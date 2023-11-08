俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，北約譴責並暫停履約，克宮稱美俄關係降到冰點以下
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俄羅斯稱《歐洲常規武裝力量條約修正協議》已成為「歷史」，隨著芬蘭今年4成為入北約盟國，瑞典持續推進加入北約進程，該條約已不符合俄羅斯利益。今年俄羅斯相繼推翻重要的武器條約，例如撤銷對《全面禁止核子試爆條約》的批准，以及暫停履行與美國簽訂的《新削減戰略武器條約》。
俄羅斯昨（7）日正式退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，簡稱CFE），軍備類型數量不再受之約束，美國與北約盟國也陸續宣布暫停履行該條約。俄羅斯今年相繼推翻重要的國際軍事建制，就在一週前，普亭才撤銷對《全面禁止核子試爆條約》的批准，外界擔憂，歐美與俄羅斯恐陷入新一輪軍備競賽，導致雙方關係進一步惡化。
《歐洲常規武裝力量條約》是什麼？
冷戰中兩大軍事集團北大西洋公約組織（NATO）與華沙公約組織（Warsaw Pact）於1990年共同簽署《歐洲常規武裝力量條約》，目的是削弱雙方陣營快速進攻的能力。該條約明確規範常規武器的類型與數量，建立監管和協商原則。
1999年歐洲安全與合作組織（OSCE）通過《歐洲常規武裝力量條約修正協議》，但之後僅得到俄羅斯、白羅斯、哈薩克與烏克蘭的批准，迄今未有北約成員國批准該協議。俄羅斯外交部表示，CFE在冷戰末期締結，目的是為了建立全球和歐洲安全合作架構，但1999年以來，美國和其他北約盟國遲遲未批准CFE的修正協議，因此就安全利益而言，俄羅斯已經不需要保留CFE。
俄羅斯稱CFE已是「歷史」，隨著芬蘭今年4月成為入北約盟國，瑞典持續推進加入北約的進程，CFE已不符合俄羅斯利益。因此在今年5月俄羅斯國會一致通過，並由普亭（Vladimir Putin）簽署法令廢止CFE並通知締約國，6個月後生效。
北約暫停參與CFE作為回應手段
北約譴責俄羅斯退出CFE，同時宣布暫停履行CFE條約義務。北約承認《歐洲常規武裝力量條約》是歐洲－大西洋安全框架的重要基石，但強調，若北約盟國恪遵條約，俄羅斯卻不再遵守，條約效力將無法維持。德國政府也在聲明中表示，「若條約中沒有俄羅斯，確保歐洲常規武力維持平衡的目標就無法實現。」
美國國務院也發出聲明，表示美國12月7日起暫停履約。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國暫停參與CFE，是別無選擇。被問及北約是否會增加在烏克蘭部署常規武器，柯比回應，「針對未來的軍力態勢，我當然不會在此談論這個問題。」不過，美國國務院指出，鑑於俄羅斯自2007年就未能遵守CFE義務，此時退出條約應不會實際影響目前軍事情勢。
俄羅斯相繼推翻重要武器條約
11月2日普亭才撤銷對《全面禁止核子試爆條約》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，CTBT）的批准，使得俄羅斯不再受到聯合國禁止測試核武的約束。雖然俄羅斯表示，退出CTBT不代表當局將恢復核武試驗，但5日俄羅斯便以新型核動力潛艇，成功試射一枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈。
除了上述兩部國際條約，今年2月俄羅斯也單方面暫停與美國簽訂《新削減戰略武器條約》（New START／СНВ-III），該條約規範限制核彈頭、洲際彈道飛彈與轟炸機等相關核武部署數量。美、俄原於2010年簽署，隔年生效，但2021年拜登（Joe Biden）與普亭同意將條約延期至2026年。
美俄關係持續惡化、烏俄戰爭未見停戰跡象，俄羅斯又相繼推翻過往國際建制的努力之下，外界擔憂俄羅斯恐開創新的核武競賽時代。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日稱，「（美俄）關係為零，或者我會說低於零。」不過他補充，未來某個時候俄羅斯與美國領導人將不得不恢復交流，「普亭多次表示，他已做好任何接觸的準備。」
新聞來源
- Russia formally pulls out of Treaty on Conventional Armed Forces in Europe（Al Jazeera）
- What is the New START nuclear deal and why did Russia suspend it?（Al Jazeera）
- Russia says it test-fired nuclear-capable Bulava missile from new submarine（Al Jazeera）
- US, NATO Follow Russia in Dropping Out of Europe Arms Treaty（VOA）
延伸閱讀
- 澤倫斯基：以巴衝突正轉移國際對烏克蘭戰場的注意力，這是俄羅斯的目標
- 普亭批准撤銷《全面禁止核子試爆條約》，專家憂強國核武競賽時代恐重演
- 普亭祭出核威脅後，俄羅斯動用「戰術性核武」的三種可能
- 專家：三種情況可能導致普亭動用核武，俄軍在烏克蘭的糟糕戰績令人擔憂後續發展
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
我們想讓你知道的是
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。