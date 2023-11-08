印度首都又見嚴重霧霾，學校持續停課中，專家形容：如每天吸入25到30根香菸
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自上週五開始，在印度首都新德里（New Delhi）測得的空氣品質指數是「危險」標準的兩倍，PM 2.5濃度更遠超過世界衛生組織標準的80倍。一名肺部專家形容，在新德里的空氣中所含的有毒物質，就像每天抽25到30根香菸。
《路透社》報導，印度自11月3日開始，被有毒的霧霾籠罩。11月3日當天，瑞士空氣品質監測組織IQAir 在印度新德里（New Delhi）所測得的空氣品質指數（AQI）高達640。國際間認定「危險且會危害健康」AQI數值是300，印度已達到2倍以上，《BBC》報導肺部專家表示，呼吸這種有毒空氣，相當於每天抽25到30根香菸。
為此，新德里地方政府下令所有小學關閉或改為線上授課，「停課不停學」的政策從3日起不斷展延，《CBS》指出該政策將持續到10日。此外，11月13日排燈節（Hindu Diwali religious festival）後，印度政府將實施為期一週的交通管制，依照車牌尾數的奇、偶數分流車輛。
首都霧霾元兇：燃燒農作物殘枝
《CBS》報導，德里（Delhi）的空氣污染每年冬天都會加劇，可歸因於周邊各邦農民焚燒農作物的習慣。燃燒過後的煙霧飄散至德里，因首都氣溫通常較低，使煙霧「困在」上空，形成霧霾。《BBC》則指出，焚燒作物、低風速、節慶施放的煙火及炮竹，都使德里冬季的空氣「變毒」。
昨（7）日，印度最高法院通過一項法令，要求首都周邊各邦農場必須立即停止焚燒農作殘枝。《印度快報》（The Indian Express）援引法庭表示，所有與德里相鄰的邦，包括旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）等地，以及某些德里地區的邦政府，應負責監督邦內農民，即刻停止焚燒的行為。
除了焚燒禁令，《BBC》報導，德里政府10月起全面禁止在市內製造、販賣與施放鞭炮。印度的中央污染管控小組上週開始針對德里市內非必要的建築工程實施禁令，同時增加市內地鐵與電動巴士的班次，以減少車輛過多的排氣加劇霧霾。
不過，也有專家質疑政府管理無效，導致霧霾問題年復一年，遲遲沒有真正解決，即將到來的排燈節往往施放大量煙火，仍可能加劇霧霾。
印度氣候研究與諮詢組織「氣候變遷」（Climate Trends）主席科斯拉（Aarti Khosla）告訴《CBS》，焚燒農作物和慶祝活動往往是10月到11月間德里空氣污染的主因，必須對發電廠、工業、交通、建築等全年度的污染源進行監管，才有辦法得出更有意義的結果。
空污問題不斷，氣喘、肺部問題病例數增加
衛生專家告訴《BBC》，空氣品質惡化導致兒童與老人氣喘和肺部問題，病例數不斷增加。德里市內一家醫院的主任基紹爾（Jugal Kishore）發現，院內的刺激性支氣管炎感染人數激增。他更建議患有呼吸道疾病的人們，除非絕對必要，不要外出。
《路透社》報導，新德里有2000萬居民，許多人抱怨眼睛發炎、喉嚨發癢。報導中也提到，為了「淨化」空氣，居民紛紛搶購空氣清淨機，一家電氣行告訴《路透社》，新的過濾器已經缺貨。
「11月的德里彷彿人間煉獄。」另一名德里的醫生阿希德罕（Aheed Khan）在X（舊稱Twitter）上發文，描述他執勤的最後24小時，看見許多嬰兒在咳嗽，孩童痛苦地急促呼吸，街上流浪貓狗淚眼汪汪地咳嗽。
停課不停學使家長陷入健康與學業兩難
截至今日，印度首都圈已經被霧霾與有毒物質籠罩了6天。《BBC》報導， 德里環境廳長拉伊（Gopal Rai）下令高中以下所有學校繼續關閉，直至週五（10日）。這並非德里的學校頭一次遇到這種情況，在過去4、5年來，每到冬天都是如此。
在德里南部一所學校的校長艾哈邁德（Shariq Ahmad）告訴《BBC》，學校因為空污而關閉的天數不斷增加，直至昨天，課程已經中斷至少5、6天了。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，學生好不容易恢復正常作息，家長與專家擔心再度中斷會對孩子產生影響，特別是資源較少的孩子。
家庭幫傭維生的母親迪帕（Deepa）育有12歲和10歲的兩個兒子，他說，線上教學對兒子們並不管用。雖然老師會透過信件，傳送作業所需的圖片，但是家裡沒有電腦，孩子們無法按時在早上完成作業，必須等到媽媽回家，才能用她的手機查看作業。
迪帕認為，沒有老師的協助，兒子們很難理解作業，也擔憂這會影響孩子們下個月的考試，她說：「我寧願讓孩子們戴著口罩去上學。」但《BBC》指出，德里空污指數實在太高，即使戴上口罩也無法抵抗。
妮蒂（Shreya Nidhi）是她14歲的弟弟烏芒（Umang）的監護人，早在政府下令停課之前，她就曾因擔心霧霾，阻止弟弟去上學，但烏芒擔心錯過考試，影響學期成績。妮蒂認為健康比學業更為重要，她說：「由於政府沒有採取任何措施對抗空污，我們只好使出極端手段，保護我們所愛的人。」
新聞來源
- Air pollution in India's capital forces schools to close as an annual blanket of smog returns to choke Delhi（CBS）
- Delhi air pollution: Schools shut as air quality turns severe（BBC）
- Delhi pollution: No school, no play for city's children（BBC）
- Stop crop burning forthwith, will then look at long-term measure: SC to States around Delhi（The Indian Express）
- India's New Delhi blanketed by toxic haze, world's most polluted city again（Reuters）
延伸閱讀
- 【圖輯】空汙之城：霧霾籠罩印度新德里，數百萬人健康暴露於致命威脅之中
- 美國研究：空汙危害甚於菸酒，南亞人均恐少活5年以上
- 泰國空污嚴重：學校掛紅旗、政府下令居家辦公，6月空氣品質新標準將上路
- 曼谷面臨嚴重空汙，居民困擾：「當我咳嗽時，人們就懷疑我感染武漢肺炎」
- 芝加哥大學研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅，全球平均預期壽命減少2.3歲
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。