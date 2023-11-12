小晶片（chiplet）「化整為零」有效提升性能，中國能否藉此技術突破美國封鎖？
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目前市場上的Chiplet產品，是各家大廠自行發展出來的成果，故目前半導體業內存在多種不相通的Chiplet互連技術，導致Chiplet生態系呈現碎片化的局面；同時因Chiplet發展處於起步時期，導致中國熟悉Chiplet設計的人才養成仍處於較為困難的階段。
文：劉佩真 （台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
有鑑於半導體製程技術逼近已知的物理極限，為了持續強化處理器性能，Chiplet的趨勢逐步崛起，Chiplet是透過先進封裝技術讓多個小晶片形成系統級封裝（SiP），它能夠將具備不同功能的小晶片，也就是藉由先進封裝技術整合於單一基板上。
甚至Chiplet技術可以整合面積相對小、製造良率相對高的各種小晶片來提升晶片性能及其製造良率，亦有降低設計的複雜度和設計成本的優勢，顯然能夠簡化設計、製造流程且有效提升晶片性能、延續摩爾定律的Chiplet技術具有發展潛力，此亦為異質整合的重要方向之一。
簡言之，Chiplet主要是將大晶片化整為零，單顆晶片本質上是IP硬體化，Chiplet可視為是多顆硬體化的IP集合。至於此技術是否將成為中國突圍美國半導體封鎖的方式，也備受市場關注，畢竟原先摩爾定律可望正常延續的常規作法，即透過EUV設計來做製程上延伸，此途徑已遭美國截斷，因而中國勢必尋求其他路徑。
IC製造技術朝向Moore’s Law、More than Moore’s Law、Beyond Moore’s Law等三個做法
EUV微影被視為是摩爾定律能持續往下走的關鍵，因而包括台積電、Samsung、Intel紛紛於先前幾年陸續導入EUV製程技術。然而EUV的導入對於晶圓代工與半導體設備廠卻是需要共同來克服重重的困難，包括生產性降低、EUV曝光裝置消費電力過大、光阻pattern限制的問題-LER、光罩防塵薄膜—Pellicle等課題；整體來說，EUV微影技術的實用化，需整合研發光源、光學系統、光罩、光阻、普光裝置等各項技術，然而製程微縮除了對製程穩定度帶來壓力外，在成本的控管上亦是相當嚴肅的課題。
因而現階段全球半導體業者對於走入極限的先進製程微縮節點問題使IC製造技術將有三種策略來因應，首先是延續原有CMOS技術的發展概念，如藉由EUV製程的導入來進行延展，但之後所遭遇的物理極限問題會日趨嚴重，如先進曝光機、刻蝕機等設備研發技術難度大。
其次則是藉由類摩爾定律的異質整合來達成，意即由應用需求驅動未來晶片設計功能的多樣化，跳脫摩爾定律對集積度的執著，只從應用看整合，如透過3D IC等封裝技術來整合電源、感測促動器、無線電、高頻元件、無線充電、生物晶片等功能進入到晶片的設計與製造當中，符合台積電創辦人張忠謀先生所說的用創造橫向應用來克服摩爾定律失效的問題。
其中Chiplet也是其中的方式之一，顯然由於既有生態系可能無法提供最佳解決方案，整合性晶片成為重要趨勢之一，從系統設計來看，各種硬體功能可以分割成小晶片，各種Chiplet可透過不同的IC技術節點製造，甚至使用非矽材料因應低成本和效能需求，根據Omdia的預測數據可知，2024年全球Chiplet市場規模將達到58億美元，2035年將超過570億美元，顯然具有相當的成長潛力。
最後則是跳脫原有以矽為基礎的CMOS元件製程，以新材料（如奈米碳材、寬能隙材料）、新技術來創新更高性能、低功耗、相容於現有製程，同時具備成本優勢的製造型態，而光＋電整合新時代—矽光子元件的發展、Micro LED應用於矽光子晶片的可能性、量子電腦技術的實現均將是Beyond Moore’s Law此作法中重要技術的突破點。
中國試圖採取Chiplet來突破美國的封鎖，此態勢值得關注
中國2021年之前幾乎未提及Chiplet技術，但目前則開始大力朝此方向來著力，也就是對岸從地方到中央政府，將該技術視為增強中國半導體關鍵和尖端技術能力更廣泛的戰略布局之一。
畢竟美國對於中國在半導體方面的設限持續加大，不但美國《晶片法案》中對於領取補助款業者未來到中國的投資設限嚴格，且美國更順利聯合荷蘭、日本加入美國半導體設備的出口限制陣容，甚至美方也將限制美企對中國特定領域的投資，預料將涵蓋特定類型的先進半導體、量子運算及人工智慧，上述情況皆反映美國對中國的半導體圍堵措施與攻勢來勢洶洶，也迫使中國企圖採取Chiplet來突破美國的封鎖。
但目前市場上的Chiplet產品，是各家大廠自行發展出來的成果，故目前半導體業內存在多種不相通的Chiplet互連技術，導致Chiplet生態系呈現碎片化的局面；同時因Chiplet發展處於起步時期，導致中國熟悉Chiplet設計的人才養成仍處於較為困難的階段。
再者，Chiplet需要將原本整合在SoC裡的功能應該進行拆分，而如何設計多顆Chiplet間的互連架構，甚至是晶片堆疊後棘手的散熱問題等，還有晶片測試、軟體配合、責任劃分等多個方面的挑戰，皆是進行Chiplet所會面臨的困境，而這些新挑戰都需要對應的設計流程、方法論與工具來支援。
整體而言，中國企業在Chiplet方面進展較慢，反觀國際半導體巨頭例如台積電、Samsung、AMD、Intel、聯發科、Nvidia、Qualcomm、等業者布局腳步相對較快，因而中國要藉由Chiplet突破美國半導體封鎖線，尚有一定的難度。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：小晶片（Chiplet）趨勢的崛起與發展態勢
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。