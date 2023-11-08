印度首都又見嚴重霧霾，學校持續停課中，專家形容：如每天吸入25到30根香菸

《路透社》報導，印度自11月3日開始，被有毒的霧霾籠罩。11月3日當天，瑞士空氣品質監測組織IQAir 在印度新德里（New Delhi）所測得的空氣品質指數（AQI）高達640。國際間認定「危險且會危害健康」AQI數值是300，印度已達到2倍以上，《BBC》報導肺部專家表示，呼吸這種有毒空氣，相當於每天抽25到30根香菸。

為此，新德里地方政府下令所有小學關閉或改為線上授課，「停課不停學」的政策從3日起不斷展延，《CBS》指出該政策將持續到10日。此外，11月13日排燈節（Hindu Diwali religious festival）後，印度政府將實施為期一週的交通管制，依照車牌尾數的奇、偶數分流車輛。

首都霧霾元兇：燃燒農作物殘枝

《CBS》報導，德里（Delhi）的空氣污染每年冬天都會加劇，可歸因於周邊各邦農民焚燒農作物的習慣。燃燒過後的煙霧飄散至德里，因首都氣溫通常較低，使煙霧「困在」上空，形成霧霾。《BBC》則指出，焚燒作物、低風速、節慶施放的煙火及炮竹，都使德里冬季的空氣「變毒」。

昨（7）日，印度最高法院通過一項法令，要求首都周邊各邦農場必須立即停止焚燒農作殘枝。《印度快報》（The Indian Express）援引法庭表示，所有與德里相鄰的邦，包括旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）等地，以及某些德里地區的邦政府，應負責監督邦內農民，即刻停止焚燒的行為。

除了焚燒禁令，《BBC》報導，德里政府10月起全面禁止在市內製造、販賣與施放鞭炮。印度的中央污染管控小組上週開始針對德里市內非必要的建築工程實施禁令，同時增加市內地鐵與電動巴士的班次，以減少車輛過多的排氣加劇霧霾。

不過，也有專家質疑政府管理無效，導致霧霾問題年復一年，遲遲沒有真正解決，即將到來的排燈節往往施放大量煙火，仍可能加劇霧霾。

印度氣候研究與諮詢組織「氣候變遷」（Climate Trends）主席科斯拉（Aarti Khosla）告訴《CBS》，焚燒農作物和慶祝活動往往是10月到11月間德里空氣污染的主因，必須對發電廠、工業、交通、建築等全年度的污染源進行監管，才有辦法得出更有意義的結果。

空污問題不斷，氣喘、肺部問題病例數增加

衛生專家告訴《BBC》，空氣品質惡化導致兒童與老人氣喘和肺部問題，病例數不斷增加。德里市內一家醫院的主任基紹爾（Jugal Kishore）發現，院內的刺激性支氣管炎感染人數激增。他更建議患有呼吸道疾病的人們，除非絕對必要，不要外出。

《路透社》報導，新德里有2000萬居民，許多人抱怨眼睛發炎、喉嚨發癢。報導中也提到，為了「淨化」空氣，居民紛紛搶購空氣清淨機，一家電氣行告訴《路透社》，新的過濾器已經缺貨。

「11月的德里彷彿人間煉獄。」另一名德里的醫生阿希德罕（Aheed Khan）在X（舊稱Twitter）上發文，描述他執勤的最後24小時，看見許多嬰兒在咳嗽，孩童痛苦地急促呼吸，街上流浪貓狗淚眼汪汪地咳嗽。

停課不停學使家長陷入健康與學業兩難

截至今日，印度首都圈已經被霧霾與有毒物質籠罩了6天。《BBC》報導， 德里環境廳長拉伊（Gopal Rai）下令高中以下所有學校繼續關閉，直至週五（10日）。這並非德里的學校頭一次遇到這種情況，在過去4、5年來，每到冬天都是如此。

在德里南部一所學校的校長艾哈邁德（Shariq Ahmad）告訴《BBC》，學校因為空污而關閉的天數不斷增加，直至昨天，課程已經中斷至少5、6天了。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，學生好不容易恢復正常作息，家長與專家擔心再度中斷會對孩子產生影響，特別是資源較少的孩子。

家庭幫傭維生的母親迪帕（Deepa）育有12歲和10歲的兩個兒子，他說，線上教學對兒子們並不管用。雖然老師會透過信件，傳送作業所需的圖片，但是家裡沒有電腦，孩子們無法按時在早上完成作業，必須等到媽媽回家，才能用她的手機查看作業。

迪帕認為，沒有老師的協助，兒子們很難理解作業，也擔憂這會影響孩子們下個月的考試，她說：「我寧願讓孩子們戴著口罩去上學。」但《BBC》指出，德里空污指數實在太高，即使戴上口罩也無法抵抗。

妮蒂（Shreya Nidhi）是她14歲的弟弟烏芒（Umang）的監護人，早在政府下令停課之前，她就曾因擔心霧霾，阻止弟弟去上學，但烏芒擔心錯過考試，影響學期成績。妮蒂認為健康比學業更為重要，她說：「由於政府沒有採取任何措施對抗空污，我們只好使出極端手段，保護我們所愛的人。」

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君