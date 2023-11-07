民進黨競總核心9人出爐：姚立明擔任競總主委，賴清德：他會幫我打敗柯文哲
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賴清德今日公布競總組織架構，他說8位核心成員再加上他本人，剛好可以組9人的棒球隊，他們就是一支冠軍隊伍。而賴清德競選總部主任委員姚立明曾在2014年擔任柯文哲台北市長競選總幹事，他說他與柯文哲是「媒妁之言」，因誤會而結合、因了解而分手，但與賴清德是因交往而結合，會長長久久。
賴清德公布競總組織架構
（中央社）民進黨總統參選人賴清德今（7）日公布競總組織架構，核心成員包括決策委員會召集人邱義仁、主任委員姚立明、總協調林佳龍，以及總幹事潘孟安、榮譽主委蘇貞昌等8人；賴清德笑說，加上他剛好9人能組棒球隊，他們就是一支冠軍隊伍。
2024大選進入衝刺階段，賴清德召開記者會公布競總組織架構，包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍，以及總幹事潘孟安、榮譽主委蘇貞昌等8人，除了蘇貞昌因另有行程未到現場，賴清德戴著棒球手套，授予核心成員「致勝球」。
賴清德致詞一一細數執政成績，他說，現已走在正確道路上，只要團結一致，在民主道路持續壯大台灣，更好未來就在前方，希望大家信賴台灣，勇敢往前走，千萬不能走回頭路。
他說，身為民進黨黨主席及總統參選人，他肩負國家持續進步的重責大任，唯一目標就是贏得選舉，讓台灣不至於走岔路、走錯路；他在立委提名提出「民主大聯盟」結合台灣各界民主力量，他是最有計畫、提出最完整國政藍圖的參選人，要爭取民眾最多支持。
賴清德表示，這次競總網羅黨內外人才，確保選戰勝利，榮譽主委是從政數十年的「護國院長」蘇貞昌，蘇貞昌在地方中央執政都深獲稱許，上次臨危受命接任行政院長，也讓2024總統大選，民進黨有爭奪冠軍的可能。
賴清德說，競總在主委姚立明帶領下發揮強大戰力，不僅能確保九局下不失分，一定可以得到更多分數，在民主選戰得到冠軍，讓台灣成為民主世界的MVP；後援總會總會長為總統府資政陳茂仁，是非常成功且熱心公益的企業家，曾任扶輪社總監、小英之友會台北總會長。
賴清德說明，決策委員會召集人邱義仁一生都奉獻給台灣民主，令人欽佩，面對選戰變化，邱義仁領軍決策委員會一定能解決各種問題。鄭麗君這段時間領軍3個智庫提出各系列國政藍圖，深受肯定。他說，再加上卓榮泰、林佳龍、潘孟安，這9個人就是棒球的團隊，是冠軍的隊伍。
另外，外界關注副手與不分區立委，外傳台灣網球好手盧彥勳被列入民進黨不分區立委名單，但盧彥勳已婉謝。賴清德說，民進黨不分區名單會秉持民主大聯盟精神，選擇社會優秀人才，但優秀人才可能也有個人人生規劃，不盡然邀請就有辦法接受、參與。
賴清德也提及，透過自薦、團體推薦的不分區優秀人才共有100多人，民進黨預計下週提出不分區名單，之後再公布副手人選，爭取民眾支持。
另外，賴清德日前表態，目前國家面臨嚴峻挑戰，必須結合社會各界力量，共同為國家打拚，他擔任總統必然秉持這樣的精神，向社會取才。媒體今天追問，「社會取才也包括在野黨？」賴清德說，「當然，社會取才就是都有」。
賴清德：姚立明會幫我打敗柯文哲
（中央社）賴清德競選總部主任委員姚立明在2014年曾擔任柯文哲台北市長競選總幹事。姚立明今天說，他與柯文哲是「媒妁之言」，因誤會而結合、因了解而分手；與賴清德是因交往而結合，會長長久久。賴清德則說，姚「會幫助我打敗柯文哲」。
談及姚立明加入賴清德競總主委，民眾黨總統參選人柯文哲今天受訪表示，這證明姚立明是能力不錯的人，各方都會去爭取；2014年時是林錦昌介紹姚立明給他，算是英系，他猜賴清德找姚立明任主委有政治上考量。
賴清德今天召開記者會公布總統競選總部組織架構，成員包括，決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總協調林佳龍、總督導卓榮泰、總幹事潘孟安、主任委員姚立明、榮譽主任委員蘇貞昌。
曾經幫柯文哲選台北市長的姚立明，2024年大選加入柯文哲的對手賴清德陣營。
姚立明說，他2014年幫柯文哲，當時去競總前不認識柯文哲，是有人介紹，他幫柯文哲上了兩堂課，到競總幫忙，後來他認識柯文哲的「本面目」，就跟柯文哲分手，不再聯絡。他形容，與柯文哲是「媒妁之言」，因誤會而結合，因了解而分手。
至於賴清德，姚立明說，他非常信任賴清德，兩人交往經驗顯示，賴清德非常正派，給他印象深刻，從不說謊，對他的承諾，不管是時間、小事情，一定不會反悔，他深信賴清德做為國家領導人，一定可以獲得選民信賴 ，「我們是交往而結合，當然相互之間會長長久久」。
姚立明並透露，與賴清德互動已有一段時間，彼此會交換意見，當賴清德邀他參加競總工作時，還是有點遲疑，畢竟已有3、4年不在公共事務，但他仔細想了後，現在距離選舉不到70天，但是，百分之百一定會參選總統的只有賴清德，其他三人到現在還有變數，「我就想，我不幫他還能幫誰」。
他說，從賴清德4月被提名到現在，整個團隊不管是選舉組織架構、選舉策略設計、治國理念構思，非常成功而且獲得多數選民肯定，按民調來看，得到非常正面回應。
此時加入賴清德競總，姚立明形容，有點像棒球賽已經打到9局下，已經領先3分了，上場的救援投手，只有一個任務，就是不要失分，絕對不讓對手追平，按照現在成功的競選節奏繼續下去，基於此，他願意貢獻自己一丁點的力量，跟許多夥伴一起打拚。
賴清德則感謝姚立明願意承擔重責大任，他相信競總在姚立委帶領下，不會失分，還會得分，姚立明「會幫助我打敗柯文哲」。
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