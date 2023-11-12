中共努力解決「三農問題」，「兩岸農業交流大會」更是把希望放到了台灣人民身上
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後疫情時代兩岸農業交流與合作將逐漸恢復熱絡之際，若農會及地方政府僅能尋求「自力救濟」，中央與地方、政府與農會不具共識難以發揮協力夥伴關係，這恐不利於台灣農業整體發展。
日前第一屆海峽兩岸農業交流大會，已在福建龍岩漳平市開幕，近500名嘉賓參加活動，來自台灣參與者近半數，主要是農業領域專家學者、農民創業園創業台胞及農民、有關縣市及鄉鎮農會代表等。圍繞「深化兩岸農業交流，攜手共創美麗鄉村」主題，分享鄉村振興和產業發展經驗。
這顯示中國大陸對台政策中農業交流與合作，從屬於其國家解決三農問題及鄉村振興發展戰略。
農業交流與合作可謂是兩岸交流及合作領域中，起步最早、基礎最好、成效最明顯的領域之一。中國大陸已在14個省份建立28個國家級台灣農民創業園，入駐的1662家涉農企業中，台資企業有854家，佔比超過50％，其中僅漳平就82家。
此次合辦方包括台灣傑出農民協會、台灣精緻農業發展協會、台灣休閒農業發展協會，凸顯中國大陸對台政策已從「寄希望於台灣當局」，轉向「更寄希望於台灣人民」；體現對台融合政策應基於「兩岸社會聯結」、「社會本位」、「社會中心」思維取向。
此次農業領域對台合作項目簽約項目計25個，總投資額58億元人民幣，主要涉及台灣名優農產品種植、農產品加工、三產融合等領域。中國大陸曾於2021年提出「農林22條措施」，聲稱將支持台灣民眾與台資企業在中國大陸農業、林業領域發展。
陸委會則批判，「農林22條措施」目的是磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助其振興鄉村，並作為對台統戰手段，「名為惠台、實則利中」。對此次兩岸農業交流會議，陸委會仍持批判及否定態度。然此批判，並無法解決兩岸農業交流及合作所衍生問題。
民進黨政府一向對兩岸農業交流及合作，持否定立場及負面思維，無論是既往中國大陸推動的台灣農民創業園、「惠台31條」、「惠台26條」等措施，宣稱大多數台商及農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數台灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，如此反制最終政策倡議僅是反面宣傳，無法理性客觀正視兩岸農業交流及合作所產生機遇及挑戰，漠視其所產生「經濟紅利」及「和平紅利」。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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