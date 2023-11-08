Joeman呼麻道歉影片「遠勝」蕾拉夫妻？律師揭示四點關鍵原因

台灣知名的YouTube創作者Joeman與蕾拉夫妻在6日晚間被爆出吸毒事件，無疑成為了當前的社會焦點。隨後，Joeman與蕾拉在各自的YouTube頻道上針對吸食大麻一事，釋出了道歉影片，而這些道歉內容引發了廣泛的評論和討論，反應兩極。

在這兩段影片中，我們可以看到他們都穿著黑色上衣，臉上帶著憂愁的表情，向大眾道歉，承認他們的不法行為。然而，這兩段影片卻引起了不同的反應。

Joeman的道歉影片只有不到四分鐘，卻收到了更多的正面回應，甚至有人稱之為「道歉的最佳典範之一」。相對地，蕾拉夫妻拍攝了長達八分多鐘的道歉影片，卻未能引起太多正面評價。從這兩段影片中，我們可以看出一些差異。

在Joeman的道歉聲明中，我們可以看到他將焦點完全放在「道歉」這件事情上。Joeman快速地釋出了這個影片聲明，並沒有試圖找藉口或解釋，也沒有限制留言的功能，這樣的方式讓大眾感受到Joeman對於事件爆發後的自責與道歉誠意。

此外，根據粉絲專頁「瑞克說法－法律・公關・危機處理」的分析，Joeman在影片中表達了自己將繼續拍片的意願，坦承了自己對金錢的追求，並在影片結尾表現出對母親的溫馨喊話，這些內容都對觀眾產生了正面的影響。因此，Joeman的道歉方式以及誠懇的態度，似乎讓觀眾更容易接受他的道歉，並開始重新建立信任。

然而，再將目光轉向蕾拉與老公湯宇的道歉聲明。可以看見夫妻倆人輪流致歉，然而，「瑞克說法－法律・公關・危機處理」粉絲專頁也對此影片作出分析，認為蕾拉夫妻的道歉聲明不被大眾領情的原因有四：

重點1：影片長度過長

蕾拉夫妻的道歉影片長達8分多鐘，對部分觀眾而言，時間過長容易讓人感到不耐。加上影片內容中其實出現很多重複的部分，似乎缺乏條理。律師猜測，這可能是因為他們並沒有事先寫好稿子，導致表達方式有些混亂。其實，他們想要表達的內容可能只需要短短兩分鐘就足夠了。

重點2：一再提及孩子

蕾拉夫妻在道歉影片中提到孩子的比例過多，反而讓一些觀眾產生疑慮，懷疑夫妻倆可能試圖轉移焦點。相比之下，Joeman在道歉中只在片尾提到媽媽，同樣是以親情來感動觀眾，但效果卻差距很大。

重點3：司法和輿論由不得你

影片中夫妻倆一再強調願意接受司法和輿論，然而這些實際上不在犯罪者的掌握之中，犯罪者只能默默接受。

重點4：未提及具體的彌補或計畫

這點和Joeman的道歉情況相似，主要問題在於僅止於承認錯誤和道歉，卻未提及具體的彌補或行動措施。雖然數關心此事的人可能並不會深入關注到這個層面，但這仍是非常重要的關鍵。

例如，夫妻倆在影片中並未表明將採取哪些具體行動，讓大眾知道兩人將努力成為更好、更盡責的人。儘管在道歉中提到要好好陪伴小孩，但這本應是一個理所當然的行為，不應單獨算作特殊的承諾。

此外，律師也提到一個相當引人注目的問題，即這兩支影片皆開通了YouTube的贊助功能，這種操作手法讓人感到非常困惑。

2023「麻」煩之年

回顧2023年，可以觀察到，不論是在創作者圈或者國際演藝圈，許多知名人物因涉嫌吸食毒品而成為社會討論的焦點。

劉亞仁染毒，影帝成過街老鼠

例如，韓國知名影星劉亞仁於今年2月被指控出吸食毒品，經韓國警方的搜索，發現他涉及多種毒品，包括大麻、古柯鹼、牛奶針等五種不同種類的毒品。更令人擔憂的是，劉亞仁還涉嫌教唆他人吸食毒品，以及對知情者進行威脅。這些不當行為對他的形象造成了嚴重損害，目前整個案件仍在調查中。

此外，還有近期引起大眾關注的李善均以及G-Dragon（GD，權志龍）吸毒事件。最初，這兩位明星的吸毒事件是由一名江南娛樂場所的女經理提供的消息。

李善均暖男形象因涉嫌染毒崩塌

據韓國媒體報導，李善均在10月份被一名酒店公關爆料指控曾吸食毒品，並經常光顧聲色場所。這些指控與他一向以家庭和諧形象示人的形象相當不符，因此當消息傳出，立刻引發了民眾的震驚。

截至目前，李善均的經紀公司僅發表聲明表示將誠實配合調查，並未直接承認吸毒事實。不過，在接受傳喚調查後，毛髮檢測結果為陰性，然而，李善均在法庭中承認有接觸毒品的事實。該案仍在調查中，包括是否出於自願，或是被迫吸食大麻，以及與爆料者之間是否存在其他糾葛等真相，都有待進一步釐清。

GD涉嫌染毒，案情撲朔迷離

至於GD，同樣被該名女經理指控吸食毒品，並遭到警方傳喚。最初，韓國警方非常堅定地宣稱GD本人涉嫌吸食毒品，並迅速展開調查。然而，數日後，GD多次透過委任律師堅稱自己「絕無吸毒」，並向粉絲們表達不必擔心。

11月6日，GD首度接受警方傳喚，前往仁川警察廳接受調查。經過藥檢，結果為陰性。GD在經歷了長達4小時的調查後，顯得神態自若，並在接受媒體採訪時表示「讓我們拭目以待」，看來對自己相當有自信。該起案件同樣還在調查中，究竟為何GD會被指控涉嫌吸食大麻，以及與這位娛樂場所女經理之間是否存在其他情節，仍需進一步釐清。

儘管兩人的藥檢結果皆為陰性，但無論是罪證確鑿的案例，或是正在釐清中的案件，這些情況都凸顯出大麻在各國仍然是極具爭議性的議題。這也是為何當名人與大麻扯上關係時，總是會引發廣泛討論的原因。

公關處理成重要關鍵

而透過這些惹上「麻」煩的案例，我們可以明白後續的公關處理扮演著極為關鍵的角色。例如，Joeman的道歉影片採取了直接坦誠的方式，毫不拐彎抹角，而GD則堅定發表聲明，自始至終立場不變，直率、明確的行動都在一定程度上獲得了支持。