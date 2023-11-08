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2023/11/08,
理財

台灣網民投資風向：保守型投資者佔多數，網路獲取投資資訊成主流

台灣網民投資風向：保守型投資者佔多數，網路獲取投資資訊成主流
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

手機裝置和網路媒介成為台灣網民獲取投資資訊的主要管道，保守型投資者成為主流。他們注重投資報酬率，偏好投資股票和保險，並以提升生活品質和資產增值為目標。不過，面對未來的投資，尤其是年輕族群，顯得較為保守和謹慎。

85.8%台灣網民以手機裝置獲取投資理財訊息，社群媒體與網路新聞為主要管道

根據 Z.com Engagement Lab 調查結果，台灣網民主要通過手機獲取投資理財訊息，比例高達85.8%，其次為電腦(36.3%)、電視(24.4%)及平板(13.8%)。在獲取投資理財訊息的媒介中，最多人選擇「社群媒體」(54%)及「網路新聞與部落格」(50.7%)。值得注意的是，隨著年齡的增長，利用「社群媒體」的比例有所下降，而透過「網路新聞與部落格」獲取資訊的比例則呈現上升趨勢。

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保守型投資者在台灣網民中佔大多數，資產增值和生活品質提升為主要投資目標

在自我定位方面，62.7%的台灣網民認為自己是「保守型投資人」，僅有12.6%的人認為自己是「高風險投資人」。另外，有24.5%的網民表示自己在投資上「無明確策略」。當被問及投資主要目標時，多數網民選擇「資產增值」(53.3%)及「提高生活品質」(49.4%)。在各年齡層中，41-50歲與51-60歲的網民較重視「保證老有所養」與「資金安全」。

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逾七成網民首重投資報酬率，持有股票和保險人數比例最高

台灣網民在投資理財時，最重視的因素是投資報酬率（72.7%），接著是風險承受度（68.8%）和資產分散配置（67.9%）。對於投資週期(59.3%)及流動性(58.8%)的重視程度較低，但仍有超過半數的人認為它們是重要的。此外，有45.8%的網民表示將20%以下的收入用於投資。在目前持有的投資標的中，「股票」(52.9%)和「保險」(45.3%)居多。

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最多人對股票短期走勢感到樂觀，但四分之一人近期無投資計劃，年輕族群更顯謹慎

在對未來投資標的的看法方面，網民對股票(34.5%)和基金(30.4%)的未來走勢最為樂觀，但仍有13%以上的人抱持悲觀態度，說明網民們對這些標的的態度存在一定程度的分歧。

在未來三個月的投資計劃中，台灣網民最常考慮的投資標的是股票（包含ETF），達到42.1%。年齡較高的網民（51-60歲）更傾向於投資股票，比例達54.9%。相對於此，年輕的網民（16-30歲）則較偏向於外幣投資。

然而，仍有近四分之一的人表示近期無考慮任何投資，其中16-30歲的年輕族群最多，達29.8%，顯示年輕族群在短期未來的投資規劃上較為謹慎。

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Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣民眾的個人投資理財並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年10月13日 至 2023年10月17日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 台灣 網路使用者
樣本數｜970份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Eddie Lin 林奕辰
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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