呼籲以巴衝突回歸「兩國方案」，中國在中東賽局到底打什麼算盤？
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中國希望調解以色列與哈瑪斯之間的戰爭，中國政府也譴責雙方的暴力行為，但與此同時，不少中國公眾卻對以色列存在敵意。
文：當遠
如果你站在中國金融大都市上海的黃浦江畔，一定不會錯過一幢銅綠屋頂的高樓。今天的上海和平飯店曾接待過美國總統雷根（Ronald Reagan）、柯林頓（Bill Clinton）等國賓，以及卓別林（Charles Chaplin）、蕭伯納（George Bernard Shaw）這樣的明星。
鮮為人知的是，這座賓館在1949年之前一直被稱為華懋飯店（Cathay Hotel）。它由猶太商人沙遜（Victor Sassoon）建於1929年。很長的時間裡，它曾是上海最高的建築。
沙遜於20世紀20年代移居上海，並在那裡建立了一個商業帝國。第二次世界大戰期間，在沙遜的支持下，上海建立了一個面積約2.5平方公里的猶太人定居點，約2萬名來自歐洲的猶太人在此避難，躲避納粹迫害。
在戰爭結束、共產黨接管上海後，大多數猶太人離開了上海。沙遜被迫以低於其價值的價格將他的企業賣給了中共。
沙遜事件表明了共產黨是如何對待猶太人以及後來年輕的以色列國的：偏見。冷戰期間，中國一直聲援其阿拉伯盟友，並在聯合國投票反對以色列。直到1992年，中國和以色列才正式建立外交關係。
中以關係首先是經貿關係
自中以關係正常化以來，以色列一直是中國的主要貿易夥伴。2023年，中國與以色列的貿易額達到220億美元。這一數字相當於中國與歐盟國家瑞典的貿易額。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）原定於2023年10月訪問中國。他的日程包括與中國締結自由貿易協定。但這次訪問因伊斯蘭組織哈瑪斯對以色列的恐怖襲擊而推遲。
中以兩國的官方文件幾乎只涉及經濟和貿易。中東衝突從來都不是主要議題。例如，納坦雅胡上次2017年訪問北京後發表的聲明僅表示，中國希望促進與以色列的聯合創新，並支持高科技初創企業。
以色列是美國的盟友
與此同時在政治上，中國總是將以色列與美國看作是同一陣營，而美國是中國的主要地緣政治對手。中國11月開始接任安理會輪值主席，而中國常駐聯合國代表張軍說，「中方鄭重呼籲對當事方有獨特影響的大國，摒棄自身私利和地緣政治考量，為制止戰爭、恢復和平作出一切努力。」他這裡顯然指的是美國，在含蓄地暗示美國在這場戰爭中有私利。
政治學家、諮詢公司「柏林全球顧問」（Berlin Global Advisors）的合夥人桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）對DW表示，「以色列是一個堅實的民主國家，與美國的同盟關係牢不可破。因此，從中國的角度來看，以色列在地緣政治上與中國不在同一邊，不在中國希望加強的反西方聯盟這邊。」
網友批評以色列和德國駐華使館的回應
反西方的情緒也反映在中國的網路論壇上，這些論壇受到中國審查人員的嚴密監控。戰爭行為被視為「明顯處於優勢地位的猶太民族對弱小的穆斯林人民的恐嚇。」這種種族主義的刻板印象在中國社群網站上十分普遍。
中國最受歡迎的社媒平台微博的用戶知道，德國政府「堅定不移地」站在以色列一邊。在德國大使館的微博頁面上，可以找到大量的反猶言論。一位用戶寫道：「侵略者！」還有人說，「德國和以色列的納粹已經聯合起來，站在一起反人類。」
德國駐華使館對這類帖子的回應非常明確和直接：「隨意地稱呼別人為納粹只會暴露自己的愚蠢。……那些在頭像裡處心積慮地將以色列國旗與納粹符號相結合的人，不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋！此類帳戶將被我們永久屏蔽。」
巴勒斯坦問題與中國相關
與上述公眾輿論不同的是，北京政府聲稱在中東衝突中保持中立。不過，中國批評的主要是以色列。中國外長王毅稱以色列的軍事行為「超越自衛範疇」。王毅還表示，加薩人民不應受到集體懲罰。在安理會，中國常駐聯合國代表張軍表示，他希望考慮到交戰雙方的合法安全利益，恢復和平。
北京沒有與控制加薩地帶的伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯保持定期對話。但北京與巴解組織（PLO，全稱「巴勒斯坦解放組織」）的領導層保持著對話。巴勒斯坦國獲得全球138個國家承認，但以色列、美國以及德國等不承認。2023年夏天，中國與巴勒斯坦締結了「戰略夥伴關係」。
中國國家主席習近平與巴勒斯坦權力機構領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）在會談後於2023年6月14日發表聯合聲明稱：「中方將始終同巴勒斯坦人民站在一起，……堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國；……支持巴勒斯坦在『土地換和平』原則、聯合國有關決議、『兩國方案』等基礎上同以色列恢復和談。」
巴勒斯坦方面對新疆的人權侵犯保持沉默
作為回報，巴解組織代表下的巴勒斯坦堅持「一個中國政策」，即中華人民共和國是中國的唯一合法政府。巴勒斯坦還採納了中國的說法，即新疆問題「根本不是人權問題，而是打擊恐怖主義、極端主義和分裂主義。」
多年來，中國政府一直在新疆安裝嚴密的監控設備，以控制維吾爾族人。聯合國譴責新疆存在「嚴重侵犯人權」的行為，並認為新疆可能存在「反人類罪」。
政治學家桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）說，中國一直與巴解組織保持著密切的政治聯繫。「這是有歷史原因的。支持解放運動是中國外交政策的一部分。」當然，在新疆和台灣問題上則不然。
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。