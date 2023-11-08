開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
政治

北台灣新科市長上任一週年網路聲量分析：謝國樑好感度居冠，最後一名是誰？

北台灣新科市長上任一週年網路聲量分析：謝國樑好感度居冠，最後一名是誰？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

透過輿情資料庫統計，蔣萬安、張善政、謝國樑、高虹安等四位北台灣新科縣市首長上任一年來的好感度，其中以基隆市長謝國樑的好感度最高，其次為張善政，蔣萬安，而上任以來屢爆爭議的高虹安，則成為好感度最低的縣市首。網友們喜歡和不喜歡的理由，分別是什麼呢？

新科縣市長上任即將滿一年，TPOC台灣議題研究中心將推出全新企劃，針對22縣市的縣市首長，針對近一年的整體政策與網路好感度進行大評比，並且分為新科、連任以及南部、北部進行評比與分析。

新科市長好感度謝國樑最高，高虹安墊底

根據QuickseeK快析輿情資料庫，針對2022年12月25日到2023年10月24日，北台灣4位新科縣市首長包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及新竹市長高虹安，這四位新科市長上任一年來的好感度。

根據數據結果顯示，其中以基隆市長謝國樑的好感度最高，0.82；其次為桃園市長張善政0.72，台北市長蔣萬安0.52。此外，上任以來屢爆爭議的高虹安，則成為好感度最低的縣市首長，好感度僅0.36。

1699261414
Photo Credit: TPOC

「行人友善空間」成為謝國樑施政好感度最高的致勝關鍵

進一步檢視基隆市長謝國樑近期的相關施政討論度，包含「行人友善」、「乾淨家園」以及「親子樂園」等相關政策，進行排行，其中以「行人友善」的討論量為最高，共2729筆聲量討論，其次為「乾淨家園」（1568筆），而親子樂園的討論度最低，僅426筆。

基隆市長謝國樑一上任積極推動「行人友善」、「乾淨家園」。在國外媒體用「行人地獄」形容台灣之前，謝國樑一上任，就開始推動行人友善政策。也曾在一周內嚴格取締了380件汽機車未禮讓行人的案件，並開出罰單，結果除了客觀數據行人的車禍發生率減少了近三成以外，也使得後來台灣因為多起「行人地獄」造成多個縣市首長被「炎上」時，謝國樑卻憑藉著推行「行人友善」政策，而締造超過7成5的政策滿意度，讓普遍市民對於相關政策有感。

在面對基隆捷運建設的財政困難時，謝國樑市長積極與中央政府溝通並獲得了支持，最終找到了解決方案，透過基金方式來興建捷運。成為了中央、地方跨黨派合作的良好典範。

1699261448
Photo Credit: TPOC

高虹安爭議不斷纏身，好感度最低

反觀，新竹市長高虹安因為選前延燒到現在的助理費問題爆發貪汙疑雲，再加上上任後，坐名車、住豪宅，不能與民同苦的形象，導致負評不斷。此外，寡婦樓、水源區都更案等議題在高虹安上任後浮現，在相對顯得其私德有疑慮、加上公事處理不彰，使得整體好感度下降、負面聲量上漲。

再者，前文化局長錢康明爆料高虹安男友李宗庭干政事件，引發諸多政論節目討論，負評再記一筆，在新聞刊登、節目評論、社群討論中，無一倖免，導致負面聲量一發不可收拾。而成為4位新科市長中好感度最低的一位。

新科市長上任即將滿一年，本因代表新政黨取得執政的高虹安無法弭平風波，聲勢一落千丈；反觀謝國樑聲量稍低，卻靠著穩扎穩打的市政成績，守住網路聲量好感度。四位新科市長有的仍受爭議纏身，有的已逐步落實政見，作為台灣繁榮政經要地的首長，北台灣四位新科市長積極實踐政策，另外更應該要避免更多爭議，為市政努力，保持良好的交流，刺激城市發展，才能夠贏得選民的好感度。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：北台灣新科市長上任滿一周年 謝國樑好感度居冠 最後一名是「她」！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。