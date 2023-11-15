未平的委屈，白日之下，燈下黑——《白日之下》觀後感
我們想讓你知道的是
現實總是立體又無力，當眼下是不公不義的時候，眾生缺乏的不只是善良的心，而是著眼善心能否結成善果。《白日之下》虐心的場景和畫面，引導觀眾代入到大是大非之中；在黑白分別的世界裏磨拳擦掌，觀眾期待的是一個在現實中未平的委屈。
文：符廣砢（法律工作者）
作為一齣參考真實事例的寫實電影，白片折射岀親情的窘態、陌生人的共嗚和感情、殘弱小眾的權益和記者的職業倫理。觀乎寫實和社會悲劇類電影，煽情導向的表達手法並不罕見。虐心的場景和畫面，引導觀眾代入到大是大非之中，在黑白分別的世界裏磨拳擦掌，觀眾期待的是一個在現實中未平的委屈。
但現實總是立體又無力，當眼下是不公不義的時候，眾生缺乏的不只是善良的心，而是著眼善心能否結成善果。曾對新丁說從未為新聞工作流過一滴淚的凌，在最後一幕終被無力感壓倒。實際上，凌的無力感有兩個層次。第一層是她作為半資深記者，曾經參與過的專題報道，即使有人會留意也並無太大影響力，但凌好像還會堅持說就算新聞只被記著兩天也比從來無人知道過好。然而當她發現即使有人知道過「真相」，現實不會被報道而改變、不公不義未被伸張時，只能思量著「十年後還會不會有記者」，這是她第一層次的無力感。
第二層則是徒有善心卻無法結成善果的無力感。
就算凌報導的新聞有了反響、有了足夠的力量推動改變，但改些改變是否真的如她所願？和普通法法庭判案時考慮的政策考量（Policy Reasons）同理，一個改變能否達到預期效果，需要考慮的從來不只是事件本身的因果，還要照顧到從其而來的漣漪效應（Ripple Effect）。米爾斯（C. Wright Mills）之「社會學的想像」說社會學應把個人和社會結構的關聯理順起來。而記者和律師，作為一種職業，除了同樣要遵守操守和倫理外，也面對同樣的局限——證據，不能單單依靠局部和不齊全的資訊胡亂拼湊岀一個令人說服的故事。即使可以把事情的發生按邏輯思維去沙盤推演，律師和記者的職業倫理限制了他們的想像和猜想，所以沒有證據就要寧縱莫枉、未能fact check就不要做content farm。
片尾，凌終究被第二層次無力感壓倒，她做的新聞帶來的改變不可能十全十美，記者工作畢竟有其局限，尤其在當下，資訊亂流、fake news橫飛，力保不發佈無法fact check的資訊已是艱難之至。也許凌會蛻變也許她會退場，但此處對凌第二層的無力感之描述，確令白片傳遞的訊息昇華。
白日之下，燈下黑。錯的事發生在最不應該的地方。
做了一件對的事的確不用內疚。公義無形無式，就像秋菊打官司求的只是一個說法，法庭、法律往往也只能靠金錢賠償去彌補當事人的損失。凌不必創造一個美麗新世界，把破爛舊世界的殘絲勾岀並如實地呈現出來，本身就是善良的心對美好事物和真摯感情的追求，善不善果自有其因果。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
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