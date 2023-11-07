習近平澳洲總理會晤「走出7年極凍」：中方肯定雙方合作關係、稱不搞陣營對抗；澳媒稱持續對話能增進互信
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習近平聲稱，中國在亞太地區不搞排他性小圈子，也不搞陣營對抗，並稱中方願和澳方開展更多合作，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。澳媒以「走出與中國7年的極凍關係」形容艾班尼斯此次訪中成果，但也指出兩國仍然不夠信任彼此，不過與中國對話總比不對話好。整體而言，此次會面結果對雙方來說都是正面的。
習近平會見澳總理：稱中國在亞太不搞陣營對抗、加強中澳合作
（中央社）中國國家主席習近平昨（6）天在北京會見澳洲總理艾班尼斯，他除了肯定中澳合作關係，還宣稱中國在亞太地區「不搞陣營對抗」，並批判當前對中國的「小院高牆」「脫鉤斷鏈」或「去風險」做法。
《新華社》報導，習近平昨天下午在人民大會堂會見到訪的艾班尼斯（Anthony Albanese）。
習近平說，在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家、20國集團（G20）重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。
他說，中澳兩國應該順應時代潮流，從兩國共同利益出發，共同構建「平等相待、求同存異、互利合作」的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。
他強調，當前各國經濟都面臨不小挑戰，面對複雜的外部環境，「中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了質量」；「中國將以自身穩定發展為不確定的世界經濟帶來寶貴的確定性」。
習近平以不點名的方式批判美國在經濟、科技管制方面對中國的政策，以及在太平洋島國地區與中國競爭影響力。
他說，對中國「小院高牆」（指針對國安相關的核心技術劃定有限戰略範圍）、「脫鉤斷鏈」或「去風險」，這些做法本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。
他聲稱，中國在亞太地區「不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」，「對那些把亞太地區搞亂的企圖，我們一是要警惕，二是要反對」，並稱中方願和澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，「在開放包容中維護亞太地區和平穩定」。
根據《新華社》，艾班尼斯表示，澳中雙方應該相互尊重、平等互利，保持溝通交流，增進理解與合作，實現互利共贏。他對中國經濟的前景持積極和樂觀態度。
他說，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，「但不應讓分歧定義兩國關係」。
艾班尼斯表示，澳方願和中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來，加強在清潔能源、氣候變化等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。澳方也願和中方就太平洋島國論壇等地區事務加強溝通。
艾班尼斯4日至7日訪問中國，被視為澳中近年緊張關係緩和的重要訪問。
北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲先前一系列政策的不滿。
此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。
澳媒分析：澳洲與中國走出7年極凍，但仍不信任彼此
（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天與中國國家主席習近平會晤。澳洲媒體以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」形容艾班尼斯的訪中成果，指出儘管澳洲與中國仍不夠信任彼此，但對話總比不對話好。
艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是7年來首次有澳洲總理訪中。艾班尼斯昨晚間與習近平於北京人民大會堂會晤。
《澳洲人報》（The Australian）今（7）頭版以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」為題，描述艾班尼斯的訪中成果。報導指出，坎培拉以此次的會面為籌碼，在艾班尼斯會見習近平之前，好消息不斷傳來，包括中國解除大部分對澳洲的貿易制裁，以及遭中國關押3年的澳籍記者成蕾獲釋。
然而《澳洲人報》也指出，影響兩國關係的結構性問題是深刻的，例如台海議題、中國解放軍在南海的演習、北京不透明的決策過程，以及澳籍華裔作家楊恆均仍被關押在距離北京大會堂不遠的牢房等，「兩國仍然不夠信任彼此，要解決這個問題，與癡迷於控制的中國領導人進行60分鐘的討論遠遠不夠。」
報導指出，儘管澳洲與中國在許多事情上存在分歧，但兩位領導人的會見非常重要。許多澳洲人仍對北京採取一系列作為感到擔憂，但與中國對話總比不對話好，「澳洲總理與中國統治者未來的會晤不太可能像昨晚精心設計的交流一樣熱烈，但如果繼續發生，那是一件好事。」
《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）首席政治記者克羅（David Crowe）今撰文，形容艾班尼斯「走高空鋼索」般的中國行，為澳洲帶來可喜的成果。當中國領導人習近平在北京人民大會堂微笑展示對艾班尼斯的敬意，是在告訴所有人澳洲與中國將會再次和睦相處，「總體而言，這次會面非常正面」。
克羅指出，儘管習近平將繼續追求更大的軍事與經濟實力，但在多年的高度焦慮之後，澳洲人可以鬆一口氣了。
《澳洲人報》為澳洲發行量最多的大報；《雪梨晨驅報》則是雪梨主要報紙之一，為澳洲最悠久媒體。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。