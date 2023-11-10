訪《鑽石水族世界》導演黃琇怡：一場台緬跨國養蝦計畫，交織出深埋在土地上糾結與抉擇的故事

榮獲2023年 台北電影節 「百萬首獎」與「最佳紀錄片」的《鑽石水族世界》，乍看是水族館的名字，卻是一座位於緬甸若開邦的養蝦場公司名稱，以及真實故事。

導演黃琇怡於2017年隨著台灣蝦農「小杜」，進入緬甸開拍，耗時5年，於2022年完成全片製作，期間橫跨翁山蘇姬執政、新冠肺炎爆發與2021年緬甸政變。

黃琇怡以紀錄片 《 九槍》 比喻，「《九槍》的導演蔡崇隆，是拍東南亞人在台灣的故事，那《鑽石水族世界》就是講台灣人在東南亞的故事。」但《鑽石水族世界》的故事線，卻不甘只講述東南亞。

台灣蝦農小杜企圖在荒蕪的緬甸西部若開邦河海交界，開創極具商業價值的跨國養蝦計畫，但挖設養蝦池的第一步，必須將土地裡的枯枝連根拔起，避免刺破鋪設池底的塑膠布，損傷纖幼的印尼蝦苗。

永遠無法清理徹底的枯木，前生是蔓生緬甸的茂沛樹植，儘管乾枯，卻紮根泥沼，隨著緬甸雨季與乾季交替，水位高低，讓枯枝一次次穿出土地，橫生出錯綜複雜的敘事、衝突與議題。這不僅是深埋緬甸土地的故事，更是人性的糾結與抉擇。

Photo Credit: 鑽石水族世界 挖設養蝦池的第一步，必須將土地裡的枯枝連根拔起

台灣人追求高CP值的商業手段、「愛拼才會贏」的精神，在緬甸與東南亞的文化衝突；緬華混血女孩小蘇，糾結於女性生育、創業、異國婚姻與華人社會價值觀間；以及《鑽石水族世界》的每一個人－小杜、小蘇與導演黃琇怡，反覆遭遇挫敗後，能不能雙手空空，一事無成地回台灣？

甚至，小蘇的丈夫Jojo與緬甸友人慢活度日的愜意態度，如何面對台灣老闆、翁山蘇姬執政後的緬甸經濟起飛，和成家育兒的經濟壓力？