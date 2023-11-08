曾與香港擦身而過的英國首位華裔國腳Frank Soo

文：TaJ

英國首位華裔國腳Frank Soo最近被Stoke-on-Trent政府列入體育名人堂（Stoke-on-Trent Sporting Hall of Fame）。他擁有令人艷羨的體育細胞，足球、哥爾夫、板球樣樣拿手，加上天生一幅明星相，笑容親切迷人，溫文謙遜，一口純正的英國腔，初出道已迅速贏得球迷歡心，據稱當時即使沒有他上陣的賽事，有些報章都會放他的照片以達到「搶眼球」的效果。然而，即使創造了歷史，並享負時名，也不代表能在史上留名。

隨便在網上搜一搜Frank Soo的資料，不難碰到「被湮沒」、「被遺忘」等形容詞。研究足球史的作家Susan Gardiner於2016年出版他傳記《The Wanderer: the story of Frank Soo》。Gardiner在書中提到自己在搜集資料期間大量閱讀Frank在世時期的球壇資料，包括當時的足球報道，球會史料，球員傳記等，當中卻鮮少提及Frank Soo。一位曾經家傳戶曉的球星，更是屹今為止，唯一代表過英格蘭上陣比賽的東亞裔球員，但在英國足球史上，竟然事如春夢了無痕，也確實是個怪現象。

Frank生於1914年，是英國土生土長的移民第二代，父親Quan Soo來自廣東開平，是洗衣店老闆，母親是英國人。在利物浦長大的Frank很早就展現他的足球天賦，1933年1月26日，報章《Daily Mirror》這樣報道： 「史篤城昨天同Frank So簽約，這位中國足球員最近備受愛華頓，利物浦，阿士東維拉及其他知名俱樂部關注。」當時Frank尚有兩個月才滿19歲，與他同期加盟的還有1932年簽約，後來成為英國球壇傳奇人物的Stanley Matthews（馬菲斯）。

開麥拉的面孔和東方血統迅速取得媒體注目，當年的報章幾乎一律指稱他為「中國佬」（the Chinaman）、「中國球員」（the China player）或「東方人」（the Oriental）。向來含蓄的英國，媒體倒也沒有公開的歧視，一份報道形容他是「東方人外表，但很英俊」（Oriental looking, but handsome）。

當然踢足球不是靠外表的，Frank的天賦毋庸置疑。Gardiner形容Frank踢法優雅，且不獨食。Stan Mortensen（史坦・摩天臣）在自傳《Football is my Game》中寫道，Frank是他合作過最佳四名wing halves之一（另外三人是George Farrow、Billy Wright及Joe Mercer），並可能是最出色的一位，「他做什麼都有獨特的一套，但似乎就是無法做出笨拙的動作。」

Photo Credit: GettyImages 圖為1948年英格蘭國家隊成員，Stan Mortensen、Stanley Matthews都在陣中，但就未目Frank Soo的身影。

1938年24歲的Frank與Beryl Lunt結婚，他的婚訊登上英國報章頭版，就連新加坡海峽時報都有報道，充分顯示Frank曾經是一線球星。二次大戰期間，Frank加入皇家空軍當後勤，自此媒體對他的態度有了微妙的轉變，較少提及他的一半華裔血統。