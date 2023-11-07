習近平澳洲總理會晤「走出7年極凍」：中方肯定雙方合作關係、稱不搞陣營對抗；澳媒稱持續對話能增進互信

習近平會見澳總理：稱中國在亞太不搞陣營對抗、加強中澳合作

（中央社）中國國家主席習近平昨（6）天在北京會見澳洲總理艾班尼斯，他除了肯定中澳合作關係，還宣稱中國在亞太地區「不搞陣營對抗」，並批判當前對中國的「小院高牆」「脫鉤斷鏈」或「去風險」做法。

《新華社》報導，習近平昨天下午在人民大會堂會見到訪的艾班尼斯（Anthony Albanese）。

習近平說，在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家、20國集團（G20）重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。

他說，中澳兩國應該順應時代潮流，從兩國共同利益出發，共同構建「平等相待、求同存異、互利合作」的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

他強調，當前各國經濟都面臨不小挑戰，面對複雜的外部環境，「中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了質量」；「中國將以自身穩定發展為不確定的世界經濟帶來寶貴的確定性」。

習近平以不點名的方式批判美國在經濟、科技管制方面對中國的政策，以及在太平洋島國地區與中國競爭影響力。

他說，對中國「小院高牆」（指針對國安相關的核心技術劃定有限戰略範圍）、「脫鉤斷鏈」或「去風險」，這些做法本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。

他聲稱，中國在亞太地區「不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」，「對那些把亞太地區搞亂的企圖，我們一是要警惕，二是要反對」，並稱中方願和澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，「在開放包容中維護亞太地區和平穩定」。

根據《新華社》，艾班尼斯表示，澳中雙方應該相互尊重、平等互利，保持溝通交流，增進理解與合作，實現互利共贏。他對中國經濟的前景持積極和樂觀態度。

他說，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，「但不應讓分歧定義兩國關係」。

艾班尼斯表示，澳方願和中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來，加強在清潔能源、氣候變化等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。澳方也願和中方就太平洋島國論壇等地區事務加強溝通。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，被視為澳中近年緊張關係緩和的重要訪問。

北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲先前一系列政策的不滿。

此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。

澳媒分析：澳洲與中國走出7年極凍，但仍不信任彼此

（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天與中國國家主席習近平會晤。澳洲媒體以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」形容艾班尼斯的訪中成果，指出儘管澳洲與中國仍不夠信任彼此，但對話總比不對話好。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是7年來首次有澳洲總理訪中。艾班尼斯昨晚間與習近平於北京人民大會堂會晤。

《澳洲人報》（The Australian）今（7）頭版以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」為題，描述艾班尼斯的訪中成果。報導指出，坎培拉以此次的會面為籌碼，在艾班尼斯會見習近平之前，好消息不斷傳來，包括中國解除大部分對澳洲的貿易制裁，以及遭中國關押3年的澳籍記者成蕾獲釋。

然而《澳洲人報》也指出，影響兩國關係的結構性問題是深刻的，例如台海議題、中國解放軍在南海的演習、北京不透明的決策過程，以及澳籍華裔作家楊恆均仍被關押在距離北京大會堂不遠的牢房等，「兩國仍然不夠信任彼此，要解決這個問題，與癡迷於控制的中國領導人進行60分鐘的討論遠遠不夠。」

報導指出，儘管澳洲與中國在許多事情上存在分歧，但兩位領導人的會見非常重要。許多澳洲人仍對北京採取一系列作為感到擔憂，但與中國對話總比不對話好，「澳洲總理與中國統治者未來的會晤不太可能像昨晚精心設計的交流一樣熱烈，但如果繼續發生，那是一件好事。」

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）首席政治記者克羅（David Crowe）今撰文，形容艾班尼斯「走高空鋼索」般的中國行，為澳洲帶來可喜的成果。當中國領導人習近平在北京人民大會堂微笑展示對艾班尼斯的敬意，是在告訴所有人澳洲與中國將會再次和睦相處，「總體而言，這次會面非常正面」。

克羅指出，儘管習近平將繼續追求更大的軍事與經濟實力，但在多年的高度焦慮之後，澳洲人可以鬆一口氣了。

《澳洲人報》為澳洲發行量最多的大報；《雪梨晨驅報》則是雪梨主要報紙之一，為澳洲最悠久媒體。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範