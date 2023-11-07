倡議氣候變遷沒有人是局外人，台灣第一場戶外人氣候遊行

文：陳淑玲

在聯合國COP28峰會前夕，倡議氣候變遷的國際組織 350.org台灣分部350 Taiwan邀請所有台灣愛好戶外運動人士，戶外界名人、公民團體及運動品牌廠商，舉行第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP 回到未來大遊行」，共同呼籲淘汰化石燃料、監督總統候選人的氣候與能源政策。

350 亞洲管理總監、同時也為關鍵評論網第一屆未來大人物的張良伊表示：「本次亞洲有上千個青年為氣候解決方案動員行動，因為我們知道在現今動盪的世界，行動是很重要的，沒有人權就沒有氣候正義。 而在台灣，動員戶外運動社群為氣候發聲是本次350 Taiwan遊行最大的努力，我們做到了！ 」

而350 Taiwan遊行負責人鄭宜昀也指出，因應氣候危機，社會各界都應迫切採取行動。為此，350 Taiwan響應350.org全球氣候行動，在COP28前舉辦一場以戶外人為號召的遊行活動，呼籲政府「增加化石燃料工業賦稅、補助再生能源公正轉型，使我們能夠更加永續地滿足我們的能源需求」。

此外，為確保轉型過程的公平正義，呼籲政府成立監督小組，以追蹤政府和企業在實施氣候政策時的進展，並確保在能源轉型過程中沒有人被忽略。本次遊行號召戶外社群、環境團體、校園組織與藝術家等跨領域團體響應，就是期望能夠喚起公眾對氣候危機關注，凝聚更多支持，呼籲台灣社會關注氣候危機，共同守護自然的未來。

綠色和平氣候與能源專案主任秦書淮表示，「氣候危機日益嚴重，戶外愛好者所珍惜的自然資源將不復在。根據聯合國及國際能源總署建議，要達到2050淨零排放，2030年中期目標至關重要，但台灣仍缺乏積極2030年再生能源發展及減碳目標。」

Photo Credit - 350 Taiwan

秦書淮表示，根據綠色和平「2023年氣候變遷議題調查」顯示，86%民眾支持台灣往淨零排放發展，且近九成（88%）民眾會受氣候政策影響投票意向。台灣大選將近，綠色和平呼籲各總統候選人，提出2030年的再生能源發展目標至少達到40%、減碳目標40%，並提出具體政策，才能達成2050淨零，守護台灣大自然。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，「我們的研究顯示，每當我們投資一美元於能源轉型，社會就能獲得3到8美元的回報，包括社會成本的減少和環境風險的降低。」進一步指出「能源轉型不僅能帶來經濟效益，還將刺激GDP的增長。」

台灣走繩協會理事長、Slackline Formosa台灣專業走繩團隊創辦人吳冠緯，分享氣候變遷對高空走繩的影響，透過今年在歐洲高海拔地區從事高空走繩的經歷。吳冠緯指出，氣候暖化造成歐洲夏天的熱浪，迫使他們不得不挑戰更高的海拔來進行走繩運動，這不僅增加了戶外運動的風險，還帶來了更多不確定性。

吳冠緯提醒，氣候變遷對各領域都帶來挑戰，我們要努力確保環境的可持續性及所熱愛的戶外運動。

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來自台灣350校園組織的學生周鈺傑，代表年輕一代呼籲環保和減少化石燃料排放。他提到，楠梓地區的工業活動，危害環境及造成空氣污染和癌症等健康風險。

他期望台灣加速發展再生能源，讓年輕人能夠在健康環境中成長，擁有更永續乾淨的未來。他強調，年輕一代已積極參與環保行動，不僅成立校園環保社團、制定永續計劃、跨校合作，甚至在職涯上選擇參與NGO，或攻讀氣候變遷和永續發展學程，積極成為「綠領人才」。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan