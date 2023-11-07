貓犬忍痛能力高 及早發現病徵 及早治療 寵物飼料領導品牌法國皇家提倡貓犬健檢 加碼捐糧

近年來，台灣飼養貓犬風氣成長，據農委會寵物登記統計顯示，2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，有毛孩的家庭數，已超過有小孩的家庭。一直以貓犬健康與福祉為宗旨的寵物飼料領導品牌法國皇家，除持續教育飼主"營養是健康的第一道防線外"，也特別結合六都動保處、逾百位的獸醫師及全台近230間動物醫院，聯合推動「健檢及早，相伴到老」公益計畫。透過提供500元健檢金，鼓勵飼主帶家中貓犬貓前往進行健檢。此外，沒有養寵物的愛寵人士，也可以透過參與Instagram濾鏡發布限時動態來一同推廣健檢觀念，法國皇家將為每位參與者，捐糧兩公斤至六都指定的收容所。

寵物飼料領導品牌法國皇家致力達成守護寵物健康使命

寵物飼料領導品牌法國皇家自1968年創立以來，致力於貓犬健康與營養，始終秉持著以貓犬健康為優先目標，在營養領域持續進行科學研究與創新。

隨著飼養觀念逐漸進步，越來越多的飼主開始有了預防勝於治療的意識。所謂的貓犬預防照護，首要的是提供完整均衡且適合的營養配方，此外，打疫苗、進行絕育手術、控管生活習慣、隨時觀察變化、維持良好環境等也都不可或缺。但定期健檢的重要性仍被大部分的飼主忽略，根據Banfield Hospital 調查，只有5.5%飼主有定期帶貓犬進行健檢的習慣。法國皇家因此推出「健檢及早，相伴到老」這個公益專案。

貓犬健康意識提升 唯有定期健檢 才能避免為時已晚的遺憾

法國皇家台灣香港的總經理張堇琪說：「貓犬健康與福祉是法國皇家一直以來的宗旨，我們關注的不是如何從貓犬身上拓展生意，而是如何幫助他們獲取健康，這也是我們提倡健檢及早，相伴到老這個公益活動的目的」。

中華民國獸醫內科醫學會理事長鍾昇樺表示：「身為獸醫師，協助飼主學習了解如何讓貓犬健康，是最重要的職責。貓犬照護應從貓狗年輕時就注重，除了日常生活管理之外，定期健檢也能檢查出貓犬營養狀態、身體各部位功能指數、有無寄生蟲等身體狀況。及時發現問題，進而治療、改善，才能讓貓犬陪我們長長久久。」

貓犬的平均壽命遠不及人類長壽，且貓犬的身體變化與退化程度也比人類快速許多。飼主帶家中毛孩一年健檢一次，等於人類5~7年健檢一次，在無法言語且忍痛力極高的情況下，若無定期健檢，便很容易忽視毛孩的身體健康。唯有「健檢及早」，方能讓愛寵與我們「相伴到老」，也才是飼主負責任的表現。

追求三方共榮 定期健檢X捐糧送暖 關愛毛孩我+1

法國皇家追求的永續三P，將原本的People (人類), Planet (地球), Profit(利潤)中的利潤部分，改成了對他們而言，更重要的一個P，Pet(寵物)。本次活動，除關心有家的寵物外，仍在收容所中的浪浪，也是受關懷的對象。

活動除讓每位帶家中貓犬健檢的飼主獲得500元健檢金外，法國皇家也設下在年底前捐糧1,500公斤的目標，好協助浪浪溫飽。法國皇家將在其Instagram官方平台，發布最新濾鏡，邀請大家一同宣示支持毛孩健檢，獲得健康。只要將Instagram設定為公開帳號，使用濾鏡發布一則限時動態，法國皇家即捐糧2公斤給六都動保處指定的收容所，讓浪浪們在找家、等家時，也能先維持溫飽。期盼這項有意義的活動，在六都動保處支持、超過百位獸醫力挺以及愛寵民眾的響應下，能為寵物創造更美好的世界。

Photo Credit : 法國皇家

更多資訊請參考活動連結：https://maac.io/2hdHT

本文章內容由「法國皇家」提供。