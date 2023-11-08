40多年來第一次提供軍援，美國正低調地將台灣「武裝到牙齒」
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台灣的很多炮兵部隊配備的是越戰甚至是二戰時期的火炮。這些火炮需要手動裝填，並且移動起來困難又遲緩。它們會成為戰場的活靶子。台灣的脆弱正在迫使華盛頓採取行動。這就是為什麼台灣的地面部隊正被派往美國接受訓練，而美國教官也正前來台北嵌入台灣海軍陸戰隊和特種部隊進行合作。
當美國總統喬・拜登（Joe Biden）最近批准向台灣提供8000萬美元撥款用於購買美國軍事裝備時，北京對華盛頓的行動表示「堅決反對」。
對於漫不經心的觀察者來說，這似乎不是巨大的金額。它還不到一架現代戰鬥機的價格。台灣已經訂購了超過140億美元的美國軍事裝備。再加區區8000萬美元真的很嚴重嗎？
雖說憤怒就是北京對任何對台軍事支持的標凖回應，但是這次卻有些不一樣。
這8000萬美元不是貸款，而是來自美國納稅人。40多年來的頭一回，美國在用自己的錢去向一個它官方並不承認的地方提供武器。這是在一個名為外國軍事融資（FMF）的計劃下進行的。
自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，外國軍事融資計劃已經被用於向基輔提供過約40億美元的軍事援助。
它還被用來向阿富汗、伊拉克、以色列、埃及等國提供了數十億美元。但到目前為止，它只向聯合國承認的國家或組織提供——台灣並不是其中之一。
1979年美國將外交承認從台灣轉向中國之後，它依舊根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）條款繼續向這個島嶼出售武器。當中的關鍵是只賣出足夠多的武器，令台灣能夠在中國可能發動攻擊時防衛自身，但又不會多到破壞華盛頓與北京之間的關係。幾十年來，美國一直依靠這種所謂的戰略模糊來與中國打交道，同時繼續做台灣最堅定的盟友。
但在過去的十年中，台灣海峽的軍事平衡已經大幅倒向對中國有利的方向。老套路不再奏效。華盛頓堅稱其政策未有改變，但是在一些關鍵方面，它確實變了。美國國務院迅速否認「外國軍事融資計劃」意味著對台灣的任何承認。
但是在台北，很明顯美國正在重新定義與台灣的關係，尤其反映在華盛頓正急切地推動台灣重新武裝起來。而在軍力上不比中國的台灣，正需要這樣的幫助。
「美國正在強調提高我們軍事能力的迫切需要。這是在向北京傳遞一個明確的戰略訊息，我們是站在一起的，」執政的民進黨立法委員王定宇說。他與台灣總統蔡英文及美國國會領導人均有密切聯繫。
他說，8000萬美元只是一塊可能很龐大的冰山當中的一角，而且還指出，今年7月拜登總統動用自由裁量權批准了向台灣出售價值約五億美元的軍事服務和裝備。
王定宇表示，台灣正凖備派遣兩個營的的地面部隊到美國接受訓練，這是自1970年代以來的首次。
但關鍵是錢。他說，以此為開端，未來五年可能會達到100億美元。
總部位於台北的智庫遠景基金會（Prospect Foundation）的執行長賴怡忠說，涉及軍備的交易需要長達10年的時間。「但是有「外國軍事融資計劃」，美國就直接從自己的庫存中發放武器，而且是美國的錢——這樣我們就不需要走一整個審批的流程。」
這很重要，因為一個分裂的國會已經攔住了價值數十億美元的對烏援助，只不過台灣似乎有更多兩黨一致的支持。
但是加薩的衝突無疑會令美國對台供應武器帶來壓力，就像烏克蘭的戰爭一樣。拜登總統正在尋求向烏克蘭和以色列提供戰爭援助，當中也包括給台灣更多的資金。
要是向台北的國防部詢問美國的資金將用在哪裡的話，得到的回應是會心一笑加三緘其口。
但是賴怡忠博士表示，可以做有根據的猜測：「標槍」（Javelin）和「刺針」（Stinger）防空導彈——這些是非常有效的武器，部隊也可以很快地學會使用。
「我們沒有足夠的這些武器，而我們需要很多，」他說，「在烏克蘭，『刺針』導彈很快就用完了，而烏克蘭使用它的方式表明，我們可能需要現在所擁有的10倍數量。」
一些長期觀察者的評估則直截了當：對中國的進攻，這個小島是嚴重凖備不足。
問題有很多。台灣陸軍有數百輛老舊的戰鬥坦克，但是現代輕型導彈系統又太少。台軍的指揮架構、戰術和理念已經半個世紀沒有更新。許多前線部隊的人員只具備應有兵力的60%。
據報導，台灣在中國的反情報行動基本上不存在，而其兵役制度也已崩壞。
2013年，台灣將軍隊服役期從一年減少至僅四個月，然後再次恢復到12個月——這將於明年生效。但是還有很大的挑戰。那些服過兵役的年青男子開玩笑說它是「夏令營」。
「常規訓練是沒有的，」一個最近期滿退伍的人說，「我們大概會每兩星期去一次射擊場，然後用的是1970年代的舊槍。我們有射靶，但是沒有好好教會怎麼瞄凖，所以大家都一直射偏。我們沒有任何操練。最後是會有體能測試，但是我們都是沒有凖備的。」
據他描述，這個制度當中的高級軍官對這些年輕人是完全漠視的，而且完全沒有興趣去訓練他們，一部分是因為他們反正只是在那裡很短時間。
在華盛頓，有一種強烈的感覺是台灣已經快沒有時間去改革和重建軍隊了。於是，美國也開始對台軍進行重新訓練。
幾十年來，該島嶼的政治和軍事領導人一直嚴重依賴著一種信念：進攻台灣島對中國來說太難、也太冒險。與英國頗為類似，台灣將重點放在海軍和空軍上——陸軍就因此被犧牲。
「當中的理念是要在台灣海峽牽制他們，然後在海灘上殲滅他們。所以，我們將大量資源放在空中和海上防禦，」賴怡忠說。
但是現在，中國擁有世界上最大的海軍和遠強於台灣的空軍。去年一個智庫進行的一次戰爭演習發現，若與中國發生衝突，台灣的海軍和空軍會在戰鬥的頭96個小時內被完全消滅。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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