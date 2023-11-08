印尼地方修建6公尺佐科威雕像，學者批「神化總統」太過分

（中央社）印尼北蘇門答臘省卡羅縣居民計劃建造一座6公尺高的總統佐科威（Joko Widodo）雕像，以感謝佐科威進行修路計畫，另外還送3公噸的橘子。對此，學者批評「宛如造神運動」，對印尼民主感到失望。

印尼北蘇門答臘省卡羅縣4日舉行一場佐科威雕像的動土典禮，當地居民計劃耗資25億印尼盾（約513萬新台幣）在里昂梅拉斯達塔鎮（Liang Melas Datas）打造一座6公尺高的佐科威雕像，以感謝總統修建一條32公里的道路。

印尼「時代報」昨天報導，佐科威的女婿、棉蘭市（Medan）市長巴比（Bobby Nasution）代表佐科威出席動土典禮。他說：「我請棉蘭和卡羅的朋友（為建雕像）捐款，他們願意捐5億印尼盾（約100萬新台幣）。」這席話隨即贏得現場如雷掌聲。

雕像建設委員會主任阿迪 （Adil Sebavang）聲稱，建造雕像是為了感謝佐科威修建道路，另外，居民還贈送了3公噸的橘子到位於雅加達的總統府表達感謝之意。

動土典禮上，擺放了一個小型的佐科威雕像，吸引許多民眾爭相合照。阿迪指出，目前6公尺高的雕像樣貌尚未決定，但會以金屬打造，深度1.5公尺、高度6公尺，預計2024年2月落成。他解釋，籌建資金是由居民捐款共4億印尼盾（約82萬新台幣），及運送橘子的資金中提取5000萬印尼盾（約10萬新台幣）。

動土典禮上，佐科威透過視訊通話得知雕像計畫時大笑，並說：「政府的工作是為民服務，修路是政府工作的一部分，只要人民高興，我就高興。」

許多學者對於居民要為佐科威打造雕像感到不以為然。印尼多媒體大學（Universitas Multimedia Nusantara）傳播系講師安邦（Ambang Priyonggo）向中央社表示，這無疑是在「神化」佐科威。

他說：「在印尼文化，為統治者建造雕像隱喻著權力、尊重和傳承。」因此，「這是他（佐科威）利用文化或藝術來傳遞一個訊息，就是他（佐科威）因為有所作為而獲得人民的愛戴」。

安邦批評稱，「這實在太過分」，他認為，當地居民沒必要建造雕像，並指出「這更像是一個與當前政治情勢有關的政治噱頭，更加證明佐科威確實在建立政治王朝，為他的兒子和家族掌權鋪路」。他說：「這讓我們對民主感到失望」。

法律援助機構（LBH）棉蘭分會負責人伊凡（Irvan Saputra）也提出類似看法。她認為，明年印尼將舉行大選，因此在這時候建造雕像可能和現在的政治氣氛有關。

她所指的是佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副總統候選人身份投入明年總統選舉。

伊凡說：「建造雕像是對佐科威為社會服務的肯定，但作為明智的領導人，佐科威應該拒絕這種做法，並要求他們做對整個社會有益的事情。」

伊凡強調，在社會上不需要給總統過多的讚賞，因為早在我們選他（佐科威）當總統時，人們就已經表達對他的欣賞了。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