少比例是先自然地存在，然後再被進一步改造與塑形的。
里斯特洛夫說，這項研究表明的是，人面獅身像頭部基部的一大部分、頸部和爪子，都很可能是由大自然侵蝕、雕刻而成的。
新聞來源
- Scientists offer evidence to support possible Great Sphinx origin story（CNN）
- Egypt's sphinx statues: How were they made?（BBC）
- Did Nature Have a Hand in the Formation of the Great Sphinx?（紐約大學新聞稿）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
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ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。