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TNL+ 2023/11/11,
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致力於推廣「以巴共存」的以色列集體農場，遭哈瑪斯屠村後還能對「和平」抱有期待嗎？

致力於推廣「以巴共存」的以色列集體農場，遭哈瑪斯屠村後還能對「和平」抱有期待嗎？
以色列總統赫佐格偕妻子為10月7日「黑色安息日」受害者點蠟燭｜Photo Credit：以色列新聞局（Amos Ben-Gershom）

我們想讓你知道的是

10月7日遭到哈瑪斯攻擊的許多集體農場，居民絕大多數是支持以巴和平共存的所謂「左派」，他們用行動企圖促進以巴和平與互信；現在，有些曾經的和平份子坦承，10月7日這一天所發生的事，讓他們質疑過去的信仰；有些和平份子則主張，這個「黑色安息日」之後，他們仍堅信，和平途徑、與外交手段，才是達成以巴和平共處的唯一路徑。

10月24日，高齡85歲的以色列婦人約切薇德・利夫希茨（Yocheved Lifshitz）與79歲的努莉特・庫珀（Nurit Cooper）被哈瑪斯釋放，她們與其他兩百多位人質一樣，在10月7日的「黑色安息日」屠殺與侵略中，被哈瑪斯份子及其他一些來自加薩的武裝份子綁架到加薩。

約切薇德與仍在加薩為人質的丈夫歐戴德・利夫希茨（Oded Lifshitz），致力於推廣以巴和平，兩人雖然年邁，卻常利用空閒時間，開車載著來自加薩的病人，在以色列境內看病。

在10月7日被哈瑪斯等來自加薩的武裝份子殺害與綁架的民眾裡面，有不少像利夫希茨夫婦這樣的人，用行動企圖促進以巴和平與互信；這與他們生活的集體農場，脫不了關係。

集體農場與以色列「左派」和平份子

今（2023）年10月7日這個安息日上午，以哈瑪斯為首的許多武裝者，破壞以色列與加薩邊界，進入以國，在邊界的許多集體農場、幾個軍營、及派對大開殺戒，他們殺死上千人，並綁架兩百多人回加薩；除了少數駐守在軍營的士兵，多數受害者是手無寸鐵的平民，其中包括年長者、婦女、及未成年者。

屠殺的慘況肆虐以加邊界的許多集體農場，舉例而言，在尼爾奧茲（Nir Oz）這座原本有約450位居民的集體農場，存活下來、且沒被綁架的，約有190人，即原先人口的42％。

被綁到加薩的人質，多數是在自己位於集體農場的家中被擄走；他們之中，有不少都與利夫希茨夫婦一樣，多年來身體力行倡議以巴和平共存。

文章開頭提到被哈瑪斯釋放的約切薇德，丈夫是83歲的歐戴德・利夫希茨，他參與過1967年的六日戰爭、及1982年的黎巴嫩戰爭，能說流利阿語的他，退休前擔任記者時，特別關注巴勒斯坦人、及以國境內貝都因人，人權遭受侵害的狀況；他與妻子是「恢復之路」（The Road to Recovery）組織的成員，因此在閒暇之餘，充當加薩病人在以色列境內的司機，接送他們往返醫院及邊境。

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