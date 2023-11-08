Joeman呼麻道歉影片「遠勝」蕾拉夫妻？律師揭示四點關鍵原因
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Joeman的道歉影片只有不到4分鐘，卻收到了更多的正面回應，甚至有人稱之為「道歉的最佳典範之一」。相對地，蕾拉夫妻拍攝了長達8分多鐘的道歉影片，卻未能引起太多正面評價。從這兩段影片中，我們可以看出一些差異。此外，當這些案例凸顯出公關處理的關鍵性時，也不禁讓人思考，對公眾人物來說，如何面對爭議和挑戰，不僅關乎個人形象，也影響著他們的職業生涯和社會影響力。
台灣知名的YouTube創作者Joeman與蕾拉夫妻在6日晚間被爆出吸毒事件，無疑成為了當前的社會焦點。隨後，Joeman與蕾拉在各自的YouTube頻道上針對吸食大麻一事，釋出了道歉影片，而這些道歉內容引發了廣泛的評論和討論，反應兩極。
在這兩段影片中，我們可以看到他們都穿著黑色上衣，臉上帶著憂愁的表情，向大眾道歉，承認他們的不法行為。然而，這兩段影片卻引起了不同的反應。
Joeman的道歉影片只有不到四分鐘，卻收到了更多的正面回應，甚至有人稱之為「道歉的最佳典範之一」。相對地，蕾拉夫妻拍攝了長達八分多鐘的道歉影片，卻未能引起太多正面評價。從這兩段影片中，我們可以看出一些差異。
在Joeman的道歉聲明中，我們可以看到他將焦點完全放在「道歉」這件事情上。Joeman快速地釋出了這個影片聲明，並沒有試圖找藉口或解釋，也沒有限制留言的功能，這樣的方式讓大眾感受到Joeman對於事件爆發後的自責與道歉誠意。
此外，根據粉絲專頁「瑞克說法－法律・公關・危機處理」的分析，Joeman在影片中表達了自己將繼續拍片的意願，坦承了自己對金錢的追求，並在影片結尾表現出對母親的溫馨喊話，這些內容都對觀眾產生了正面的影響。因此，Joeman的道歉方式以及誠懇的態度，似乎讓觀眾更容易接受他的道歉，並開始重新建立信任。
然而，再將目光轉向蕾拉與老公湯宇的道歉聲明。可以看見夫妻倆人輪流致歉，然而，「瑞克說法－法律・公關・危機處理」粉絲專頁也對此影片作出分析，認為蕾拉夫妻的道歉聲明不被大眾領情的原因有四：
重點1：影片長度過長
蕾拉夫妻的道歉影片長達8分多鐘，對部分觀眾而言，時間過長容易讓人感到不耐。加上影片內容中其實出現很多重複的部分，似乎缺乏條理。律師猜測，這可能是因為他們並沒有事先寫好稿子，導致表達方式有些混亂。其實，他們想要表達的內容可能只需要短短兩分鐘就足夠了。
重點2：一再提及孩子
蕾拉夫妻在道歉影片中提到孩子的比例過多，反而讓一些觀眾產生疑慮，懷疑夫妻倆可能試圖轉移焦點。相比之下，Joeman在道歉中只在片尾提到媽媽，同樣是以親情來感動觀眾，但效果卻差距很大。
重點3：司法和輿論由不得你
影片中夫妻倆一再強調願意接受司法和輿論，然而這些實際上不在犯罪者的掌握之中，犯罪者只能默默接受。
重點4：未提及具體的彌補或計畫
這點和Joeman的道歉情況相似，主要問題在於僅止於承認錯誤和道歉，卻未提及具體的彌補或行動措施。雖然數關心此事的人可能並不會深入關注到這個層面，但這仍是非常重要的關鍵。
例如，夫妻倆在影片中並未表明將採取哪些具體行動，讓大眾知道兩人將努力成為更好、更盡責的人。儘管在道歉中提到要好好陪伴小孩，但這本應是一個理所當然的行為，不應單獨算作特殊的承諾。
此外，律師也提到一個相當引人注目的問題，即這兩支影片皆開通了YouTube的贊助功能，這種操作手法讓人感到非常困惑。
2023「麻」煩之年
回顧2023年，可以觀察到，不論是在創作者圈或者國際演藝圈，許多知名人物因涉嫌吸食毒品而成為社會討論的焦點。
劉亞仁染毒，影帝成過街老鼠
例如，韓國知名影星劉亞仁於今年2月被指控出吸食毒品，經韓國警方的搜索，發現他涉及多種毒品，包括大麻、古柯鹼、牛奶針等五種不同種類的毒品。更令人擔憂的是，劉亞仁還涉嫌教唆他人吸食毒品，以及對知情者進行威脅。這些不當行為對他的形象造成了嚴重損害，目前整個案件仍在調查中。
此外，還有近期引起大眾關注的李善均以及G-Dragon（GD，權志龍）吸毒事件。最初，這兩位明星的吸毒事件是由一名江南娛樂場所的女經理提供的消息。
李善均暖男形象因涉嫌染毒崩塌
據韓國媒體報導，李善均在10月份被一名酒店公關爆料指控曾吸食毒品，並經常光顧聲色場所。這些指控與他一向以家庭和諧形象示人的形象相當不符，因此當消息傳出，立刻引發了民眾的震驚。
截至目前，李善均的經紀公司僅發表聲明表示將誠實配合調查，並未直接承認吸毒事實。不過，在接受傳喚調查後，毛髮檢測結果為陰性，然而，李善均在法庭中承認有接觸毒品的事實。該案仍在調查中，包括是否出於自願，或是被迫吸食大麻，以及與爆料者之間是否存在其他糾葛等真相，都有待進一步釐清。
GD涉嫌染毒，案情撲朔迷離
至於GD，同樣被該名女經理指控吸食毒品，並遭到警方傳喚。最初，韓國警方非常堅定地宣稱GD本人涉嫌吸食毒品，並迅速展開調查。然而，數日後，GD多次透過委任律師堅稱自己「絕無吸毒」，並向粉絲們表達不必擔心。
11月6日，GD首度接受警方傳喚，前往仁川警察廳接受調查。經過藥檢，結果為陰性。GD在經歷了長達4小時的調查後，顯得神態自若，並在接受媒體採訪時表示「讓我們拭目以待」，看來對自己相當有自信。該起案件同樣還在調查中，究竟為何GD會被指控涉嫌吸食大麻，以及與這位娛樂場所女經理之間是否存在其他情節，仍需進一步釐清。
儘管兩人的藥檢結果皆為陰性，但無論是罪證確鑿的案例，或是正在釐清中的案件，這些情況都凸顯出大麻在各國仍然是極具爭議性的議題。這也是為何當名人與大麻扯上關係時，總是會引發廣泛討論的原因。
公關處理成重要關鍵
而透過這些惹上「麻」煩的案例，我們可以明白後續的公關處理扮演著極為關鍵的角色。例如，Joeman的道歉影片採取了直接坦誠的方式，毫不拐彎抹角，而GD則堅定發表聲明，自始至終立場不變，直率、明確的行動都在一定程度上獲得了支持。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。