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2023/11/07,
展覽

「WURE AREA」藝術展覽：你的「原味」是甚麼？找回生活原初的味道

「WURE AREA」藝術展覽：你的「原味」是甚麼？找回生活原初的味道
圖片來源：Wure Area／香港藝術發展局（圖片由作者提供）

我們想讓你知道的是

「（原味）計劃2.0」以公開徵集的方式，將焦點投射到各大創意藝術系的新畢業生。他們在學院的學習過程，需要掌握各種技巧和理論幫助發展創作，各種技法和參考同時會改變其創作意念的選擇，而最終的畢業展更有類似「一試定生死」的魔力，創作方向多少都會受到左右。

「原味」這個詞，只有當一種食物推出多種變化「整色整水」之後，才會被重新定義、強調，如原味雞蛋仔，為的就是讓人能再品嚐它原初的味道。這不同於迎合市場的偽抺茶粉味、萬惡紫薯芝士味，是一種純粹，不經任何修飾的本色。

位於九龍灣的藝術共享空間「WURE AREA」，近月開始名為「（原味）計劃2.0」的藝術展覽，為公眾和新近藝術畢業生創造一個交流場所。除展覽作品外，大家可以參與導賞團、傾計會、工作坊等一系列的互動活動，讓來訪者不只是被動的觀看者，更是積極的參與者，可以和創作者親身交流，甚至參與作品的演繹與討論。這種開放的互動模式，使「原味」不僅僅停留在藝術作品本身，它還延伸到觀者的觀展經驗。

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圖片由作者提供
（原味）計劃2.0 開幕日

「（原味）計劃2.0」以公開徵集的方式，將焦點投射到各大創意藝術系的新畢業生。他們在學院的學習過程，需要掌握各種技巧和理論幫助發展創作，各種技法和參考同時會改變其創作意念的選擇，而最終的畢業展更有類似「一試定生死」的魔力，創作方向多少都會受到左右。原味計劃則要求他們展出畢業作品以外的作品，提供了一個空間，讓大家重新記起屬於自己最原初的味道，拿起某樣純粹的關注，懸在心中的題材。

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圖片由作者提供
陸嘉瑩《成功的失敗蛋》"Successful Fail-Eggs"

如陸嘉瑩（IG：Pyrceluk）作品從一次烚爆蛋開始，以如何成功地烚爆蛋，討論成功與失敗的定義，更在這層基礎之上，用完整的玩具包裝、教學和購物網站，把討論延伸至遊戲、學習及成長。

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圖片由作者提供
陳鑫洁《仨》 "About Us"

陳鑫洁（IG：gummygumgut）的作品，收集家中散落遍地的頭髮，編補在畫布上，構成如結焦、傷疤等觸動情緒的形態，利用自己、母親與妹妹的頭髮，把血緣關交織得如此隱隱作痛。

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圖片由作者提供
鍾栢熹《留下維多利亞港》"Leaving Victoria Harbour"

鍾栢熹（IG：hei____）以簡潔的手法，記錄報紙每年7月1日才出現的維多利亞港，經過篩選、移除文字和圖案，留下屬於他，亦是屬於香港人的獨特風景。

而李尚儒和文凱盈同樣以食物呈現對人的關注，李尚儒（IG：soeng_jyu）通過解構湯包了解家人、家庭的特殊關係。文凱盈（IG：bethanmhy）則以生活最常食用的麵包為題，以擠壓的麵包呈現人面對外在壓力後的存在形態。

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圖片由作者提供
劉彥希《Photoshop學歷史》"Unveiling History : A Journey Through Photoshop"

劉彥希（IG：jinkijinkiiui）糅合歷史、面相、玄學、科技，以節目形式重新建構歷史人物的面相和理解；凌以正（IG：02ching）用影像記錄隔離期間樓下小孩的玩耍，以「偷窺」的方式尋找社會環境限制下的意義；湯慧怡@so.sum.up藉火車車窗外的風景，探討版畫中「版次」的變化和流動。

陳幗慧用極簡的手法把玩時間和偷走的概念；李鈺禧（IG：harriet6622_）以封存的氣泡連結身體和時間的關係；謝傲俊（IG：phoenixchunzz）挪用奧遜威爾斯（Orson Welles）的片段，討論原創性；潘子懷（IG：_sz_wai）的行為藝術在11月18號晚上6:30開始，作品《遺失聲明》是借用演講表演手法，穿插本地歷史、魔術表演、物體恆存實驗等線索，探討「失去」是怎樣一回事。

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圖片由作者提供
文凱盈《砌圓再撳扁 》”Kneading Then Flattened”

每份藝術家的「原味」，都是他們回味生活經驗後所留下的痕跡，形態各異，但無阻這份真挚所引起的共鳴。作品中所關懷的家庭關系、社會形態、飲食習慣等，都與我們的生活有着不同程度的交疊，在觀看的同時，令我們回想起屬於自己的原味是甚麼，所關心的、受影響的生活，又屬於甚麼樣的原味。

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圖片由作者提供

這次計劃，我最為喜愛的部分是，設置於展場入口處的互動區——原味番茄培育計劃——互動區的枱上提供工作紙和顏色筆，邀請觀眾創作一顆原味蕃茄，從形狀、茄名、誕生過程到成份（CREATE、EXECUTE、NURTURE），任由你我天馬行空。我看到前方壁報板上釘着一種茄，形似大家食的老闆，連名稱也玩味十足叫大家食茄，想像力之豐富確實應要貼堂讚嘆。這份簡單又充滿藝術的練習，亦代表了「WURE AREA」的重要價值，積極開拓與觀眾互動的方式，希望普羅大眾更能自主交流，投身參與藝術之中。

展覽：(原味) 計劃2.0

日期：20 OCT >>>>> 19 NOV 2023

時間：1PM — 6PM (Close on Wed, Thurs and P.H.)

地址：Unit 707, 7/F, Block B, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Rd, Kowloon Bay

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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