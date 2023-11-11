Nintendo Live台北場活動整理：七款熱門遊戲體驗區，先註冊帳號才能拿活動特典和虛寶
我們想讓你知道的是
會場中將會設置7個任天堂的熱門大作體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了薩爾達傳說王國之淚只能單獨遊玩之外，其他6款遊戲都支援2至8人遊玩，很適合家庭或親朋好友一起去攤位上體驗。
文：討喜小姐
任天堂首度在台灣舉辦的Nintendo Live 2023 Taipei台北場活動將於11月11日至11月12日展開，每日活動時間從早上10點至晚上18點，活動內容以任天堂的遊戲和角色為主，會場內將會設置遊戲體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了體驗活動之外，還有瑪利歐賽車8豪華版和斯普拉遁3預選決賽，在比賽中奪冠的玩家將會代表台灣出國比賽。
要注意的是雖然免費入場，但入場票券需要事先預約，目前皆已預約完畢。
Nintendo Live 2023 Taipei資訊：
- 日期：11月11日至11月12日。
- 時間：早上10點至晚上18點。
- 地點：台北世界貿易中心A區
- 地址：台北市信義路五段5號
- 捷運：搭乘台北捷運淡水信義線至台北101／世貿站，出站後步行約4分鐘。
- 公車：捷運台北101／世貿站、世貿中心站。
七款遊戲體驗攤位以及拍照區
會場中將會設置七個任天堂的熱門大作體驗攤位，包含超級瑪利歐兄弟驚奇、薩爾達傳說王國之淚、斯普拉遁3、皮克敏4、集合啦！動物森友會、寶可夢朱／紫和星之卡比探索發現，除了薩爾達傳說王國之淚只能單獨遊玩之外，其他6款遊戲都支援2至8人遊玩，很適合家庭或親朋好友一起去攤位上體驗。以上7款遊戲在體驗過後，就能購買回家更深入遊玩，享受任天堂打造的遊戲世界。
除了體驗攤位之外，也設置了跟遊戲相關的拍照區，在2022年在日本東京舉辦的Nintendo Live會場中出現了薩爾達傳說王國之淚的等身大林克模型，瑪利歐賽車8豪華版的瑪利歐款賽車，第九代寶可夢的御三家大尺寸模型，瑪利歐兄弟的經典綠色水管，任天堂歷年來的遊戲機、任天堂明星大亂鬥全角色的看板，也有可能會在這次活動中出現。能確定的就是瑪利歐與路易吉角色會登場跟玩家同樂。
有Nintendo Account才能拿活動特典、虛寶和周邊商品
入場前可以先在任天堂官網註冊Nintendo Account，也可以先把應用程式Nintendo Switch Online下載好。進入會場後確認事先預約好的票券，並使用Nintendo Account簽到，出示QR Code後，就能獲得瑪利歐造型小物收納吊飾。活動開始後也能多注意任天堂以及相關遊戲的官方推特，也許也會有QR Code可以掃瞄領取能在遊戲中使用的限定虛寶。
斯普拉遁3、瑪利歐賽車8豪華版大賽總決賽
從10月中旬開始的斯普拉遁3、瑪利歐賽車8豪華版大賽，也將會在活動開始時舉辦總決賽。瑪利歐賽車8豪華版比賽於11月11日舉辦，而斯普拉遁3比賽則是在11月12日舉辦。在斯普拉遁3與瑪利歐賽車8豪華版中獲得冠軍的玩家，會在11月23日前往香港，若能勝出則會在2024年1月20日前往日本與來自世界各地的選手競賽。
在台北活動中獲得晉級的選手，能得到斯普拉遁3原創貼紙組、瑪利歐賽車8豪華版大賽2023紀念徽章1組，冠軍則是能獲得冠軍獎牌和受邀出國比賽。
- Nintendo Live 2023 Taipei線上直播：Nintendo HK官方頻道
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Nintendo Live Taipei台北活動整理：線上直播、7款遊戲體驗區、斯普拉遁3和瑪利歐賽車8豪華版預選決賽
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。