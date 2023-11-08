曾與香港擦身而過的英國首位華裔國腳Frank Soo
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英國首位華裔國腳Frank Soo最近被Stoke-on-Trent政府列入體育名人堂。值得一提的是，原來香港曾經兩度向Frank Soo招手。
文：TaJ
英國首位華裔國腳Frank Soo最近被Stoke-on-Trent政府列入體育名人堂（Stoke-on-Trent Sporting Hall of Fame）。他擁有令人艷羨的體育細胞，足球、哥爾夫、板球樣樣拿手，加上天生一幅明星相，笑容親切迷人，溫文謙遜，一口純正的英國腔，初出道已迅速贏得球迷歡心，據稱當時即使沒有他上陣的賽事，有些報章都會放他的照片以達到「搶眼球」的效果。然而，即使創造了歷史，並享負時名，也不代表能在史上留名。
隨便在網上搜一搜Frank Soo的資料，不難碰到「被湮沒」、「被遺忘」等形容詞。研究足球史的作家Susan Gardiner於2016年出版他傳記《The Wanderer: the story of Frank Soo》。Gardiner在書中提到自己在搜集資料期間大量閱讀Frank在世時期的球壇資料，包括當時的足球報道，球會史料，球員傳記等，當中卻鮮少提及Frank Soo。一位曾經家傳戶曉的球星，更是屹今為止，唯一代表過英格蘭上陣比賽的東亞裔球員，但在英國足球史上，竟然事如春夢了無痕，也確實是個怪現象。
Frank生於1914年，是英國土生土長的移民第二代，父親Quan Soo來自廣東開平，是洗衣店老闆，母親是英國人。在利物浦長大的Frank很早就展現他的足球天賦，1933年1月26日，報章《Daily Mirror》這樣報道： 「史篤城昨天同Frank So簽約，這位中國足球員最近備受愛華頓，利物浦，阿士東維拉及其他知名俱樂部關注。」當時Frank尚有兩個月才滿19歲，與他同期加盟的還有1932年簽約，後來成為英國球壇傳奇人物的Stanley Matthews（馬菲斯）。
開麥拉的面孔和東方血統迅速取得媒體注目，當年的報章幾乎一律指稱他為「中國佬」（the Chinaman）、「中國球員」（the China player）或「東方人」（the Oriental）。向來含蓄的英國，媒體倒也沒有公開的歧視，一份報道形容他是「東方人外表，但很英俊」（Oriental looking, but handsome）。
當然踢足球不是靠外表的，Frank的天賦毋庸置疑。Gardiner形容Frank踢法優雅，且不獨食。Stan Mortensen（史坦・摩天臣）在自傳《Football is my Game》中寫道，Frank是他合作過最佳四名wing halves之一（另外三人是George Farrow、Billy Wright及Joe Mercer），並可能是最出色的一位，「他做什麼都有獨特的一套，但似乎就是無法做出笨拙的動作。」
1938年24歲的Frank與Beryl Lunt結婚，他的婚訊登上英國報章頭版，就連新加坡海峽時報都有報道，充分顯示Frank曾經是一線球星。二次大戰期間，Frank加入皇家空軍當後勤，自此媒體對他的態度有了微妙的轉變，較少提及他的一半華裔血統。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。