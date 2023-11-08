開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
健康

立冬進補要小心，女生經期食補麻油雞反而「大出血送急診」

立冬進補要小心，女生經期食補麻油雞反而「大出血送急診」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

月經期間因經血流失會導致血色素濃度降低，應特別注意飲食調理及營養補充，建議慎選活血性食物，如過量攝取或服用服用四物湯或麻油雞等活血補品，可能會造成血管擴大、引發經血量過多。因此還是建議月經來潮時應忌口，才不會對身體造成太大負擔。

一名25歲上班族小雪（化名）因經血量增大在公司突然暈眩臉色蒼白，被同事緊急送到醫院急診，由於也沒外傷，初步診斷是因貧血引發，所幸經休養後，身體逐漸康復，也沒有再檢查出其他疾病。後來婦產科醫師問診時，患者主述是因為月經來之前曾經參加了朋友舉辦的聚餐派對，喝酒狂歡一整夜外，還吃上過多的麻油雞，沒想到隔天月經來時，竟引發大出血惹禍！

月經經期注意出血量及週期，異常應盡快就醫檢查

婦產科診所院長郭安妮醫師表示，女性月經週期約21至35天，其中生理期為3至5天，正常狀況下，一次生理期的經血量約35CC左右，若一次血量大於80CC，就可能是貧血警訊。舉例來說，如果白天使用普通（一般型）衛生棉2小時就滿出，或是出現像豬血糕般的血塊，都是經血量過多的現象。另外，如果出現2至3個月才來一次月經，或是非經期期間出血，都有可能是身體有狀況，需要進一步找婦產科醫師檢查。

掌握濾泡期黃金時間，外型最亮麗工作效率高

郭安妮醫師說，月經與月經的中間有「排卵期」，排卵期前叫「濾泡期」，排卵期附近的動情素最旺盛，這期間女性的思考力及活動度都是最佳狀態，建議可以在這期間多從事創造性的工作、拚業績、下決策或安排重要面試。另外，這期間也是女性膚質最好的時間，對保養品吸收力較好，化妝起來會特別漂亮。不過，濾泡期因為對光線的接受度較高，因此曬太陽會容易長斑，要特別注意防曬。

排卵期後則是「黃體期」，這段時間黃體素分泌旺盛，思考力及活動度則會下降，免疫力也較差；這時期也很容易因為自律神經失調造成「經前症候群」，讓脾氣變差或情緒容易受到影響，建議應該調養生活作息、多運動及做好情緒管理。另外，這個時期油脂分泌較多，臉上容易冒痘痘，建議這段時間應注意臉部清潔及保濕，避免使用過度滋養的保養品。

吃錯補品恐傷身，做好經期調理避免貧血

郭安妮醫師補充，月經期間因經血流失會導致血色素濃度降低，應特別注意飲食調理及營養補充，建議可多吃牛肉（紅肉）等含鐵成分較高的補血食物，或是補充紫菜、葡萄或櫻桃等富含B群或維他命C營養素的食物。

郭安妮醫師提醒，活血性食物也要慎選，除了要盡量避免喝酒外，也不建議過度服用四物湯或麻油雞等活血補品，若過量攝取或服用不當可能會造成血管擴大，引發經血量過多，因此還是建議月經來潮時應忌口，才不會對身體造成太大負擔。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：粉領族經血增大急送醫 竟因吃太多麻油雞惹禍！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。