40多年來第一次提供軍援，美國正低調地將台灣「武裝到牙齒」

當美國總統喬・拜登（Joe Biden）最近批准向台灣提供8000萬美元撥款用於購買美國軍事裝備時，北京對華盛頓的行動表示「堅決反對」。

對於漫不經心的觀察者來說，這似乎不是巨大的金額。它還不到一架現代戰鬥機的價格。台灣已經訂購了超過140億美元的美國軍事裝備。再加區區8000萬美元真的很嚴重嗎？

雖說憤怒就是北京對任何對台軍事支持的標凖回應，但是這次卻有些不一樣。

這8000萬美元不是貸款，而是來自美國納稅人。40多年來的頭一回，美國在用自己的錢去向一個它官方並不承認的地方提供武器。這是在一個名為外國軍事融資（FMF）的計劃下進行的。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，外國軍事融資計劃已經被用於向基輔提供過約40億美元的軍事援助。

它還被用來向阿富汗、伊拉克、以色列、埃及等國提供了數十億美元。但到目前為止，它只向聯合國承認的國家或組織提供——台灣並不是其中之一。

1979年美國將外交承認從台灣轉向中國之後，它依舊根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）條款繼續向這個島嶼出售武器。當中的關鍵是只賣出足夠多的武器，令台灣能夠在中國可能發動攻擊時防衛自身，但又不會多到破壞華盛頓與北京之間的關係。幾十年來，美國一直依靠這種所謂的戰略模糊來與中國打交道，同時繼續做台灣最堅定的盟友。

但在過去的十年中，台灣海峽的軍事平衡已經大幅倒向對中國有利的方向。老套路不再奏效。華盛頓堅稱其政策未有改變，但是在一些關鍵方面，它確實變了。美國國務院迅速否認「外國軍事融資計劃」意味著對台灣的任何承認。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 作為一個實際上的自治政體，台灣正面臨著中國的軍事威脅。

但是在台北，很明顯美國正在重新定義與台灣的關係，尤其反映在華盛頓正急切地推動台灣重新武裝起來。而在軍力上不比中國的台灣，正需要這樣的幫助。

「美國正在強調提高我們軍事能力的迫切需要。這是在向北京傳遞一個明確的戰略訊息，我們是站在一起的，」執政的民進黨立法委員王定宇說。他與台灣總統蔡英文及美國國會領導人均有密切聯繫。

他說，8000萬美元只是一塊可能很龐大的冰山當中的一角，而且還指出，今年7月拜登總統動用自由裁量權批准了向台灣出售價值約五億美元的軍事服務和裝備。

王定宇表示，台灣正凖備派遣兩個營的的地面部隊到美國接受訓練，這是自1970年代以來的首次。

但關鍵是錢。他說，以此為開端，未來五年可能會達到100億美元。

總部位於台北的智庫遠景基金會（Prospect Foundation）的執行長賴怡忠說，涉及軍備的交易需要長達10年的時間。「但是有「外國軍事融資計劃」，美國就直接從自己的庫存中發放武器，而且是美國的錢——這樣我們就不需要走一整個審批的流程。」

這很重要，因為一個分裂的國會已經攔住了價值數十億美元的對烏援助，只不過台灣似乎有更多兩黨一致的支持。

但是加薩的衝突無疑會令美國對台供應武器帶來壓力，就像烏克蘭的戰爭一樣。拜登總統正在尋求向烏克蘭和以色列提供戰爭援助，當中也包括給台灣更多的資金。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國現在有世界上最龐大的海軍——這是2023年5月在新加坡停靠的導彈護衛艦榆林艦（右）和掃雷艦赤壁艦（中）。

要是向台北的國防部詢問美國的資金將用在哪裡的話，得到的回應是會心一笑加三緘其口。

但是賴怡忠博士表示，可以做有根據的猜測：「標槍」（Javelin）和「刺針」（Stinger）防空導彈——這些是非常有效的武器，部隊也可以很快地學會使用。

「我們沒有足夠的這些武器，而我們需要很多，」他說，「在烏克蘭，『刺針』導彈很快就用完了，而烏克蘭使用它的方式表明，我們可能需要現在所擁有的10倍數量。」

一些長期觀察者的評估則直截了當：對中國的進攻，這個小島是嚴重凖備不足。

問題有很多。台灣陸軍有數百輛老舊的戰鬥坦克，但是現代輕型導彈系統又太少。台軍的指揮架構、戰術和理念已經半個世紀沒有更新。許多前線部隊的人員只具備應有兵力的60%。

據報導，台灣在中國的反情報行動基本上不存在，而其兵役制度也已崩壞。

2013年，台灣將軍隊服役期從一年減少至僅四個月，然後再次恢復到12個月——這將於明年生效。但是還有很大的挑戰。那些服過兵役的年青男子開玩笑說它是「夏令營」。

「常規訓練是沒有的，」一個最近期滿退伍的人說，「我們大概會每兩星期去一次射擊場，然後用的是1970年代的舊槍。我們有射靶，但是沒有好好教會怎麼瞄凖，所以大家都一直射偏。我們沒有任何操練。最後是會有體能測試，但是我們都是沒有凖備的。」

據他描述，這個制度當中的高級軍官對這些年輕人是完全漠視的，而且完全沒有興趣去訓練他們，一部分是因為他們反正只是在那裡很短時間。

在華盛頓，有一種強烈的感覺是台灣已經快沒有時間去改革和重建軍隊了。於是，美國也開始對台軍進行重新訓練。

幾十年來，該島嶼的政治和軍事領導人一直嚴重依賴著一種信念：進攻台灣島對中國來說太難、也太冒險。與英國頗為類似，台灣將重點放在海軍和空軍上——陸軍就因此被犧牲。

「當中的理念是要在台灣海峽牽制他們，然後在海灘上殲滅他們。所以，我們將大量資源放在空中和海上防禦，」賴怡忠說。

但是現在，中國擁有世界上最大的海軍和遠強於台灣的空軍。去年一個智庫進行的一次戰爭演習發現，若與中國發生衝突，台灣的海軍和空軍會在戰鬥的頭96個小時內被完全消滅。