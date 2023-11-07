以色列指控哈瑪斯「利用醫院」為掩護，印尼：設加薩醫院只為救人

針對以色列軍方宣稱，哈瑪斯「利用醫院」作為掩護，對以色列發動攻擊，有份在加薩建造醫院的印尼志願組織昨日（11月6日）回應稱，設立加薩印尼醫院是為滿足巴勒斯坦人的醫療需求。

In a briefing to the international media outlets, IDF Spokesman revealed new intelligence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from Sheikh Hamad Hospital, which connects to #Hamas… pic.twitter.com/6jX4xJd3gy — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 6, 2023

綜合《路透社》與《雅加達郵報》報道指，以色列軍方指控哈馬斯利用醫院來掩護其地下活動，包括加薩主要醫院al-Shifa、卡達資助的謝赫哈馬德醫院Sheikh Hamad和印尼團體建造的醫院，在上述醫院週邊建立了地道入口、指揮中心及佈置火箭發射器。

印尼志願組織以及印尼外交部先後否認以色列軍方關於哈馬斯利用其設施發動攻擊的指控，而哈瑪斯也否認以色列的指控，並指責以色列散佈謊言。

印尼外交部今日也發表聲明說：「加薩印尼醫院是印尼人完全出於人道主義建造的設施，旨在滿足加薩地帶巴勒斯坦人的醫療需求。」

聲明中還補充，該醫院由巴勒斯坦權力機構運營，並且得到了一些印尼志工的幫助，聲明強調「該醫院目前正在治療的患者數量，已經遠遠超出其所能負荷的數量」。

為加薩印尼醫院提供資金的志願組織MER-C主席薩比尼（Sarbini Abdul Murad）向《路透社》表示， 以色列軍方的不實指控，只是他們攻擊印尼醫院的藉口。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