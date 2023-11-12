【專訪】《話語公式》作者Jasmine韓：我意識到「談判」這件事，即便是四歲小孩也能做到
我們想讓你知道的是
正如我在書中所提，談判不只有在職場才會遇到，即便當我幫四歲的女兒刷牙時，也可能需要談判，或是當我與丈夫選擇度假地點，彼此意見出現分歧時，也可能需要談判。當你無法事事如意，也無法滿足別人的一切願望時，讓雙方能達成共識的方法是什麼呢？
文：平安文化
人生，就是一連串的協商，「話語」則是最關鍵的工具，小自個人的薪資升遷，大至公司的談判合作，無一能免。在瞬息萬變的人生裡，如何才能克服萬難，找出一條「每溝必通」的坦途？
前蘋果公司商務指導、韓國商務溝通權威，本書作者Jasmine韓，彙整自己多年的商業與生活溝通經驗，開發出一套運用「加減乘除」概念的「話語公式」。
這次我們邀請也曾應邀來台灣執教，跟台灣有著深厚淵源的作者Jasmine韓親自與大家分享，如何透過《話語公式》掌握人生關鍵時機、展現自身優勢取得理想成果。
- 問：市面上有許多說話術很溝通術的書，《話語公式》最特別的是將溝通的概念與「四則運算」結合，讓讀者輕鬆了解不同情境之下最適合使用的溝通方式，當初是什麼契機，讓您想到這個構想呢？
「溝通說服」和「商務談判」的概念，一直以來都十分相似，大家總認為談判是「困難、複雜且難以嘗試」的事，就連我自己接觸這個領域前，也對它抱持相同偏見。
此外，也有人會擔心只有專家才能把談判運用自如，然而，當我更深入研究人們的動機與說服力時，我意識到談判這件事，即便是四歲小孩也能做到，正如我在書中第一章所說，我以女兒的故事來舉例。
能夠完成《話語公式》我認為自己十分幸運，離開蘋果進入商學院後，我有機會認識台灣同事趙大維（Ta Wei Chao），他當時是我的主管，遇見他是我職涯中最幸運的時刻，讓我能夠打破對談判的偏見，並找到輕鬆學習與掌握談判的方法。
從商學院畢業後，我成為商業教練，希望消除大眾對談判領域的誤解。
為了讓讀者能更輕鬆踏入這塊領域，我以小學生也能理解的「基礎算術」呈現本書觀點，讓讀者能更輕鬆閱讀！
此外，撰寫《話語公式》的過程中，我同時以商業教練的身分提供諮詢與輔導，並收集與記錄下各種案例，我相信讀者想看的是生活中常見案例，而非理論。
- 問：本書韓文版獲得非常多企業高層推薦，認為這本書對他們在工作、生活中都受益良多，是否能請您跟我們分享一下，您將這套公式運用在商業教練工作上的經驗？以及商業人士可以得到的啟發？
我有許多客戶都曾參加過「談判和職業指導」課程，並推薦《話語公式》一書。我幫助他們解決工作的疑難雜症與問題，例如：轉換跑道、換工作、升遷，以及業務合作夥伴關係等。
在這些案例中，我曾遇到首次報價與最終報價相差高達8萬美元（以目前匯率）的案例，就像我在書中所提到的，我們可以透過許多方法和論證來實現談判目標，且在過程中不帶入個人情緒。
透過本書提供的方法，讀者不需要透過一對一輔導，自己就能提升說服力和談判技巧。
如果你想了解：如何讓對方或公司展現出「非你不可」的態度，想知道有什麼方法可以辦到，《話語公式》已提出詳細解方，讀者可從中找出適合自己的方法。
- 問：您曾說過「在嶄新的時代，需要新的話語公式。」以您的觀察，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後的時代，了解「話語公式」為什麼對我們來說更為重要？
不知道大家有沒有想過，公司如何衡量個人工作績效？很多人認為只要工作做得好，就能賺很多錢，這個答案一半正確，一半錯誤。
我相信績效是結合工作和言語的價值（書中稱為談判／溝通）。無論你的工作價值有多高，如果你的溝通價值接近零，那麼整體價值還是零。
我們經常看到很多人擁有出色的工作能力，卻總在面試後落選，或總是談判失敗，因而無法確保自己的真正價值。無論你多麼努力，如果你無法展現出你的工作價值，其他人也不會意識到它的價值，也不會對你的提案感興趣。
