徐春鶯爭議持續延燒：柯文哲控賴清德抹紅分裂社會，賴反控柯惱怒回應不可取

柯文哲：賴清德抹紅貼標籤使社會分裂

（中央社）民眾黨不分區名單傳擬納入陸配徐春鶯，引發爭議。民眾黨總統參選人柯文哲今（7）天表示，副總統賴清德指徐春鶯是共產黨員，就是抹紅貼標籤。他批評，賴清德身為總統參選人，所作所為都讓社會不和諧、分裂。

面對外界質疑，徐春鶯日前舉行記者會釋疑，並出示中華民國身分證及護照。她表示，台灣已是她的家，她是中華民國國民，如果未來進入立法院，一定遵守憲法及民眾黨的紀律。

柯文哲今天在競選總部舉行「因應少子女化對策」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，昨（6）天柯文哲赴高雄大學演講被問及徐春鶯議題時，是否一度動怒。

柯文哲表示，賴清德指徐春鶯是共產黨員，內心意涵就是抹紅貼標籤；徐春鶯已經回應，若查到她曾是共產黨員願意被驅逐出境，「如果不是（共產黨員），賴清德願意出來道歉嗎？」

柯文哲表示，他的選舉目標是社會和諧、政黨和解、兩岸和平，如今看到想選台灣總統的人，所作所為都讓社會不和諧、分裂；另一方面，陸委會要求徐春鶯放棄國籍，但他倒是要請陸委會教台灣36萬名陸配如何放棄國籍，陸委會明知依照現行法律做不到，為何還講這種話。

柯文哲表示，不管是陸委會主委邱太三，或是賴清德，他都看到「意識形態傷害國家」的問題。

話鋒一轉，柯文哲也直言，針對違建問題，「希望賴副不要變成賴皮」，該拆的違建就拆，為何要一直凹，一下說有戶籍，一下說是工寮，用比較高的道德標準要求別人，輪到自己卻用最低的道德標準。

柯文哲表示，他母親何瑞英的違建、前立委黃國昌老家違建都拆除，他要問賴清德的違建要不要拆，「不要再賴皮了」。

此外，台灣新住民黨主席麥玉珍傳出可能列民眾黨不分區名單，但遭民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹反對，並質疑「怎麼乞丐這麼多」。

對此，柯文哲回應，台灣是移民社會，要想辦法成為共融社會，台灣過去被本省外省議題困擾許久，如今新住民的議題就是本省外省的延伸，必須想辦法解決台灣社會互相歧視問題。

柯文哲表示，他反對歧視新住民的言論，後來他也請辦公室主任周榆修致電江和樹表達黨中央的立場，「這種歧視言論不應該」。

賴清德：柯文哲面對學生提問惱怒不可取

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲被外界質疑對同婚態度反覆。賴清德競選總部主任委員姚立明今天說，「柯P反覆不是新聞、他不反覆才會讓我驚訝」。賴清德也批評柯文哲對陸配徐春鶯能否擔任民眾黨不分區立委，面對學生提問，竟然用惱怒方式面對，不可取也不應該。

民進黨總統參選人賴清德今天舉行競選總部組織架構公布記者會，其中最引人注目的是，總部主任委員由2014年曾幫柯文哲助選台北市長的姚立明擔任。

媒體提問，柯文哲昨天到高雄大學演講，被問到陸配徐春鶯可能出任民眾黨不分區爭議時，激動反嗆學生，柯文哲並被質疑同婚立場反覆。

賴清德說，社會上了解柯文哲越多的人，也越相信柯文哲面對問題一直是變來變去，對同婚態度如此，對其他很多事情也一樣，大家非常清楚。

賴清德表示，他非常肯定到學校演講時提出問題的學生，無論再怎麼樣嚴厲，他認為這代表學生關心國家社會的情懷，他要競選總統，有責任回答學生每個問題 ，現在徐春鶯能否擔任民眾黨不分區立委，不僅學生關心，社會大眾也非常關心。

賴清德說，比較可惜的是，柯文哲從不親自跟社會大眾講，為何民眾黨要提名徐春鶯，反而要徐春鶯自己說明 ；柯文哲面對學生提問，竟然用惱怒方式面對，不可取也不應該，給柯文哲一個機會，今天擇適當時間清楚向社會大眾說明。

姚立明則回應，「柯P反覆不是新聞、他不反覆才會讓我驚訝」，不但對公共政策論述會反覆，甚至對某項事實都會前後不一，他印象最深刻的是，柯文哲對自己祖父家人受難過程，跟他親自講的，與對外講的，都不同版本，這樣怎麼取得別人與選民信任，「我對他現在的反覆，一點都不驚訝，哪天他始終如一了，我才可能會從夢中驚醒」。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範