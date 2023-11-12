戰事威脅無所不在，除了網路攻擊還有「金融武器化」，台灣應付出多少準備？

文：張嘉伶

從先前的烏俄戰爭，到這次的以色列遇襲，都讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，台灣身處全球地緣政治高度不確定的太平洋島鏈，政府應將台灣金融體系做全盤的國安考量，小心應對。

以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭主義激進團體哈瑪斯（Hamas）發射千枚火箭彈及出動地面部隊襲擊，死傷無數，讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅確實存在，台灣應從這次以國經驗學習備戰的重要性，不要把國家安全寄望於別人的善意；全民居安思危已不是口號，金融業掌握台灣人民最重要的身家性命，地緣政治下的金融劇本，也應該做好各種戰前演練以及防範措施，多一層準備、多一份安心。

地區衝突真實存在

中東火藥庫長期以來威懾全球，這幾年原本已逐漸有大和解的氣氛，先是沙烏地阿拉伯與伊朗關係逐步緩和，帶動周邊遜尼派與什葉派的國家紛紛彼此和談。為了平衡中國所主導的和解，美國也牽線沙烏地阿拉伯與以色列的建交談判。哈瑪斯此時發動激進軍事行動，是一石三鳥之計，既攻擊以色列、打壓巴勒斯坦溫和派，也情緒勒索正與以色列談和的眾阿拉伯國家。隨著以色列大舉轟炸加薩並造成巨大傷亡，巴勒斯坦溫和派與阿拉伯國家很難不譴責以色列。進行中的以阿建交談判就此中止、中東國家重新集結站到以色列對立面，以阿對抗的戲碼重現。

從先前的烏俄戰爭，到這次的以色列遇襲，都讓全球意識到地區衝突與戰爭威脅的存在，且隨時可能一觸即發。尤其，在中國從未言明放棄武力犯台以完成兩岸統一的狀況下，台灣人民不要把國家安全寄望於別人的善意；台灣在不對稱作戰的大戰略方向下，仍應及早做好全面備戰因應。

特別是從美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國解放軍隨即舉行環台軍演，中國軍機飛越台灣海峽中線多達300架次，破歷史紀錄，台海危機升高，還有各種網路資安攻擊，恐嚇意味濃厚。

以巴戰爭爆發後，全民皆兵的以色列人，積極從全球回到以色列來保家衛國，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）一名以色列貼身保鑣在巡演結束後，立刻飛回祖國協助對抗哈瑪斯，據悉他之前是以色列國防軍（IDF）成員，在社群媒體上發布身穿軍裝、手拿步槍照片，寫下「不僅要與以色列站在一起，我絕不袖手旁觀」，以國人民隨時都做好準備。

過往，多數人都認為以色列的情報系統十分精準，但這次戰爭似乎事前並未收到相關消息，國際專家猜想應是誤判，主因可能和以國近來與沙烏地阿拉伯關係升溫有關，沙國向來拒絕承認以國地位，如今兩國在建交方面有所進展，讓哈瑪斯失去最大的支持來源，連帶使以國和美國情報組織降低戒心，也可說是哈瑪斯「認知作戰」的一次勝利。



Photo Credit: 作者

失去防備，危機恐趁勢而入

恐怖分子的作戰技術隨著時代在進步，也因此可能這次沙國的和談讓以國情報系統鬆懈，現代的科技發達，是否太仰賴電子情報來源，而忽略情報戰最根本且重要的因素還是「人」；透過「認知作戰」被滲透，是很可怕的新戰爭型態，讓人失去防備心，危機就會趁勢而入。

全民居安思危已不是口號，台灣近幾年在公部門方面，不論是國防預算編列、民防系統調整、油氣水電、國家資安等重要基礎設施安全維護等正逐漸強化重視；但還有再強化、精進的部分，私部門也必須要認知到，所有商業行為都是基於國際秩序的穩定，除了要提高警覺，善盡企業責任、保護公司運作外，更要替國家防衛盡一分努力。金融業掌握台灣人民最重要的身家性命，地緣政治下的金融劇本，也應該做好各種戰前演練以及防範措施，多一層準備、多一分安心。

台灣身處全球地緣政治高度不確定的太平洋島鏈，政府應將整個台灣金融體系做全盤的國安考量，不論是央行、財政部、金管會等都要做好萬全準備，不同種類的金融業要評估未來面臨的多種可能性，甚至進行基礎建設的投資，超前部署建立其組織韌性。事實上，除了網路攻擊外，把金融武器化（Weaponization of Finance），藉由發動金融戰（Financial Warfare）破壞國家之財金秩序，是當前各國所高度關注的議題。當前各種金融戰的發動方式有哪些？台灣有哪些脆弱點易遭受金融戰攻擊？可能遭受金融戰的各種情境為何？我們不得不能小心應對！

本文經《台灣銀行家》雜誌授權轉載，原文刊載於此

原標：戰事威脅「無所不在」 居安思危，台灣應付出多少準備？

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航