拒絕加班、不背房貸、依賴個人信貸，Z世代追求的是怎樣的「財富自由」？

文：劉少華 Wade（關注台灣經濟現況的專職交易者）

在這快速變化的時代，Z世代（意指在1995~2009年間出生的人）的核心理念與渴望正逐步重塑我們對於「成就」的認知。從擺脫過度的職業束縛，到重新界定真正的「財富」之自由，他們的選擇不只呈現了他們的期待，更深刻地揭露了當代社會的演進與考驗。

穩定卻又搖搖欲墜的經濟體系

如今的生活中，儘管我們享受著前所未有的物質之便利，但新冠疫情所帶來的衝擊，卻使Z世代對這所謂的「穩定」進行深度反思。此疫情不只是全球的健康之危機，更是對現代生活模式的巨大質疑。對Z世代而言，此次疫情更似一面魔鏡，映照出他們所處的不確定性與變遷。

隨著疫情的蔓延，許多傳統的工作模式和生活方式都受到了挑戰。封鎖和隔離政策使得許多人失去了工作，而那些仍然有工作的人，也面臨著工作方式的巨大變革。在這樣的背景下，人們開始重新思考他們的生活和工作方式。

許多年輕人開始選擇兼職或創業，以應對疫情帶來的經濟壓力。他們不再滿足於傳統的朝八晚五的工作模式，而是選擇更加靈活和自主的工作方式。這不僅可以增加他們的收入，還可以給他們更多的時間和空間去追求自己的興趣和夢想。

而疫情也使得現代人更加重視健康和家庭。許多人開始重新評估自己的生活價值和目標，並尋找更加健康和平衡的生活方式。

在這樣的環境下，年輕人開始質疑：我們真的需要按照過去的模式生活嗎？這樣的穩定真的穩定嗎？而當我們深入探索，會發現這正是一個新時代的開端。

急遽變化的時代

隨著科技的進步，尤其是人工智慧與大數據的興起，我們的世界正經歷一場空前的轉型。這種轉型不僅影響到產業與職業模式，更深入地改變了我們的生活方式與思考模式。

於此時代之下，Z世代既是最大的受益者，也是最大的受害者。他們是在數位世代成長，對於新興技術與模式的接受度極高。但同時，他們也面對著巨大的挑戰。傳統的職業和生活模式正逐步被顛覆，取而代之的是一種更加靈活但也充滿不確定性的模式。

這種不確定性，加上社交媒體的盛行，使得「錯失恐懼症」（FOMO）在青年中盛行。他們恐懼錯過任何新的機會或趨勢，不斷地更新社交媒體，期望能夠掌握所有的資訊。這種恐懼不僅增加了他們的心理負擔，也使得他們更加追求短期的滿足，而忽略了長遠的計劃和目標。

然而，當他們深入思考時，會發現這種恐懼其實是一種傳統的金錢束縛。於一個日新月異的時代，追求短期的滿足並不是一個明智的選擇。相反，他們需要找到一種更加健康和平衡的生活方式，擺脫這種恐懼，並真正地追求自己的夢想和目標。而這，正是他們拒絕傳統的金錢束縛，追求真正的「財富」自由的開始。

拒絕傳統的金錢枷鎖

於往昔，「成功」的定義往往與擁有固定資產，如房子和汽車，緊密相關。這些資產不僅是身份和地位的象徵，也被認為是經濟安全感的保障。然而隨著時代的變遷，這種觀念正在受到質疑。

對於許多青年來說，背負沉重的房貸和車貸已經不再是他們追求的目標。相反，他們更加重視流動性和靈活性。於一個充滿不確定性的世界中，現金為王的觀念逐漸成為主流。這不僅可以給他們帶來更多的選擇和自由，也可以使他們更加適應這個急遽變化的時代。

此外，現金為王的觀念也反映了青年對於傳統金融體系的不信任。在經歷了多次的金融危機和通膨後，他們開始質疑那些被認為是「安全」的投資方式，如房地產和股票。相反，他們更加傾向於投資於自己，學習新的技能和知識，並尋找新的機會。

於此，值得一提的是個人信貸的使用。

隨著金融市場的發展，越來越多的青年選擇使用個人信貸來滿足他們的短期資金需求，而不是依賴傳統的儲蓄或投資。銀行也發現這樣的趨勢，利用自有資料庫，將信貸撥款速度縮短在五分鐘內，這種方式不僅可以幫助他們迅速獲得資金，還可以避免長期的金融束縛。

作者製作提供 資料來源：財團法人金融聯合徵信中心OpenData專區

當然這也帶來了新的挑戰。過度依賴信貸可能會導致債務的累積，使得青年陷入金融困境。因此，正確地使用和管理信貸成為了他們必須面對的課題。

經營副業降低風險抵抗通膨

在當前的經濟環境中，通膨已成為一個不可忽視的問題。物價上升，生活成本增加，但薪資增長的速度卻遠遠跟不上。這使得許多年輕人倍感壓力，尋找新的收入來源成為了迫切的需求。

副業，作為一種額外的收入來源，已經成為了許多年輕人的選擇。通過經營副業，他們不僅可以增加收入，還可以降低因單一收入來源而帶來的風險。當主業受到衝擊或不穩定時，副業可以提供一個緩衝，幫助他們度過難關。

以外送為例，近年來，隨著手機應用程式的普及，外送業務迅速崛起。許多年輕人選擇在工作之餘，成為外送員，利用空閒時間賺取額外的收入。這不僅可以彌補他們的生活開銷，還可以提供一個彈性的工作時間，使他們能夠更好地平衡工作和生活。

另一方面，電商也是一個極具潛力的領域。隨著網購的普及，越來越多的消費者選擇在線購物。這為許多有創業夢想的年輕人提供了一個平台。他們可以在家中開設自己的網店，銷售自己的產品或提供服務。這不僅可以帶來穩定的收入，還可以培養他們的創業精神和管理能力。

經營副業不僅可以幫助年輕人抵抗通脹的壓力，還可以提供一個學習和成長的機會；擁有多元的收入來源和技能，將是他們走向成功的關鍵。然而，這也反映了他們對傳統職場的不信任和不滿。