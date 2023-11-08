菲律賓電台主持人直播中遭槍殺，總統小馬可仕譴責：菲國民主不容許針對記者的攻擊
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菲律賓一名電台主持人家中開直播時遭槍殺，為總統小馬可仕上任以來第4位被殺害的記者，也是1986年以來，菲國第199位殺害的記者。槍擊案發生後，小馬可仕表示菲國的民主制度不容許對記者的攻擊，並下令國家警察進行徹底調查。警方目前仍在釐清受害者的死亡是否與其從事的新聞工作有關。
綜合《菲律賓星報》、《路透社》以及《Rappler》報導，廣播電台主持人胡安·朱馬隆（Juan Jumalon）於上週日（5日）在自家錄影棚遭到不明人士槍殺，當受到襲擊時，朱馬隆正在社群媒體臉書（Facebook）直播，觀看直播的民眾目睹了這場慘劇。
《菲律賓星報》報導，現年57歲的朱馬隆以「DJ強尼·沃克」（DJ Johnny Walker）的藝名在棉蘭老島的西米薩米斯省（Misamis Oriental）家庭工作室進行直播時，畫面顯示一名槍手向朱馬隆開了兩槍，並奪走了他身上的金項鍊，隨後逃跑。
菲律賓長期被認為是對記者最不友善的國家之一，朱馬隆槍擊案爆發後，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在其X（原推特）帳號上發文表示：「我們的民主制度不會容忍針對記者的攻擊，那些威脅新聞自由的人將面臨其行為的後果。」並命令菲律賓國家警察對這起案件進行徹底調查，以確保追究肇事者的責任。
人權中心（Commission on Human Rights）表示，該組織位於當地的辦公室已對槍殺案展開獨立調查，其調查結果雖無法確認朱馬隆遇害是否與他從事的新聞工作有關，但人權中心指出，此次的暴力事件將會帶來「令人心寒的影響」，並繼續使菲律賓成為「記者的危險之地」。
《路透社》報導，朱馬隆為現任總統小馬可仕自2022年6月上任以來第4位被殺害的記者，也是1986年爆發人民力量革命、馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）政權下台以來該國第199位殺害的記者，其中包含2009年馬京達瑙大屠殺中的32名遇害記者。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）在本週發佈的「2023全球有罪不罰指數」報告指出，殺害記者的兇手有罪不罰的惡劣程度，菲律賓排名全球第八。
據《Rappler》報導，菲律賓警方於週一（6日）公布AI生成的嫌疑人臉部合成圖後，宣布國家調查局（National Bureau of Investigation）和總統反有組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission）已加入朱馬隆案的調查。
隸屬於國家警察的總統媒體安全特別小組（Presidential Task Force on Media Security）的執行主任及副部長保羅·古鐵雷斯（Paul Gutierrez）表示，當局正在調查三名男子，據監視器畫面，其中兩人進入了朱馬隆的大門門禁的家，另一名男子則在外接應。
古鐵雷斯也指出，警方懷疑朱馬隆被殺是否與其從事的新聞工作有關。
「我們與朱馬隆在職的棉蘭老島獨立新聞委員會中的成員進行交談，他們都說他是一位正直的媒體工作者。」古鐵雷斯說，但他也向媒體從業人員保證，小馬可仕政府將全天候工作，以保障他們的安全。
早些時候，西米薩米斯警方曾表示，調查人員正在調查至少四個可能導致槍擊案的起因。
西米薩米斯省警察局長德懷特·莫納托（Dwight Monato）在警方報告中表示，在意外發生之前，朱馬隆曾在週日與兩人發生了激烈爭吵，而朱馬隆也就土地糾紛對這兩人提起訴訟。
新聞來源
- CHR condemns, probes killing of broadcaster Juan Jumalon（菲律賓星報）
- NBI, PAOCC join probe into killing of broadcaster Juan Jumalon（Rappler）
- Philippines' Marcos condemns killing of journalist, orders investigation（路透社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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