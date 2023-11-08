美前國防次長：習近平改變了中國，面對強權競爭應於5方面改變戰略

前美國國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）今（8）日透過視訊參與「2023 台北安全對話」，直言全球現正處於地緣政治的轉捩點，將迎來權力分散的多角化世界，應從5個方向改變政策戰略。她也認為，美中緊張局勢加劇，在於中國的轉變，特別是從胡錦濤政權過渡到習近平之後。

佛洛諾伊在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）任內擔任國防部副助理秘書，並於歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國防部政策次長，由於她對國防安全與戰略的熟悉，過去曾傳出可能於拜登政府出任國防部長。佛洛諾伊2015年曾經訪問台灣，拜會時任民進黨主席的蔡英文，她創辦的智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）也於2019年組團訪台。

國防安全研究院今舉辦「2023台北安全對話」，佛洛諾伊透過視訊發表演說。佛洛諾伊表示，過去幾十年來的全球社會、經濟一體，共享基於規則的國際秩序，但當前的地緣政治正處於一個轉捩點，將走向強權競爭的多角化世界（Multipolar World）。

佛洛諾伊指出，國際秩序瓦解與多角化世界是一個很大的問題，因為全球正面臨嚴重的跨國威脅，從氣候變遷、疫情、核武與生化武器，最近也在中東地區看到恐怖主義的跨國威脅日益增長，然而，跨國合作變得越來越困難。

習近平改變中國，比以往更具侵略性

佛洛諾伊認為，對於印太區域來說，上述現象最重要的肇因是「更有自信的中國」，因中國不滿於現狀，想以軍力與經濟實力，改變國際秩序的規則。

佛洛諾伊研究中國議題多年，她認為，美中關係緊張局勢的加劇，在於中國的轉變，特別是從胡錦濤政權過渡到習近平之後。

Photo Credit: 中央社

佛洛諾伊指出，在習近平掌權以前，中國非常關注自身的經濟發展，社會追求脫貧、進入中產階級，在世界舞台上還沒那麼自信。習近平執政後，中國好像「拿掉了原來面具或面紗」，開始在經濟上「大秀肌肉」，在軍事上脅迫其他國家，特別是南海、東海以及台灣，可看出中國挑戰國際秩序的手段日益激進。

佛洛諾伊說，「我們正面對一個不同的中國，我們的戰略與政策必須改變」，她建議從5個方面改變戰略。

第一，增加威嚇力。佛洛諾伊說，習近平很專注在台灣問題，為要施壓台灣改變立場，中國也正在加強解放軍實力，為要能在2027年前有能力武力犯台。佛洛諾伊認為，台灣比任何國家都了解中國的政治經濟脅迫手段，台灣與美國及國際盟友的首要任務，是準備好說服習近平：他無法透過軍事力量來實現他的目標，即便成功，也要付上難以想像的高昂代價。

第二，加強志同道合國家的夥伴關係，確保在面對中國的挑戰上保持一致行動，比一個國家單打獨鬥更有效。佛洛諾伊特別指出，美國及盟友除了繼續深化對台援助、確保台灣有能力自衛，也需要提高自身在印太地區的實力。可透過美國與澳洲、英國的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美國與日本、印度和澳洲之間的「四方安全對話」（Quad），美國近期也與菲律賓加強防務合作。

第三，建立共同抵制中國經濟脅迫的工具。佛洛諾伊認為，有鑒於各國對中國的依賴，可能在危機中成為弱點，被中國以此相逼達成其目的，美國與盟友需要打造更多元、更具韌性的供應鏈，當某個國家成為脅迫對象時，其他國家也可以集體回應。

第四，各國都需要加速國內的創新能力、確保經濟實力。佛洛諾伊說，無需贅言，在科技上保持領先地位非常重要，因為「最強大的國家，未來就擁有最多的安全。 」

增加與中國對話，不等於向中國妥協

佛洛諾伊最後強調，全球仍必須與中國對話，特別是在氣候變遷、核子武器擴散、穩定全球緊張局勢等領域上。她樂見拜登與習近平將在11月亞太經濟合作會議（APEC）上會面，雖然不會有重大政策改變，增加對話仍很重要，除了元首間的對話，建議在軍事、軍備控制方面，也應展開對話。

「對話並不意味著妥協。」佛洛諾伊強調，與中國對話不代表放棄美國核心利益，而是促成一個能清楚、直接溝通的機會。她也提到，中國對美國有一些錯誤的認知，透過對話或能改變這些觀點。

佛洛諾伊說， 以勇氣和實力面對中國，也可望讓中國改變對話方式。如澳洲總理艾班尼斯剛剛訪問中國，中方為表示歡迎，便改變了一些政策，以提前營造良好的訪問氣氛。因此，澳洲參訪中國並非讓步，反而是因展現敢於反抗中國的態度，讓中國意識到脅迫行不通，必須以不同的方式與澳洲來往。

但佛洛諾伊也提醒，對話必須非常小心，特別在發表共同聲明時。美國過去與中國共同發表「中美三個聯合公報」，奠定美國外交上的「一中政策」，卻被中國扭曲為「一中原則」，美國原以為中美雙方達成一致共識，實則給中國完全不同的解讀機會。

「2023台北安全對話」今日於台北舉行，邀請來自美國、英國、德國、法國、捷克、日本、澳洲、印度、新加坡、土耳其等國學者專家與會，關注中國對全球秩序與民主的挑戰。總統蔡英文也蒞臨發表談話。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（中）8日上午在台北出席國防安全研究院舉辦的「2023台北安全對話」開幕活動。

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核稿編輯：邱宜君