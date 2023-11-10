中國財政政策轉向擴張，代表中央政府承擔地方債壓力是玩真的

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

中國的經濟走勢是牽動全球的一件事情。前不久，全國人大常委會批准在今年四季度增發2023年國債一兆人民幣，作為特別國債管理，時間從10月起，將增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，數額5000億元，餘下的5000億元結轉明年使用。

在新增1兆國債後，中央財政將全國財政赤字由原來的3兆8800億元增加到4兆8800億元，赤字率由3％提高到3.8％左右，突破了中國政府長期堅持的《馬斯垂克條約》有關赤字率不得超過3％的警戒線。

另外，有政府背景的經濟智囊主張，在房地產市場持續調整和地方政府財政基礎持續改革的環境下，明（2024）年的財政赤字率不宜太低，較2023年應該有明顯提升，換言之，明年中國政府的赤字率會超出4％。

中國政府關於赤字率的最新舉措以及學者的建議，表明已經放棄過去謹守的穩健財政政策，而改採激進的或者擴張性的財政政策。這個政策轉向的背後，當然是中國經濟的不樂觀和解決地方債的需要。

中國經濟的三駕馬車

中國經濟在去年底放棄清零政策，恢復正常生活後，並沒有像多數人預期的那樣有一個強勁反彈，今年前三季度呈現的是一種充其量可稱為弱復甦的態勢，時有反覆。

第三季度的數據貌似經濟渡過了最壞階段，然而，10月採購經理人指數這一領先指標重又回到50的榮枯線下，雖然全年5％的經濟增長目標大概能夠實現，但也表明明年的經濟態勢依然不很明朗。

經濟的走弱體現在組成整體經濟的三駕馬車——投資、消費和出口——都陷入疲軟。這又與房地產的衰退和地方政府的高負債直接相關。在過去兩年，中國政府都在解決這兩大難題。問題在於，房地產衰退和地方債又是糾纏在一起，這增加了解決的難度。

從目前狀況來看，要重振中國經濟，在三駕馬車中，政府能夠直接發力的主要在投資這塊。出口更多由外需決定，中國出口下降的主因是外需不足，政府在這方面能做的有限。消費則決定於就業和收入，以及國民分配體系，中短期而言，也不要指望這幾方面有非常大的改善，從而讓消費有一個大的提升。

所以政府能夠做的、也是中國政府擅長做的，還是投資。

過去多年，在中國經濟界尤其經濟學者中，關於恢復經濟增長是否更多依靠投資還是消費展開了激烈辯論。投資為主就需要實行擴張性財政政策，官方話語是積極財政政策，消費為主；短期需要政府直接發錢刺激，長期需要對經濟體制進行結構性改革。

按照一些經濟學家的描述，過去的主流觀點認為，中國面臨的主要問題是供給側、結構性、體制性問題，而不是周期性的。

「總需求低迷和產能過剩並存」的格局難以根本改變，實行擴張性財政政策不利結構調整、體制改革和增長品質的提高；相反的觀點則認為，中國經濟過去長期處於有效需求不足狀態，實行擴張性財政政策可以扭轉GDP增速持續下跌趨勢，並且為結構調整和體制改革創造有利條件。

以中國社科院金融專家余永定等為代表的學者，近年來一直呼籲中國政府要實行更加激進的財政和貨幣政策。余認為，在沒有更好選擇的情況下，彌補「總需求不足」，扭轉中國GDP持續下跌趨勢的主要出路依然還是基礎設施投資。

通過政府支持的基礎設施投資創造「擠入效應」，帶動私人投資，進而帶動整個經濟的增長。而中國的基礎設施有很大投資空間，包括新基建，以及在技術革新、產業鏈重塑和民生工程等方面，都需要政府投資的貢獻。

中國經濟和《馬斯垂克條約》

中國政府之前接受的是前者的主張，強調財政和貨幣政策的穩健，宏觀政策相對偏保守，具體表現在嚴格執行《馬斯垂克條約》關於政府赤字率不得超過3％的警戒線，雖然在疫情期間偶爾有所突破。然而，今年中國經濟弱復甦的嚴峻現實，迫使政府不得不採納後者的主張。

目前中國的主流經濟學家中，像世行前首席經濟學家林毅夫，上海財大校長劉元春以及北大國發院姚洋等一批學者都建議，逆周期的調節要實行積極或者擴張性的財政政策。

他們中的一些人，比如央行調查統計司原司長盛松成2016年的一篇文章就分析稱，財政赤字率並不存在確定統一的警戒線，其高低應根據一國的債務餘額和結構情況、經濟發展狀況以及利率水準等因素綜合考慮，《馬斯垂克條約》3％的警戒線不符合中國實際情況。

盛松成認為2025年將赤字率擴大至4％的水準，甚至更高，仍可將中國政府的負債率控制在70％以內，不會帶來較高的償債風險。也有學者表示，只要中國經濟處於6％或以上的增長空間，就業和收入有一個持續的保障，就不必擔心擴張性財政政策會帶來高通膨，亦即通膨不會成為一個嚴峻問題。

但這些主張實行擴張性財政政策的經濟學家，也表示要接受過去的教訓，不能把發展經濟的責任簡單推給地方政府，中央政府也必須承擔更多的基礎設施投資的責任。地方債的產生和房地產經濟模式的出現，原因雖然很多，但與中央政府將經濟發展的主要責任讓地方政府來承擔，卻又不給地方政府相應財力做支撐有著密不可分的關聯性。

說白了就是，朱鎔基在1992年實行的分稅制改革要為今天的局面負重要責任。

中國房地產：再也無法回到從前

中國的地方政府是一種發展型的政府，在地方競爭和官員政績依靠GDP增長的壓力下，各級地方政府尤其低層級地方政府，自身的財力根本不足以去支撐經濟的發展，只能通過壯大房地產和土地財政，用市場化手段融資的方式去做大地方經濟。