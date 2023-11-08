立冬進補要小心，女生經期食補麻油雞反而「大出血送急診」
我們想讓你知道的是
月經期間因經血流失會導致血色素濃度降低，應特別注意飲食調理及營養補充，建議慎選活血性食物，如過量攝取或服用服用四物湯或麻油雞等活血補品，可能會造成血管擴大、引發經血量過多。因此還是建議月經來潮時應忌口，才不會對身體造成太大負擔。
一名25歲上班族小雪（化名）因經血量增大在公司突然暈眩臉色蒼白，被同事緊急送到醫院急診，由於也沒外傷，初步診斷是因貧血引發，所幸經休養後，身體逐漸康復，也沒有再檢查出其他疾病。後來婦產科醫師問診時，患者主述是因為月經來之前曾經參加了朋友舉辦的聚餐派對，喝酒狂歡一整夜外，還吃上過多的麻油雞，沒想到隔天月經來時，竟引發大出血惹禍！
月經經期注意出血量及週期，異常應盡快就醫檢查
婦產科診所院長郭安妮醫師表示，女性月經週期約21至35天，其中生理期為3至5天，正常狀況下，一次生理期的經血量約35CC左右，若一次血量大於80CC，就可能是貧血警訊。舉例來說，如果白天使用普通（一般型）衛生棉2小時就滿出，或是出現像豬血糕般的血塊，都是經血量過多的現象。另外，如果出現2至3個月才來一次月經，或是非經期期間出血，都有可能是身體有狀況，需要進一步找婦產科醫師檢查。
掌握濾泡期黃金時間，外型最亮麗工作效率高
郭安妮醫師說，月經與月經的中間有「排卵期」，排卵期前叫「濾泡期」，排卵期附近的動情素最旺盛，這期間女性的思考力及活動度都是最佳狀態，建議可以在這期間多從事創造性的工作、拚業績、下決策或安排重要面試。另外，這期間也是女性膚質最好的時間，對保養品吸收力較好，化妝起來會特別漂亮。不過，濾泡期因為對光線的接受度較高，因此曬太陽會容易長斑，要特別注意防曬。
排卵期後則是「黃體期」，這段時間黃體素分泌旺盛，思考力及活動度則會下降，免疫力也較差；這時期也很容易因為自律神經失調造成「經前症候群」，讓脾氣變差或情緒容易受到影響，建議應該調養生活作息、多運動及做好情緒管理。另外，這個時期油脂分泌較多，臉上容易冒痘痘，建議這段時間應注意臉部清潔及保濕，避免使用過度滋養的保養品。
吃錯補品恐傷身，做好經期調理避免貧血
郭安妮醫師補充，月經期間因經血流失會導致血色素濃度降低，應特別注意飲食調理及營養補充，建議可多吃牛肉（紅肉）等含鐵成分較高的補血食物，或是補充紫菜、葡萄或櫻桃等富含B群或維他命C營養素的食物。
郭安妮醫師提醒，活血性食物也要慎選，除了要盡量避免喝酒外，也不建議過度服用四物湯或麻油雞等活血補品，若過量攝取或服用不當可能會造成血管擴大，引發經血量過多，因此還是建議月經來潮時應忌口，才不會對身體造成太大負擔。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：粉領族經血增大急送醫 竟因吃太多麻油雞惹禍！
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。