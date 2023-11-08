印尼地方修建6公尺佐科威雕像，學者批「神化總統」太過分
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印尼北蘇門答臘省卡羅縣居民計劃建造一座6公尺高的總統佐科威雕像，以感謝佐科威進行修路計畫，另外還送3公噸的橘子。對此，學者批評「宛如造神運動」，對印尼民主感到失望。
（中央社）印尼北蘇門答臘省卡羅縣居民計劃建造一座6公尺高的總統佐科威（Joko Widodo）雕像，以感謝佐科威進行修路計畫，另外還送3公噸的橘子。對此，學者批評「宛如造神運動」，對印尼民主感到失望。
印尼北蘇門答臘省卡羅縣4日舉行一場佐科威雕像的動土典禮，當地居民計劃耗資25億印尼盾（約513萬新台幣）在里昂梅拉斯達塔鎮（Liang Melas Datas）打造一座6公尺高的佐科威雕像，以感謝總統修建一條32公里的道路。
印尼「時代報」昨天報導，佐科威的女婿、棉蘭市（Medan）市長巴比（Bobby Nasution）代表佐科威出席動土典禮。他說：「我請棉蘭和卡羅的朋友（為建雕像）捐款，他們願意捐5億印尼盾（約100萬新台幣）。」這席話隨即贏得現場如雷掌聲。
雕像建設委員會主任阿迪 （Adil Sebavang）聲稱，建造雕像是為了感謝佐科威修建道路，另外，居民還贈送了3公噸的橘子到位於雅加達的總統府表達感謝之意。
動土典禮上，擺放了一個小型的佐科威雕像，吸引許多民眾爭相合照。阿迪指出，目前6公尺高的雕像樣貌尚未決定，但會以金屬打造，深度1.5公尺、高度6公尺，預計2024年2月落成。他解釋，籌建資金是由居民捐款共4億印尼盾（約82萬新台幣），及運送橘子的資金中提取5000萬印尼盾（約10萬新台幣）。
動土典禮上，佐科威透過視訊通話得知雕像計畫時大笑，並說：「政府的工作是為民服務，修路是政府工作的一部分，只要人民高興，我就高興。」
許多學者對於居民要為佐科威打造雕像感到不以為然。印尼多媒體大學（Universitas Multimedia Nusantara）傳播系講師安邦（Ambang Priyonggo）向中央社表示，這無疑是在「神化」佐科威。
他說：「在印尼文化，為統治者建造雕像隱喻著權力、尊重和傳承。」因此，「這是他（佐科威）利用文化或藝術來傳遞一個訊息，就是他（佐科威）因為有所作為而獲得人民的愛戴」。
安邦批評稱，「這實在太過分」，他認為，當地居民沒必要建造雕像，並指出「這更像是一個與當前政治情勢有關的政治噱頭，更加證明佐科威確實在建立政治王朝，為他的兒子和家族掌權鋪路」。他說：「這讓我們對民主感到失望」。
法律援助機構（LBH）棉蘭分會負責人伊凡（Irvan Saputra）也提出類似看法。她認為，明年印尼將舉行大選，因此在這時候建造雕像可能和現在的政治氣氛有關。
她所指的是佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副總統候選人身份投入明年總統選舉。
伊凡說：「建造雕像是對佐科威為社會服務的肯定，但作為明智的領導人，佐科威應該拒絕這種做法，並要求他們做對整個社會有益的事情。」
伊凡強調，在社會上不需要給總統過多的讚賞，因為早在我們選他（佐科威）當總統時，人們就已經表達對他的欣賞了。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。