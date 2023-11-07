徐春鶯爭議持續延燒：柯文哲控賴清德抹紅分裂社會，賴反控柯惱怒回應不可取
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柯文哲表示，他的選舉目標是社會和諧、政黨和解、兩岸和平，如今看到想選總統的人，所作所為都讓社會不和諧，不管是陸委會主委邱太三或賴清德，都看到「意識形態傷害國家」的問題。而賴清德也說，柯文哲面對問題一直變來變去，對同婚態度如此，對其他很多事情也一樣。柯文哲從不親自說明為何提名徐春鶯，反要她自己說明，且面對學生提問竟以惱怒應對，不可取也不應該。
柯文哲：賴清德抹紅貼標籤使社會分裂
（中央社）民眾黨不分區名單傳擬納入陸配徐春鶯，引發爭議。民眾黨總統參選人柯文哲今（7）天表示，副總統賴清德指徐春鶯是共產黨員，就是抹紅貼標籤。他批評，賴清德身為總統參選人，所作所為都讓社會不和諧、分裂。
面對外界質疑，徐春鶯日前舉行記者會釋疑，並出示中華民國身分證及護照。她表示，台灣已是她的家，她是中華民國國民，如果未來進入立法院，一定遵守憲法及民眾黨的紀律。
柯文哲今天在競選總部舉行「因應少子女化對策」記者會，並於會後接受媒體訪問。
媒體詢問，昨（6）天柯文哲赴高雄大學演講被問及徐春鶯議題時，是否一度動怒。
柯文哲表示，賴清德指徐春鶯是共產黨員，內心意涵就是抹紅貼標籤；徐春鶯已經回應，若查到她曾是共產黨員願意被驅逐出境，「如果不是（共產黨員），賴清德願意出來道歉嗎？」
柯文哲表示，他的選舉目標是社會和諧、政黨和解、兩岸和平，如今看到想選台灣總統的人，所作所為都讓社會不和諧、分裂；另一方面，陸委會要求徐春鶯放棄國籍，但他倒是要請陸委會教台灣36萬名陸配如何放棄國籍，陸委會明知依照現行法律做不到，為何還講這種話。
柯文哲表示，不管是陸委會主委邱太三，或是賴清德，他都看到「意識形態傷害國家」的問題。
話鋒一轉，柯文哲也直言，針對違建問題，「希望賴副不要變成賴皮」，該拆的違建就拆，為何要一直凹，一下說有戶籍，一下說是工寮，用比較高的道德標準要求別人，輪到自己卻用最低的道德標準。
柯文哲表示，他母親何瑞英的違建、前立委黃國昌老家違建都拆除，他要問賴清德的違建要不要拆，「不要再賴皮了」。
此外，台灣新住民黨主席麥玉珍傳出可能列民眾黨不分區名單，但遭民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹反對，並質疑「怎麼乞丐這麼多」。
對此，柯文哲回應，台灣是移民社會，要想辦法成為共融社會，台灣過去被本省外省議題困擾許久，如今新住民的議題就是本省外省的延伸，必須想辦法解決台灣社會互相歧視問題。
柯文哲表示，他反對歧視新住民的言論，後來他也請辦公室主任周榆修致電江和樹表達黨中央的立場，「這種歧視言論不應該」。
賴清德：柯文哲面對學生提問惱怒不可取
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲被外界質疑對同婚態度反覆。賴清德競選總部主任委員姚立明今天說，「柯P反覆不是新聞、他不反覆才會讓我驚訝」。賴清德也批評柯文哲對陸配徐春鶯能否擔任民眾黨不分區立委，面對學生提問，竟然用惱怒方式面對，不可取也不應該。
民進黨總統參選人賴清德今天舉行競選總部組織架構公布記者會，其中最引人注目的是，總部主任委員由2014年曾幫柯文哲助選台北市長的姚立明擔任。
媒體提問，柯文哲昨天到高雄大學演講，被問到陸配徐春鶯可能出任民眾黨不分區爭議時，激動反嗆學生，柯文哲並被質疑同婚立場反覆。
賴清德說，社會上了解柯文哲越多的人，也越相信柯文哲面對問題一直是變來變去，對同婚態度如此，對其他很多事情也一樣，大家非常清楚。
賴清德表示，他非常肯定到學校演講時提出問題的學生，無論再怎麼樣嚴厲，他認為這代表學生關心國家社會的情懷，他要競選總統，有責任回答學生每個問題 ，現在徐春鶯能否擔任民眾黨不分區立委，不僅學生關心，社會大眾也非常關心。
賴清德說，比較可惜的是，柯文哲從不親自跟社會大眾講，為何民眾黨要提名徐春鶯，反而要徐春鶯自己說明 ；柯文哲面對學生提問，竟然用惱怒方式面對，不可取也不應該，給柯文哲一個機會，今天擇適當時間清楚向社會大眾說明。
姚立明則回應，「柯P反覆不是新聞、他不反覆才會讓我驚訝」，不但對公共政策論述會反覆，甚至對某項事實都會前後不一，他印象最深刻的是，柯文哲對自己祖父家人受難過程，跟他親自講的，與對外講的，都不同版本，這樣怎麼取得別人與選民信任，「我對他現在的反覆，一點都不驚訝，哪天他始終如一了，我才可能會從夢中驚醒」。
新聞來源
延伸閱讀
- 照陸委會意思，徐春鶯如果當選立委，可能會是台灣第一次要中國人放棄「國籍」
- 民眾黨不分區擬納陸配惹議，徐春鶯秀台灣身分證及護照，「進立法院一定遵守憲法及民眾黨的紀律」
- 「陸配」固然享有憲法賦予的參政權，但民眾黨提名有國安疑慮的人選不用解釋嗎？
- 中國籍配偶擔任台灣公職人員可以擁有雙重「國籍」嗎？國安局長：由陸委會判定
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。