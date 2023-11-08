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2023/11/08,
政治

中研院民調：不到2成民眾相信台海能維持現狀，學者分析「現況」各自解讀，和平效力減退

中研院民調：不到2成民眾相信台海能維持現狀，學者分析「現況」各自解讀，和平效力減退
中研院社會學研究所學者吳介民參與「2023台北對話」。Photo Credit: 國防安全研究院 YouTube

我們想讓你知道的是

吳介民直言，兩岸過去40年的和平景況已不復見，解放軍天天在台海周遭大秀肌肉，中國戰機飛越台灣，習近平不會放棄統一，就連國民黨現在在北京當局眼中似乎有點「獨」。一份由中研院社會研究所進行的民調顯示，台灣民眾普遍認知，「台海現狀可能不再是未來的選項」。

中央研究院（中研院）社會學研究所研究員吳介民今（8）日出席國防安全研究院舉辦的「2023台北安全對話」，與美國胡佛研究所研究員戴雅門（Larry Diamond）、亞洲協會政策研究所中國分析中心執行主任季北慈（Bates Gill）共同討論中國對全球秩序與民主的挑戰與因應之道。根據中研院社會所民調結果，2022年有近5成台灣人認為台灣終將走向獨立，3成多認為兩岸會統一，不到2成認為未來能維持現狀，這顯示「兩岸維持現狀」對於維護和平的效力正在消退。

吳介民表示，「兩岸維持現狀」過去就像是維持印太地區和平與穩定的「秘方」，但隨中國影響力增加、美國展現在印太區域的野心、中美持續競爭，這個口號正在失去效力，而且台、美對於維持現狀解讀不同。

吳介民分析，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）最近接受採訪時所說，美國認為維持現狀是維持印太地區和平與繁榮的一種方式，美國長期奉行「一中政策」、基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證，都是美國認為的「維持現狀」。中國對於現狀的理解則是「一中原則」，認為台灣是中國的一部分，毫無討論空間。

然而，台灣認為的維持現況，是「做自己的主人。」總統蔡英文提出「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途須遵循全體台灣人民的意志。

吳介民直言，美中台三方對「現狀」解釋不同，承平時期或可共存，但隨台海情勢趨於緊張，現況的平衡變得不易維持，過去40年的和平景況已不復見。解放軍天天在台灣周遭「大秀肌肉」，中國戰機飛越台灣，假訊息、認知作戰、銳實力、經濟脅迫也成為台灣日常。吳介民說，習近平不會放棄統一，他所提的「一國兩制台灣方案」，其實就是要台灣照中國的規矩做事，連國民黨都可能被北京當局認為「有點獨」。

中國強硬的態度，讓台灣人的生活愈發艱難，台灣民眾近年也不再堅信「維持現狀」，信念出現搖擺而且趨於兩極。根據中研院社會學研究所過去8年的民調結果，吳介民指出，這8年當中，2020、2021年選擇獨立的比例都高於維持現狀，但2022年選擇維持現狀的比例，又追過了選擇獨立。

2022年有近4成民眾選擇獨立，不到2成民眾選擇統一，高達5成選擇維持現狀，然而，民眾的選擇有別於他們對未來的預測。2022年有近5成民眾認為台灣將獨立，3成多認為將統一，認為能維持現況的不到2成。

過去8年，也有越來越多人認為中國會以武力要脅台灣進行政治談判，比例已經從不到4成，上升到超過5成。吳介民說，這也反應了人們對於美國保衛台灣的承諾，其實是抱持懷疑。

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Photo Credit: 國防安全研究院 YouTube
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Photo Credit: 國防安全研究院 YouTube
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Photo Credit: 國防安全研究院 YouTube

吳介民強調，地緣政治發生巨大變化，台灣面臨中國強力的統一企圖，又沒有足夠的安全保障和國際支持的情況下，該如何維持台海局勢穩定？這是台灣必須迫切思考的問題。

近年中國經濟放緩，國內出現嚴重樓市問題、青年高失業率、社會邁向老齡化，是否影響中國發動台海戰爭的能力？亞洲協會政策研究所中國分析中心執行主任季北慈說，現在很難是對台灣採取強硬措施或發動攻擊的好時機，可能要到2024年台灣總統大選後，才可以更了解北京未來對台灣可能採取哪些策略。但從習近平的發言可見，北京當局明確意識到這些問題，他建議中國可以藉由此機會，重新調整、計算自己在國際舞台上的關係，也包括與台灣的關係。

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核稿編輯：邱宜君


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