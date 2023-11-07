破解古埃及謎團：紐約大學研究發現，人面獅身像很可能是由大自然侵蝕、雕刻而成的

40多年前，埃爾巴茲（Farouk El-Baz）——一位以在世界各地的沙漠中進行野外實地調查而聞名的太空科學家和地質學家——提出了一個理論：在古埃及人為人面獅身像（Great Sphinx of Giza）這座地標性雕塑增添表面細節之前，風在塑造它的過程中發揮了很重要的作用。而根據紐約大學（New York University）發布的新聞稿，現在一項新研究提供的證據表明，這一理論可能是可信的。

人面獅身像又稱斯芬克斯像（Sphinx），斯芬克斯是古埃及和古希臘神話中出現的可怕生物，它們擁有人類的頭，下半身卻是狮子的身體，偶爾還會有老鷹的翅膀。過去幾世紀人們總認為人面獅身像完全是由古埃及人雕刻與建造而成的，但新的研究卻推翻了這樣的認知。

綜合《CNN》和《BBC》，紐約大學應用數學實驗室（Applied Mathematics Laboratory ）的研究團隊著手研究了這個理論，科學家們複製了約4500年前的地形條件與氣候狀況（推測人面獅身像這座石灰岩雕像很可能是在那時建造的）並進行了測試，以了解風是如何操縱岩石的形成。

紐約大學研究發現：人面獅身像可能是由風力侵蝕塑造的

紐約大學柯朗數學科學研究所（New York University’s Courant Institute of Mathematical Sciences）副教授、該研究的資深作者里斯特羅夫（Leif Ristrop）在新聞稿中表示，這項研究為人面獅身樣的形狀是如何由侵蝕形成提供了一個可能的起源故事，而實驗令人驚訝地表明，這個特殊的人面獅身形狀，實際上可能是由被快速流動侵蝕的材料產生的。

這項研究已被美國物理學會《物理評論流體》（Physical Review Fluids）期刊接受與發表。研究團隊創建了雅丹（yardangs，又稱風蝕脊）的黏土模型，那是一種在暴露的沙漠地區因風而形成、由緊密沙粒組成的自然地貌，並用快速的水流沖刷這些地貌模型，以代表與還原風在真實自然環境中的作用。

根據人面獅身像的真實成分與埃及東北部的地貌，研究團隊使用了含有較硬且不可侵蝕物質的軟黏土塊。接著，他們使快速流動的水流穿過裝有黏土的隧道，試圖模擬隨著時間推移會透過侵蝕作用塑造之的強風。

而隨著水從隧道流出，研究人員最後發現獅子的樣貌已漸漸成形。土塊中較堅硬的材質成為人面獅身像的頭部，而頸部、爪子和背部等其他特徵也逐漸顯露。

科學家認為，古埃及人可能是看到了這些形狀奇特的雅丹，受到它們類似動物形狀的啟發，而決定將它們雕刻成神話中的生物。研究團隊也希望他們的發現對地質學家有幫助，因為這項研究結果展示了一些岩層是如何形成的。

里斯特洛夫告訴《CNN》，有一些在沙漠中自然形成的雅丹，看起來就像坐著或躺著並且抬起了頭的動物，其中一些甚至看起來和坐著的獅子或貓極為相似，因此有時被稱為「泥獅」（ Mud Lions）。里斯特洛夫還說，他們的實驗可以幫助人們更加了解這些雅丹獅是如何形成的。

人為干預證據明顯，雅丹理論遭質疑

雖然這座位於吉薩的人面獅身像總被許多謎團圍繞，像是它最初長什麼樣子、人們為何要建造它、它最初的名字叫什麼等等，但人們較少關注一個有爭議但基本的問題：當古埃及人開始建造這座辨識度極高的建築時，他們遇到的是怎樣的地形？而據信，這座約20公尺高的雕像，是由一整塊石灰岩雕刻而成的。

埃爾巴茲1981年在《史密森尼》雜誌（ Smithsonian Magazine ）上發表了一篇題為《Desert Builders Knew a Good Thing When They Saw It》的文章，首次提出了人面獅身像是從雅丹透過風力形塑而成的這一理論。

埃爾巴茲向《CNN》表示，該項研究與文章的前提是基於已故行星地質學家格里利（Ronald Greeley）的主要研究成果，格里利曾透過模擬風洞，探索風蝕如何形塑沙漠中的結構。然而埃爾巴茲也表示，他並不認為紐約大學的這項新研究為他最初的理論提供了更多支持。

然而，開羅美國大學（American University in Cairo）著名的埃及學伊克拉姆（Salima Ikram）對人面獅身像起源於雅丹的觀點提出了質疑。儘管未參與這項研究，但伊克拉姆認為，在人面獅身像雕刻完成後，大自然在其進一步形成過程中確實發揮了作用，但它的原型不太可能是基於雅丹，因為雅丹一般為泥質，而人面獅身像是石灰岩，且周圍有明顯的採石和工作痕跡。

伊克拉姆總結道，人面獅身像的建造過程中有太多人為干預的證據，因此所謂的雅丹理論並不可行。

而紐約大學的研究人員說，他們的研究結果表明，類似人面獅身像的結構可以在相當普通的條件下形成，但他們的發現並沒有解開雅丹和人面獅身像背後的謎團。

里斯特洛夫強調，這並不是非黑即白的，沒有人說人面獅身像完全是由人類雕刻的，但也沒有人說它完全是大自然雕刻而成的。關鍵問題是有多少比例是先自然地存在，然後再被進一步改造與塑形的。

里斯特洛夫說，這項研究表明的是，人面獅身像頭部基部的一大部分、頸部和爪子，都很可能是由大自然侵蝕、雕刻而成的。

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核稿編輯：楊士範