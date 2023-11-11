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2023/11/11,
動漫

Nintendo Live台北場活動整理：七款熱門遊戲體驗區，先註冊帳號才能拿活動特典和虛寶

Nintendo Live台北場活動整理：七款熱門遊戲體驗區，先註冊帳號才能拿活動特典和虛寶
Photo Credit: Nintendo

我們想讓你知道的是

會場中將會設置7個任天堂的熱門大作體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了薩爾達傳說王國之淚只能單獨遊玩之外，其他6款遊戲都支援2至8人遊玩，很適合家庭或親朋好友一起去攤位上體驗。

文：討喜小姐

任天堂首度在台灣舉辦的Nintendo Live 2023 Taipei台北場活動將於11月11日至11月12日展開，每日活動時間從早上10點至晚上18點，活動內容以任天堂的遊戲和角色為主，會場內將會設置遊戲體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了體驗活動之外，還有瑪利歐賽車8豪華版和斯普拉遁3預選決賽，在比賽中奪冠的玩家將會代表台灣出國比賽。

要注意的是雖然免費入場，但入場票券需要事先預約，目前皆已預約完畢。

Nintendo Live 2023 Taipei資訊：

  • 日期：11月11日至11月12日。
  • 時間：早上10點至晚上18點。
  • 地點：台北世界貿易中心A區
  • 地址：台北市信義路五段5號
  • 捷運：搭乘台北捷運淡水信義線至台北101／世貿站，出站後步行約4分鐘。
  • 公車：捷運台北101／世貿站、世貿中心站。

七款遊戲體驗攤位以及拍照區

會場中將會設置七個任天堂的熱門大作體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了薩爾達傳說王國之淚只能單獨遊玩之外，其他6款遊戲都支援2至8人遊玩，很適合家庭或親朋好友一起去攤位上體驗。以上7款遊戲在體驗過後，就能購買回家更深入遊玩，享受任天堂打造的遊戲世界。

除了體驗攤位之外，也設置了跟遊戲相關的拍照區，在2022年在日本東京舉辦的Nintendo Live會場中出現了薩爾達傳說王國之淚的等身大林克模型，瑪利歐賽車8豪華版的瑪利歐款賽車，第九代寶可夢的御三家大尺寸模型，瑪利歐兄弟的經典綠色水管，任天堂歷年來的遊戲機、任天堂明星大亂鬥全角色的看板，也有可能會在這次活動中出現。能確定的就是瑪利歐與路易吉角色會登場跟玩家同樂。

有Nintendo Account才能拿活動特典、虛寶和周邊商品

入場前可以先在任天堂官網註冊Nintendo Account，也可以先把應用程式Nintendo Switch Online下載好。進入會場後確認事先預約好的票券，並使用Nintendo Account簽到，出示QR Code後，就能獲得瑪利歐造型小物收納吊飾。活動開始後也能多注意任天堂以及相關遊戲的官方推特，也許也會有QR Code可以掃瞄領取能在遊戲中使用的限定虛寶。

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參加活動前可以先在任天堂網站註冊Nintendo Account，應用程式Nintendo Switch Online也先下載好以備不時之需。｜Photo Credit: Nintendo

斯普拉遁3、瑪利歐賽車8豪華版大賽總決賽

從10月中旬開始的斯普拉遁3、瑪利歐賽車8豪華版大賽，也將會在活動開始時舉辦總決賽。瑪利歐賽車8豪華版比賽於11月11日舉辦，而斯普拉遁3比賽則是在11月12日舉辦。在斯普拉遁3與瑪利歐賽車8豪華版中獲得冠軍的玩家，會在11月23日前往香港，若能勝出則會在2024年1月20日前往日本與來自世界各地的選手競賽。

在台北活動中獲得晉級的選手，能得到斯普拉遁3原創貼紙組、瑪利歐賽車8豪華版大賽2023紀念徽章1組，冠軍則是能獲得冠軍獎牌和受邀出國比賽。

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當天會舉辦瑪利歐賽車8豪華版和斯普拉遁3比賽，冠軍將可前往香港與香港好手競技，若再獲勝則可參加日本的世界大賽。｜Photo Credit: Nintendo
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參加斯普拉遁3競賽晉級的選手，就能獲得斯普拉遁3原創貼紙組，喜歡的人也能在任天堂官網用銀幣兌換。｜Photo Credit: Nintendo
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參加瑪利歐賽車8豪華版大賽晉級的選手，就能獲得2023紀念徽章組。冠軍就能受邀去香港比賽。｜Photo Credit: Nintendo

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Nintendo Live Taipei台北活動整理：線上直播、7款遊戲體驗區、斯普拉遁3和瑪利歐賽車8豪華版預選決賽

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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