我運用話語公式（加、減、乘、除）來解釋核心概念，書中探討各類心理學技巧，像是：如何增加動力、減少憂慮與焦慮、加乘效益，以及為何回饋能帶來雙倍回報。
我希望藉由本書，讓讀者了解如何平衡自身成就，而不光是「話說得好」而已。
言語是既鋒利又困難的工具，它背後的涵義遠比我們想像得還多，如果你越懂得如何溝通，你就越能在生活中各個面向受益。
- 問：您曾應邀來台灣執教，是少數韓國作家當中跟台灣有深厚淵源的，方便跟我們分享一下，當時是什麼樣的契機，讓您與台灣結緣的？
當我在ESSEC商學院擔任談判講師時，曾兩度造訪台灣，並來台為公務員舉辦談判講座與輔導課程。我與台灣經理趙大維（Ta Wei Chao）一起在台灣國立大學任教，我們都對台灣有著美好回憶，與台灣同事共事的情景，我至今仍記憶猶新。
我們常在吃飯進行各種討論，而且台灣食物實在太美味了，我還記得每次聚餐都吃好飽！
台灣是一個非常友善和熱情的國家，藉由《話語公式》出版，
如果未來能有機會與台灣讀者對話，我將感到無比榮幸，我十分期待！
- 問：您曾指導過台灣的高階公務員和企業人士，在您看來，台灣人的溝通習慣與韓國人有什麼不同？這本書能帶給台灣讀者最大的幫助是什麼？
亞洲的女性，特別是我實際遇到的狀況中，多數女性都認為談判是一件令人畏懼、很有挑戰性的事情，我書中大多案例以女性為主，特別是那些工作表現出色，但很難堅持自身主張的女性，這樣的案例比比皆是，她們的工作能力是毋庸置疑的，但當她們在開會、上談判桌時，卻難以堅持自身主張。
在亞洲，仍然存在著「妥協」被視為美德的情況，然而，自願妥協和被迫妥協是兩回事。此外，在職場中，妥協和謙遜不一定是美德，反而可能是陋習。在這種情況下，如何掌握平衡也很重要，話語公式的原文副書名「優雅地維護自身主張」也展現出此觀點。
我現居新加坡，時常接觸來自世界各地的人，我發現大家面臨的問題都十分相似，如果你想知道如何維護自身主張、說出自己的想法，我相信這本書對你會有所幫助。
- 問：《話語公式》最令人印象深刻的，就是書中包含各種生活化的情境，從跟房東的交涉、談加薪，還是商業談判或領導統御，只要讀完這本書，就可以將「話語公式」發揮在生活中的每個層面嗎？
正如我在書中所提，談判不只有在職場才會遇到，即便當我幫四歲的女兒刷牙時，也可能需要談判，或是當我與丈夫選擇度假地點，彼此意見出現分歧時，也可能需要談判。當你無法事事如意，也無法滿足別人的一切願望時，讓雙方能達成共識的方法是什麼呢？
《話語公式》會告訴讀者如何解決這些日常生活中的小問題，此外，書中涵蓋談判的基本邏輯，以及各種情境中該如何運用話語公式，像是：上下級之間的領導，或是工作時如何與漫不經心的同事溝通等等。
人與人之間運用「文字」作為溝通媒介，我相信，我們越加以利用這個工具，就越能享受生活帶來的豐碩成果，藉由這個媒介，能夠串連不同想法的人，共同創造出豐碩的成果。
- 問：非常感謝您接受訪問。最後是否能跟台灣讀者說幾句話？
台灣的讀者大家好，很高興透過本書與台灣讀者相遇。
在韓國有「言行千里」、「一言可還百萬債」的說法。
言語對我們來說確實是一個超級強大的工具，但不幸的是，我們還沒有正確「學習」如何使用或處理它們，特別是在慾望糾纏、利益複雜的關係中，如何運用言語就更具挑戰性。有時候，堅持自己的主張會讓人感到沉重，有時，屈服或妥協會讓人覺得不公平。不知道你是否也曾遇過類似狀況，不知道該說什麼，而陷入沉思？
Tags：
【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3Mp48HO
- Spotify ｜https://spoti.fi/47fgVEC
- KKBOX｜https://bit.ly/3sewUnI
- Google Podcast ｜https://bit.ly/3tPFBVU
- Omny ｜https://bit.ly/45TU8gK
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。