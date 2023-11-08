俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，北約譴責並暫停履約，克宮稱美俄關係降到冰點以下

俄羅斯昨（7）日正式退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，簡稱CFE），軍備類型數量不再受之約束，美國與北約盟國也陸續宣布暫停履行該條約。俄羅斯今年相繼推翻重要的國際軍事建制，就在一週前，普亭才撤銷對《全面禁止核子試爆條約》的批准，外界擔憂，歐美與俄羅斯恐陷入新一輪軍備競賽，導致雙方關係進一步惡化。

《歐洲常規武裝力量條約》是什麼？

冷戰中兩大軍事集團北大西洋公約組織（NATO）與華沙公約組織（Warsaw Pact）於1990年共同簽署《歐洲常規武裝力量條約》，目的是削弱雙方陣營快速進攻的能力。該條約明確規範常規武器的類型與數量，建立監管和協商原則。

1999年歐洲安全與合作組織（OSCE）通過《歐洲常規武裝力量條約修正協議》，但之後僅得到俄羅斯、白羅斯、哈薩克與烏克蘭的批准，迄今未有北約成員國批准該協議。俄羅斯外交部表示，CFE在冷戰末期締結，目的是為了建立全球和歐洲安全合作架構，但1999年以來，美國和其他北約盟國遲遲未批准CFE的修正協議，因此就安全利益而言，俄羅斯已經不需要保留CFE。

俄羅斯稱CFE已是「歷史」，隨著芬蘭今年4月成為入北約盟國，瑞典持續推進加入北約的進程，CFE已不符合俄羅斯利益。因此在今年5月俄羅斯國會一致通過，並由普亭（Vladimir Putin）簽署法令廢止CFE並通知締約國，6個月後生效。

北約暫停參與CFE作為回應手段

北約譴責俄羅斯退出CFE，同時宣布暫停履行CFE條約義務。北約承認《歐洲常規武裝力量條約》是歐洲－大西洋安全框架的重要基石，但強調，若北約盟國恪遵條約，俄羅斯卻不再遵守，條約效力將無法維持。德國政府也在聲明中表示，「若條約中沒有俄羅斯，確保歐洲常規武力維持平衡的目標就無法實現。」

美國國務院也發出聲明，表示美國12月7日起暫停履約。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國暫停參與CFE，是別無選擇。被問及北約是否會增加在烏克蘭部署常規武器，柯比回應，「針對未來的軍力態勢，我當然不會在此談論這個問題。」不過，美國國務院指出，鑑於俄羅斯自2007年就未能遵守CFE義務，此時退出條約應不會實際影響目前軍事情勢。

俄羅斯相繼推翻重要武器條約

11月2日普亭才撤銷對《全面禁止核子試爆條約》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，CTBT）的批准，使得俄羅斯不再受到聯合國禁止測試核武的約束。雖然俄羅斯表示，退出CTBT不代表當局將恢復核武試驗，但5日俄羅斯便以新型核動力潛艇，成功試射一枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈。

除了上述兩部國際條約，今年2月俄羅斯也單方面暫停與美國簽訂《新削減戰略武器條約》（New START／СНВ-III），該條約規範限制核彈頭、洲際彈道飛彈與轟炸機等相關核武部署數量。美、俄原於2010年簽署，隔年生效，但2021年拜登（Joe Biden）與普亭同意將條約延期至2026年。

美俄關係持續惡化、烏俄戰爭未見停戰跡象，俄羅斯又相繼推翻過往國際建制的努力之下，外界擔憂俄羅斯恐開創新的核武競賽時代。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日稱，「（美俄）關係為零，或者我會說低於零。」不過他補充，未來某個時候俄羅斯與美國領導人將不得不恢復交流，「普亭多次表示，他已做好任何接觸的準備。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君