【專訪】《話語公式》作者Jasmine韓：我意識到「談判」這件事，即便是四歲小孩也能做到

文：平安文化

人生，就是一連串的協商，「話語」則是最關鍵的工具，小自個人的薪資升遷，大至公司的談判合作，無一能免。在瞬息萬變的人生裡，如何才能克服萬難，找出一條「每溝必通」的坦途？ 前蘋果公司商務指導、韓國商務溝通權威，本書作者Jasmine韓，彙整自己多年的商業與生活溝通經驗，開發出一套運用「加減乘除」概念的「話語公式」。 這次我們邀請也曾應邀來台灣執教，跟台灣有著深厚淵源的作者Jasmine韓親自與大家分享，如何透過《話語公式》掌握人生關鍵時機、展現自身優勢取得理想成果。

問：市面上有許多說話術很溝通術的書，《話語公式》最特別的是將溝通的概念與「四則運算」結合，讓讀者輕鬆了解不同情境之下最適合使用的溝通方式，當初是什麼契機，讓您想到這個構想呢？

「溝通說服」和「商務談判」的概念，一直以來都十分相似，大家總認為談判是「困難、複雜且難以嘗試」的事，就連我自己接觸這個領域前，也對它抱持相同偏見。

此外，也有人會擔心只有專家才能把談判運用自如，然而，當我更深入研究人們的動機與說服力時，我意識到談判這件事，即便是四歲小孩也能做到，正如我在書中第一章所說，我以女兒的故事來舉例。

能夠完成《話語公式》我認為自己十分幸運，離開蘋果進入商學院後，我有機會認識台灣同事趙大維（Ta Wei Chao），他當時是我的主管，遇見他是我職涯中最幸運的時刻，讓我能夠打破對談判的偏見，並找到輕鬆學習與掌握談判的方法。

從商學院畢業後，我成為商業教練，希望消除大眾對談判領域的誤解。

為了讓讀者能更輕鬆踏入這塊領域，我以小學生也能理解的「基礎算術」呈現本書觀點，讓讀者能更輕鬆閱讀！

此外，撰寫《話語公式》的過程中，我同時以商業教練的身分提供諮詢與輔導，並收集與記錄下各種案例，我相信讀者想看的是生活中常見案例，而非理論。

問：本書韓文版獲得非常多企業高層推薦，認為這本書對他們在工作、生活中都受益良多，是否能請您跟我們分享一下，您將這套公式運用在商業教練工作上的經驗？以及商業人士可以得到的啟發？

我有許多客戶都曾參加過「談判和職業指導」課程，並推薦《話語公式》一書。我幫助他們解決工作的疑難雜症與問題，例如：轉換跑道、換工作、升遷，以及業務合作夥伴關係等。

在這些案例中，我曾遇到首次報價與最終報價相差高達8萬美元（以目前匯率）的案例，就像我在書中所提到的，我們可以透過許多方法和論證來實現談判目標，且在過程中不帶入個人情緒。

透過本書提供的方法，讀者不需要透過一對一輔導，自己就能提升說服力和談判技巧。

如果你想了解：如何讓對方或公司展現出「非你不可」的態度，想知道有什麼方法可以辦到，《話語公式》已提出詳細解方，讀者可從中找出適合自己的方法。

問：您曾說過「在嶄新的時代，需要新的話語公式。」以您的觀察，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後的時代，了解「話語公式」為什麼對我們來說更為重要？

不知道大家有沒有想過，公司如何衡量個人工作績效？很多人認為只要工作做得好，就能賺很多錢，這個答案一半正確，一半錯誤。

我相信績效是結合工作和言語的價值（書中稱為談判／溝通）。無論你的工作價值有多高，如果你的溝通價值接近零，那麼整體價值還是零。

我們經常看到很多人擁有出色的工作能力，卻總在面試後落選，或總是談判失敗，因而無法確保自己的真正價值。無論你多麼努力，如果你無法展現出你的工作價值，其他人也不會意識到它的價值，也不會對你的提案感興趣。

