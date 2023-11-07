倡議氣候變遷沒有人是局外人，台灣第一場戶外人氣候遊行
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熱愛露營、登山、路跑等運動人士也能響應倡議氣候變遷！由倡議氣候變遷的國際組織 350.org台灣分部舉行了台灣第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP 回到未來大遊行」，倡議全球暖化對戶外運動者的活動安全，和自然生態系統都造成嚴重威脅。
文：陳淑玲
在聯合國COP28峰會前夕，倡議氣候變遷的國際組織 350.org台灣分部350 Taiwan邀請所有台灣愛好戶外運動人士，戶外界名人、公民團體及運動品牌廠商，舉行第一場戶外人的氣候遊行「2023 POWER UP 回到未來大遊行」，共同呼籲淘汰化石燃料、監督總統候選人的氣候與能源政策。
350 亞洲管理總監、同時也為關鍵評論網第一屆未來大人物的張良伊表示：「本次亞洲有上千個青年為氣候解決方案動員行動，因為我們知道在現今動盪的世界，行動是很重要的，沒有人權就沒有氣候正義。 而在台灣，動員戶外運動社群為氣候發聲是本次350 Taiwan遊行最大的努力，我們做到了！ 」
而350 Taiwan遊行負責人鄭宜昀也指出，因應氣候危機，社會各界都應迫切採取行動。為此，350 Taiwan響應350.org全球氣候行動，在COP28前舉辦一場以戶外人為號召的遊行活動，呼籲政府「增加化石燃料工業賦稅、補助再生能源公正轉型，使我們能夠更加永續地滿足我們的能源需求」。
此外，為確保轉型過程的公平正義，呼籲政府成立監督小組，以追蹤政府和企業在實施氣候政策時的進展，並確保在能源轉型過程中沒有人被忽略。本次遊行號召戶外社群、環境團體、校園組織與藝術家等跨領域團體響應，就是期望能夠喚起公眾對氣候危機關注，凝聚更多支持，呼籲台灣社會關注氣候危機，共同守護自然的未來。
綠色和平氣候與能源專案主任秦書淮表示，「氣候危機日益嚴重，戶外愛好者所珍惜的自然資源將不復在。根據聯合國及國際能源總署建議，要達到2050淨零排放，2030年中期目標至關重要，但台灣仍缺乏積極2030年再生能源發展及減碳目標。」
秦書淮表示，根據綠色和平「2023年氣候變遷議題調查」顯示，86%民眾支持台灣往淨零排放發展，且近九成（88%）民眾會受氣候政策影響投票意向。台灣大選將近，綠色和平呼籲各總統候選人，提出2030年的再生能源發展目標至少達到40%、減碳目標40%，並提出具體政策，才能達成2050淨零，守護台灣大自然。
台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，「我們的研究顯示，每當我們投資一美元於能源轉型，社會就能獲得3到8美元的回報，包括社會成本的減少和環境風險的降低。」進一步指出「能源轉型不僅能帶來經濟效益，還將刺激GDP的增長。」
台灣走繩協會理事長、Slackline Formosa台灣專業走繩團隊創辦人吳冠緯，分享氣候變遷對高空走繩的影響，透過今年在歐洲高海拔地區從事高空走繩的經歷。吳冠緯指出，氣候暖化造成歐洲夏天的熱浪，迫使他們不得不挑戰更高的海拔來進行走繩運動，這不僅增加了戶外運動的風險，還帶來了更多不確定性。
吳冠緯提醒，氣候變遷對各領域都帶來挑戰，我們要努力確保環境的可持續性及所熱愛的戶外運動。
來自台灣350校園組織的學生周鈺傑，代表年輕一代呼籲環保和減少化石燃料排放。他提到，楠梓地區的工業活動，危害環境及造成空氣污染和癌症等健康風險。
他期望台灣加速發展再生能源，讓年輕人能夠在健康環境中成長，擁有更永續乾淨的未來。他強調，年輕一代已積極參與環保行動，不僅成立校園環保社團、制定永續計劃、跨校合作，甚至在職涯上選擇參與NGO，或攻讀氣候變遷和永續發展學程，積極成為「綠領人才」。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome