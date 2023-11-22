苗博雅《我們一起向前一步》：你若無法接受被高標準檢視，民選公職這條路就會非常痛苦
我們想讓你知道的是
古代社會有長工住在主人的家裡，一天二十四小時奉獻給主人，主人隨時有事就要立刻服務；生老病死、結婚生子，通通都在主人的家裡，一切的事情都跟主人有關。政治工作者就是社會的長工。接受全方位的檢視跟檢驗，除了公領域，還包括個人的領域。
文：苗博雅
壓力
二〇一五年選戰進入白熱化的時候，壓力隨之愈來愈大。
我自己沒有敏銳地意識到，到了九月、十月壓力已經很緊繃，然後十月初跟伴侶分手。
那段時間對我個人是很大的打擊。
但這也是我們的工作微妙之處。不管你個人經歷了什麼，外表看起來就是要一切如常。很像藝人，到片場就是要好好演戲。只是我的片場是全方位的，整個城市都是我的片場。
我的個性一向是，可以自己處理的事就自己處理，很少請別人幫忙，也不會心情不好找朋友抱怨。從小就這樣，不知道是覺得不應該，還是不需要，總之我就不想麻煩人家。
經歷那些之後我覺得，愈是位高權重的政治人物，愈該鼓勵他們去做心理諮商。對政治人物來說，很難任意地跟朋友聊天，這太危險了。有心理諮商，讓他們可以適當地抒發，我們國家會更健康。
大家看政治人物看久了，會覺得都有點假假的。這不意外，如果他想呈現真實的一面，這對他有好處嗎？大家可以接受政治人物臭著臉出席活動嗎？我們不喜歡看到政治人物真實的樣子，所以他們一定會搬演一套理想的樣子給妳看。
到現在二〇二三年，我又有一些新的體悟。
首先，我承認自己有情緒。接納自己的情緒還蠻重要的。以我自己的經驗來講，我要能察覺到「原來這些事情有讓我生氣，我現在真的覺得壓力很大。」
這對政治人物來說格外重要，因為我們要先接納自己是個平凡人，才不會有太多不切實際的期待。
第二點就是，我覺得適時離開一下社群網路也是有幫助的。
現在社群網路是非常重要的溝通管道，很多政治人物會很用心地跟大家去做互動，甚至連向來不用智慧型手機的王世堅議員現在都用智慧型手機，也知道這個多麼重要。王世堅以前會說：那些罵他的網軍他從來不看，因為他只有智障型手機，沒有智慧型手機，他看不到。可是現在他用智慧型手機，他也都看得到了。
對於我們這種手機不離身，經常在社群上面跟大家互動的人，可想而知的是：當你的影響力越大，每天來罵你的人就越多。那人嘛，肉體凡胎，說完全不受到影響是不可能的。
所以身邊至少要有一些稍微有點客觀性的人⸺比如說你的幕僚，比如說你信任的朋友⸺來協助你，在這一片評論中，不管是好評還是負評裡面，能夠看清楚什麼是真實的自己，了解真實的自己。
但消除壓力最重要的一點，在如何看清世界上沒有絕對的得與失，得失是一個硬幣的兩面。這樣就可以避免患得患失，或者是避免給予自己不切實際的期待。
以參選二〇二四立委為例。
對很多人來說，要不要參選立委可能是一個極其艱難的決定。在這個決定的過程當中，要去爭取，壓力很大；不去爭取，壓力也很大。但對我來講，至少我看得很清楚「參選立委有得也有失」這一點。
參選的「得」，是如果成功了，爭取到選民的認同來翻轉大安區，這當然是一個歷史的紀錄，我也有機會進到中央的國會，實踐跟推動更多改革。
然而「失」就是我要在這麼短的時間之內再一次進行強度更高的選舉，所以對我個人的身心會造成很大的壓力，極度壓縮我個人的時間，也可能對我的健康產生影響等等。
另一方面，如果不參選，人家會說，你失去了一個很好的歷練和學習沒錯，可是呢，我也會得到許多好處：可以更專注在議員的工作上面，可以有更多一點時間，去做更多我想做的事情。
這些都是試煉。而我看到的就是：參選，就有得也有失。
所以這次考慮參選，當民主大聯盟的提名一度有波折、外界有很多討論的時候，我公開說應該是最有機會的人出來選，是不是我出來選不重要。那是真心話。
而從個人層次來看，出不出來選，我都各有好處。所以如果決定出來選，那我一定是全力以赴。
正因為兩個選項都各有好處，我就不用在分岔路那邊滿頭大汗，擔心會不會走錯；不會患得患失，有許多情緒。
很多時候，這就是觀點的問題：這個硬幣你是看到正面，還是看到反面。並不是說你看不到的那一面不存在；那一面還是存在。但是你可以選擇怎麼看待這些事情，這樣就可以從源頭舒壓。
決心
做政治工作需要決心。因為政治工作是一個需要全身心投入的工作。
有些工作是有固定上下班時間的。上班時間認真盡力，下班時間有自己的生活。可是，政治工作⸺至少以我來講⸺我每時每刻都有事情要想。
政治沒辦法兼職，需要全心投入才能做得好。想競選公職，位置就那麼幾個，政黨那麼多、候選人那麼多，別人都是投入百分之百在做，你只有投入部分，除非是不世出的練武奇才，否則怎麼可能勝出。如果要離開這個圈子，出去就不太可能回來，除非有什麼特別的機運。
假設你覺得條件不適合，你就想清楚，也可以做幕僚，至少幕僚不用隨時隨地在別人的監視之下。但你就不要想著自己還要什麼時候再捲土重來，那是可遇不可求的。
而幕僚在工作上的自我就更少。當「候選人」，某個程度在工作上還有自己的空間，當然還是少於一般人的空間。幕僚會有「我」。「我」只會在討論的過程出現，今天委員說是這樣，說是那樣，幕僚要幫他把目標達成。
政治工作中，唯一有一項資源是人人平等的，那就是時間。
不管你是什麼階級、什麼性別、什麼黨籍，每個人一天就是二十四小時，到了選舉那一天、投票那一天，大家見真章。
正因為我們在資源上比別人少，所以我們的每一分每一秒能發揮的效益就要比別人大，這樣才有制勝的可能。我幾乎是用整個生活在工作。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！