我運用話語公式（加、減、乘、除）來解釋核心概念，書中探討各類心理學技巧，像是：如何增加動力、減少憂慮與焦慮、加乘效益，以及為何回饋能帶來雙倍回報。

我希望藉由本書，讓讀者了解如何平衡自身成就，而不光是「話說得好」而已。

言語是既鋒利又困難的工具，它背後的涵義遠比我們想像得還多，如果你越懂得如何溝通，你就越能在生活中各個面向受益。

問：您曾應邀來台灣執教，是少數韓國作家當中跟台灣有深厚淵源的，方便跟我們分享一下，當時是什麼樣的契機，讓您與台灣結緣的？

當我在ESSEC商學院擔任談判講師時，曾兩度造訪台灣，並來台為公務員舉辦談判講座與輔導課程。我與台灣經理趙大維（Ta Wei Chao）一起在台灣國立大學任教，我們都對台灣有著美好回憶，與台灣同事共事的情景，我至今仍記憶猶新。

我們常在吃飯進行各種討論，而且台灣食物實在太美味了，我還記得每次聚餐都吃好飽！

台灣是一個非常友善和熱情的國家，藉由《話語公式》出版，

如果未來能有機會與台灣讀者對話，我將感到無比榮幸，我十分期待！

問：您曾指導過台灣的高階公務員和企業人士，在您看來，台灣人的溝通習慣與韓國人有什麼不同？這本書能帶給台灣讀者最大的幫助是什麼？

亞洲的女性，特別是我實際遇到的狀況中，多數女性都認為談判是一件令人畏懼、很有挑戰性的事情，我書中大多案例以女性為主，特別是那些工作表現出色，但很難堅持自身主張的女性，這樣的案例比比皆是，她們的工作能力是毋庸置疑的，但當她們在開會、上談判桌時，卻難以堅持自身主張。

在亞洲，仍然存在著「妥協」被視為美德的情況，然而，自願妥協和被迫妥協是兩回事。此外，在職場中，妥協和謙遜不一定是美德，反而可能是陋習。在這種情況下，如何掌握平衡也很重要，話語公式的原文副書名「優雅地維護自身主張」也展現出此觀點。

我現居新加坡，時常接觸來自世界各地的人，我發現大家面臨的問題都十分相似，如果你想知道如何維護自身主張、說出自己的想法，我相信這本書對你會有所幫助。

問：《話語公式》最令人印象深刻的，就是書中包含各種生活化的情境，從跟房東的交涉、談加薪，還是商業談判或領導統御，只要讀完這本書，就可以將「話語公式」發揮在生活中的每個層面嗎？

正如我在書中所提，談判不只有在職場才會遇到，即便當我幫四歲的女兒刷牙時，也可能需要談判，或是當我與丈夫選擇度假地點，彼此意見出現分歧時，也可能需要談判。當你無法事事如意，也無法滿足別人的一切願望時，讓雙方能達成共識的方法是什麼呢？

《話語公式》會告訴讀者如何解決這些日常生活中的小問題，此外，書中涵蓋談判的基本邏輯，以及各種情境中該如何運用話語公式，像是：上下級之間的領導，或是工作時如何與漫不經心的同事溝通等等。

人與人之間運用「文字」作為溝通媒介，我相信，我們越加以利用這個工具，就越能享受生活帶來的豐碩成果，藉由這個媒介，能夠串連不同想法的人，共同創造出豐碩的成果。

問：非常感謝您接受訪問。最後是否能跟台灣讀者說幾句話？

台灣的讀者大家好，很高興透過本書與台灣讀者相遇。

在韓國有「言行千里」、「一言可還百萬債」的說法。

言語對我們來說確實是一個超級強大的工具，但不幸的是，我們還沒有正確「學習」如何使用或處理它們，特別是在慾望糾纏、利益複雜的關係中，如何運用言語就更具挑戰性。有時候，堅持自己的主張會讓人感到沉重，有時，屈服或妥協會讓人覺得不公平。不知道你是否也曾遇過類似狀況，不知道該說什麼，而陷入沉思？