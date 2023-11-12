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TNL+ 2023/11/12,
中國

中共努力解決「三農問題」，「兩岸農業交流大會」更是把希望放到了台灣人民身上

中共努力解決「三農問題」，「兩岸農業交流大會」更是把希望放到了台灣人民身上
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

後疫情時代兩岸農業交流與合作將逐漸恢復熱絡之際，若農會及地方政府僅能尋求「自力救濟」，中央與地方、政府與農會不具共識難以發揮協力夥伴關係，這恐不利於台灣農業整體發展。

日前第一屆海峽兩岸農業交流大會，已在福建龍岩漳平市開幕，近500名嘉賓參加活動，來自台灣參與者近半數，主要是農業領域專家學者、農民創業園創業台胞及農民、有關縣市及鄉鎮農會代表等。圍繞「深化兩岸農業交流，攜手共創美麗鄉村」主題，分享鄉村振興和產業發展經驗。

這顯示中國大陸對台政策中農業交流與合作，從屬於其國家解決三農問題及鄉村振興發展戰略。

農業交流與合作可謂是兩岸交流及合作領域中，起步最早、基礎最好、成效最明顯的領域之一。中國大陸已在14個省份建立28個國家級台灣農民創業園，入駐的1662家涉農企業中，台資企業有854家，佔比超過50％，其中僅漳平就82家。

此次合辦方包括台灣傑出農民協會、台灣精緻農業發展協會、台灣休閒農業發展協會，凸顯中國大陸對台政策已從「寄希望於台灣當局」，轉向「更寄希望於台灣人民」；體現對台融合政策應基於「兩岸社會聯結」、「社會本位」、「社會中心」思維取向。

此次農業領域對台合作項目簽約項目計25個，總投資額58億元人民幣，主要涉及台灣名優農產品種植、農產品加工、三產融合等領域。中國大陸曾於2021年提出「農林22條措施」，聲稱將支持台灣民眾與台資企業在中國大陸農業、林業領域發展。

陸委會則批判，「農林22條措施」目的是磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助其振興鄉村，並作為對台統戰手段，「名為惠台、實則利中」。對此次兩岸農業交流會議，陸委會仍持批判及否定態度。然此批判，並無法解決兩岸農業交流及合作所衍生問題。

民進黨政府一向對兩岸農業交流及合作，持否定立場及負面思維，無論是既往中國大陸推動的台灣農民創業園、「惠台31條」、「惠台26條」等措施，宣稱大多數台商及農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數台灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，如此反制最終政策倡議僅是反面宣傳，無法理性客觀正視兩岸農業交流及合作所產生機遇及挑戰，漠視其所產生「經濟紅利」及「和平紅利」。

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