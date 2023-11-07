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2023/11/07,
歐洲

歐盟碳邊境調整機制10月已試行：我國179項產品受影響，官員籲業者盡快收集碳排資料

歐盟碳邊境調整機制10月已試行：我國179項產品受影響，官員籲業者盡快收集碳排資料
歐洲經貿辦事處經貿組組長楊藹羚（中）7日於記者會上向台灣媒體說明CBAM機制。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

我國氣候變遷署署長蔡玲儀表示，的確有跟歐盟抱怨，我國主要是中小企業，但CBAM申報機制很瑣碎、要求的資料很細，連做螺絲的業者需要申報的資料除了生產螺絲的碳排放，還要跟上游廠商取得原物料的碳含量。

配合全球減碳行動，歐盟今年10月開始試行碳邊境調整機制（CBAM），我國鋼鐵業者最受影響。歐洲經貿辦事處經貿組組長楊藹羚（Aleskandra Kozlowska）今（7）日與台灣環境部氣候變遷署署長蔡玲儀共同主持CBAM媒體說明會，會中表示，歐盟與台灣共享減碳目標，CBAM不該是台灣商品無法出口到歐盟的阻礙，2025年底以前是雙方共同學習的過渡期，呼籲我國業者盡快開始收集碳排資料，明（2024）年1月前就要申報。

「碳邊境調整機制」預計2026年1月正式生效，歐洲進口商必須申報進口產品中所含的碳排量，並採購相對應的憑證，產品方能進入歐盟。CBAM列管產品涵蓋鋼鐵、鋁、水泥、電力、氫、肥料等6類，而我國輸往歐盟CBAM列管產品共有179項，影響最深的為鋼鐵材料、螺釘、螺栓等業者。

楊藹羚表示，CBAM是由歐盟進口商負責申報，每季都要申報一次，但台灣中小企業製造商有義務提供生產資料給進口商。台灣業者應於明（2024）年1月31日前，提交2023年第4季出口到歐盟的CBAM列管產品資料，供給歐盟進口商做申報之用，她直言「現在就要開始收集，現在已經晚了。」

2026年1月CBAM正式生效前，今年10月至2025年12月31日是「過渡期」。楊藹羚說，業者雖要自行監督、學習申報碳排量，過渡期也有提供彈性措施，容許在申報當季2個月內修改資料，這段時間也還不需支付任何費用。此外，CBAM正式實施的機制還沒定案，會視過渡期收到的申報資料，進行最後的調整。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

台灣製造業者需提交的資料包括工廠及產品基本資料、製程、產品碳含量、已支付的碳價等。值得注意的是，過渡期間仍會有罰款，但處罰的對象是歐盟進口商，不是台灣出口業者。CBAM申報人若未依規定申報，每噸碳排放量罰款在10至50歐元（約合新台幣344元至1723元）之間。

楊藹羚解釋，CBAM的出現，是因為歐盟在實踐2050年碳中和的目標時，發現有業者將碳密集的產品移轉到氣候政策較不嚴格的國家生產，出現「碳洩漏」的問題。CBAM著重於碳密集、容易外移的產業，以台灣來說，主要會受影響是鋼鐵產業。根據歐盟統計，我國6成鋼鐵產能都輸往歐盟，去年就出口高達3000億噸鋼及鋼產品至歐盟。

楊藹羚指出，她有注意到CBAM試行後，的確引發台灣企業一些「焦慮」，但她認為，氣候變遷雖是一個很大的挑戰，也是打造全新經濟模式的機會。歐盟與台灣有共同除碳、減碳的目標，CBAM不是台灣出口商品到歐盟的阻礙，反而是提供誘因，鼓勵高碳排的產業能擁抱新的經濟現實，積極除碳。

楊藹羚舉例，中鋼今日宣布產出全台第一批「碳中和鋼材」，這批線材經過碳足跡計算，產製過程採取減碳措施，最後透過抵換機制，抵銷剩餘的碳排放量，進而達成鋼材碳中和，「這代表台灣業者已經有能力計算自己的碳排。」

不過，我國氣候變遷署署長蔡玲儀今向媒體表示，的確有跟歐盟抱怨，這套申報機制真的「整死人」，要求的資料很細。比如做螺絲的業者除了要申報生產螺絲的碳排量，還要跟上游廠商取得原物料（如盤元）的碳含量。蔡玲儀表示，我國對應的業者主要是中小企業，這套申報系統很瑣碎，因此政府除了舉辦說明會、將相關資訊公告上網，也正在整理國內申報遇到的問題，要將這些資料提供給歐盟。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
環境部氣候變遷署署長蔡玲儀（中）7日記者會後接受媒體聯訪。

2026年CBAM正式實施後，會先扣除業者在第三國已支付的相關碳費，環境部預計在明年初召開碳費審議會，並於明年開始在國內徵收碳費。根據上述機制，如果業者在台灣碳費被扣得多，之後支付CBAM的費用就會比較少。

楊藹羚認為，既然橫豎都得支付碳費，在國內收，當然比付給歐洲人更好。蔡玲儀則說，CBAM是促使我國加速減碳的誘因，但外銷到歐盟的產品畢竟還是佔國內碳排放的少數，碳費如何徵收、費用為何，仍要以國內減碳目標來做規劃。

楊藹羚指出，徵收碳費是一個非常棘手的決定，歐盟在15年前歐盟碳交易市場（ETS）上路時，也造成產業激烈的反彈，產業希望碳費越低越好。她給台灣的建議是，讓碳費定價制度保持彈性比較理想，如歐洲ETS每噸碳的交易價格，是依配額與碳權供需浮動，因為碳費最終回到公部門，有助台灣政府建置除碳的投資基金。他也提醒，碳費不能設得太低，否則將無法刺激企業去投資除碳科技。

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核稿編輯：邱宜君


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