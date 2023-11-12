戰事威脅無所不在，除了網路攻擊還有「金融武器化」，台灣應付出多少準備？
我們想讓你知道的是
台灣身處全球地緣政治高度不確定的太平洋島鏈，政府應將整個台灣金融體系做全盤的國安考量，不論是央行、財政部、金管會等都要做好萬全準備，不同種類的金融業要評估未來面臨的多種可能性，甚至進行基礎建設的投資，超前部署建立其組織韌性。
文：張嘉伶
從先前的烏俄戰爭，到這次的以色列遇襲，都讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，台灣身處全球地緣政治高度不確定的太平洋島鏈，政府應將台灣金融體系做全盤的國安考量，小心應對。
以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭主義激進團體哈瑪斯（Hamas）發射千枚火箭彈及出動地面部隊襲擊，死傷無數，讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，台灣應從這次以國經驗學習備戰的重要性，不要把國家安全寄望於別人的善意；全民居安思危已不是口號，金融業掌握台灣人民最重要的身家性命，地緣政治下的金融劇本，也應該做好各種戰前演練以及防範措施，多一層準備、多一份安心。
地區衝突真實存在
中東火藥庫長期以來威懾全球，這幾年原本已逐漸有大和解的氣氛，先是沙烏地阿拉伯與伊朗關係逐步緩和，帶動周邊遜尼派與什葉派的國家紛紛彼此和談。為了平衡中國所主導的和解，美國也牽線沙烏地阿拉伯與以色列的建交談判。哈瑪斯此時發動激進軍事行動，是一石三鳥之計，既攻擊以色列、打壓巴勒斯坦溫和派，也情緒勒索正與以色列談和的眾阿拉伯國家。隨著以色列大舉轟炸加薩並造成巨大傷亡，巴勒斯坦溫和派與阿拉伯國家很難不譴責以色列。進行中的以阿建交談判就此中止、中東國家重新集結站到以色列對立面，以阿對抗的戲碼重現。
從先前的烏俄戰爭，到這次的以色列遇襲，都讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅的存在，且隨時可能一觸即發。尤其，在中國從未言明放棄武力犯台以完成兩岸統一的狀況下，台灣人民不要把國家安全寄望於別人的善意；台灣在不對稱作戰的大戰略方向下，仍應及早做好全面備戰因應。
特別是從美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國解放軍隨即舉行環台軍演，中國軍機飛越台灣海峽中線多達300架次，破歷史紀錄，台海危機升高，還有各種網路資安攻擊，恐嚇意味濃厚。
以巴戰爭爆發後，全民皆兵的以色列人，積極從全球回到以色列來保家衛國，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）一名以色列貼身保鑣在巡演結束後，立刻飛回祖國協助對抗哈瑪斯，據悉他之前是以色列國防軍（IDF）成員，在社群媒體上發布身穿軍裝、手拿步槍照片，寫下「不僅要與以色列站在一起，我絕不袖手旁觀」，以國人民隨時都做好準備。
過往，多數人都認為以色列的情報系統十分精準，但這次戰爭似乎事前並未收到相關消息，國際專家猜想應是誤判，主因可能和以國近來與沙烏地阿拉伯關係升溫有關，沙國向來拒絕承認以國地位，如今兩國在建交方面有所進展，讓哈瑪斯失去最大的支持來源，連帶使以國和美國情報組織降低戒心，也可說是哈瑪斯「認知作戰」的一次勝利。
失去防備，危機恐趁勢而入
恐怖分子的作戰技術隨著時代在進步，也因此可能這次沙國的和談讓以國情報系統鬆懈，現代的科技發達，是否太仰賴電子情報來源，而忽略情報戰最根本且重要的因素還是「人」；透過「認知作戰」被滲透，是很可怕的新戰爭型態，讓人失去防備心，危機就會趁勢而入。
全民居安思危已不是口號，台灣近幾年在公部門方面，不論是國防預算編列、民防系統調整、油氣水電、國家資安等重要基礎設施安全維護等正逐漸強化重視；但還有再強化、精進的部分，私部門也必須要認知到，所有商業行為都是基於國際秩序的穩定，除了要提高警覺，善盡企業責任、保護公司運作外，更要替國家防衛盡一分努力。金融業掌握台灣人民最重要的身家性命，地緣政治下的金融劇本，也應該做好各種戰前演練以及防範措施，多一層準備、多一分安心。
台灣身處全球地緣政治高度不確定的太平洋島鏈，政府應將整個台灣金融體系做全盤的國安考量，不論是央行、財政部、金管會等都要做好萬全準備，不同種類的金融業要評估未來面臨的多種可能性，甚至進行基礎建設的投資，超前部署建立其組織韌性。事實上，除了網路攻擊外，把金融武器化（Weaponization of Finance），藉由發動金融戰（Financial Warfare）破壞國家之財金秩序，是當前各國所高度關注的議題。當前各種金融戰的發動方式有哪些？台灣有哪些脆弱點易遭受金融戰攻擊？可能遭受金融戰的各種情境為何？我們不得不能小心應對！
本文經《台灣銀行家》雜誌授權轉載，原文刊載於此
原標：戰事威脅「無所不在」 居安思危，台灣應付出多少準備？
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。