苗博雅《我們一起向前一步》：你若無法接受被高標準檢視，民選公職這條路就會非常痛苦

文：苗博雅

壓力

二〇一五年選戰進入白熱化的時候，壓力隨之愈來愈大。

我自己沒有敏銳地意識到，到了九月、十月壓力已經很緊繃，然後十月初跟伴侶分手。

那段時間對我個人是很大的打擊。

但這也是我們的工作微妙之處。不管你個人經歷了什麼，外表看起來就是要一切如常。很像藝人，到片場就是要好好演戲。只是我的片場是全方位的，整個城市都是我的片場。

我的個性一向是，可以自己處理的事就自己處理，很少請別人幫忙，也不會心情不好找朋友抱怨。從小就這樣，不知道是覺得不應該，還是不需要，總之我就不想麻煩人家。

經歷那些之後我覺得，愈是位高權重的政治人物，愈該鼓勵他們去做心理諮商。對政治人物來說，很難任意地跟朋友聊天，這太危險了。有心理諮商，讓他們可以適當地抒發，我們國家會更健康。

大家看政治人物看久了，會覺得都有點假假的。這不意外，如果他想呈現真實的一面，這對他有好處嗎？大家可以接受政治人物臭著臉出席活動嗎？我們不喜歡看到政治人物真實的樣子，所以他們一定會搬演一套理想的樣子給妳看。

到現在二〇二三年，我又有一些新的體悟。

首先，我承認自己有情緒。接納自己的情緒還蠻重要的。以我自己的經驗來講，我要能察覺到「原來這些事情有讓我生氣，我現在真的覺得壓力很大。」

這對政治人物來說格外重要，因為我們要先接納自己是個平凡人，才不會有太多不切實際的期待。

第二點就是，我覺得適時離開一下社群網路也是有幫助的。

現在社群網路是非常重要的溝通管道，很多政治人物會很用心地跟大家去做互動，甚至連向來不用智慧型手機的王世堅議員現在都用智慧型手機，也知道這個多麼重要。王世堅以前會說：那些罵他的網軍他從來不看，因為他只有智障型手機，沒有智慧型手機，他看不到。可是現在他用智慧型手機，他也都看得到了。

對於我們這種手機不離身，經常在社群上面跟大家互動的人，可想而知的是：當你的影響力越大，每天來罵你的人就越多。那人嘛，肉體凡胎，說完全不受到影響是不可能的。

所以身邊至少要有一些稍微有點客觀性的人⸺比如說你的幕僚，比如說你信任的朋友⸺來協助你，在這一片評論中，不管是好評還是負評裡面，能夠看清楚什麼是真實的自己，了解真實的自己。

但消除壓力最重要的一點，在如何看清世界上沒有絕對的得與失，得失是一個硬幣的兩面。這樣就可以避免患得患失，或者是避免給予自己不切實際的期待。

以參選二〇二四立委為例。

對很多人來說，要不要參選立委可能是一個極其艱難的決定。在這個決定的過程當中，要去爭取，壓力很大；不去爭取，壓力也很大。但對我來講，至少我看得很清楚「參選立委有得也有失」這一點。

參選的「得」，是如果成功了，爭取到選民的認同來翻轉大安區，這當然是一個歷史的紀錄，我也有機會進到中央的國會，實踐跟推動更多改革。

然而「失」就是我要在這麼短的時間之內再一次進行強度更高的選舉，所以對我個人的身心會造成很大的壓力，極度壓縮我個人的時間，也可能對我的健康產生影響等等。

另一方面，如果不參選，人家會說，你失去了一個很好的歷練和學習沒錯，可是呢，我也會得到許多好處：可以更專注在議員的工作上面，可以有更多一點時間，去做更多我想做的事情。

這些都是試煉。而我看到的就是：參選，就有得也有失。

所以這次考慮參選，當民主大聯盟的提名一度有波折、外界有很多討論的時候，我公開說應該是最有機會的人出來選，是不是我出來選不重要。那是真心話。

而從個人層次來看，出不出來選，我都各有好處。所以如果決定出來選，那我一定是全力以赴。

正因為兩個選項都各有好處，我就不用在分岔路那邊滿頭大汗，擔心會不會走錯；不會患得患失，有許多情緒。

很多時候，這就是觀點的問題：這個硬幣你是看到正面，還是看到反面。並不是說你看不到的那一面不存在；那一面還是存在。但是你可以選擇怎麼看待這些事情，這樣就可以從源頭舒壓。

決心

做政治工作需要決心。因為政治工作是一個需要全身心投入的工作。

有些工作是有固定上下班時間的。上班時間認真盡力，下班時間有自己的生活。可是，政治工作⸺至少以我來講⸺我每時每刻都有事情要想。

政治沒辦法兼職，需要全心投入才能做得好。想競選公職，位置就那麼幾個，政黨那麼多、候選人那麼多，別人都是投入百分之百在做，你只有投入部分，除非是不世出的練武奇才，否則怎麼可能勝出。如果要離開這個圈子，出去就不太可能回來，除非有什麼特別的機運。

假設你覺得條件不適合，你就想清楚，也可以做幕僚，至少幕僚不用隨時隨地在別人的監視之下。但你就不要想著自己還要什麼時候再捲土重來，那是可遇不可求的。

而幕僚在工作上的自我就更少。當「候選人」，某個程度在工作上還有自己的空間，當然還是少於一般人的空間。幕僚會有「我」。「我」只會在討論的過程出現，今天委員說是這樣，說是那樣，幕僚要幫他把目標達成。

政治工作中，唯一有一項資源是人人平等的，那就是時間。

不管你是什麼階級、什麼性別、什麼黨籍，每個人一天就是二十四小時，到了選舉那一天、投票那一天，大家見真章。

正因為我們在資源上比別人少，所以我們的每一分每一秒能發揮的效益就要比別人大，這樣才有制勝的可能。我幾乎是用整個生活在工作。