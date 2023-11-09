觀看《五月雪》前的十個歷史須知：馬來傳說與真實歷史，虛實交錯在五一三悲劇
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導演張吉安執導的劇情長片《五月雪》，講述1969年5月13日發生於馬來西亞的族群衝突事件，為能使更多台灣讀者能在觀影前理解這場歷史悲劇，本文將介紹十個與《五月雪》有關的歷史與文化背景。
來自馬來西亞的張吉安，2020年以首部劇情長片《南巫》榮獲了第57屆金馬獎最佳新導演獎、國際影評人費比西獎，以及入圍金馬最佳原著劇本獎。闊別三年，張吉安以第二部劇情長片《五月雪》，強勢入圍第60屆金馬獎的9項大獎，並獲選為金馬影展的開幕影片，11月17日起在全台院線上映。
《五月雪》的劇情分為兩部分，第一部分主要是以1969年馬來西亞「五一三事件」為背景，講述當時八歲的女主角阿英與母親（陳俐杏飾），以及「普長春班」粵戲團，在這場族群衝突下的遭遇。第二部分是近半世紀後的2018年，馬來西亞在5月9日成功實現了建國以來首次政權輪替，而成年後的阿英（萬芳飾），又如何面對揮之不去的家族創傷記憶。
為了讓更多讀者、觀眾更能理解《五月雪》片中有關馬來西亞的歷史與文化意涵，本文將介紹十個歷史與文化背景。本文可能涉及部分劇透，各位可斟酌閱讀。
「五一三事件」
「五一三事件」是1969年5月13日開始，發生在馬來半島西海岸幾個主要城市的一場維持兩周的族群暴力衝突事件。
馬來西亞第三屆全國大選於1969年5月10日舉行，雖然當時執政的「聯盟」（Perikatan）保住了政權，在競選的103席國會議席中贏得了過半的66席，但失去了掌握國會三分之二多數議席的優勢，而在野黨陣營（以馬來人為主的伊斯蘭黨、以華裔為主的行動黨、民政黨及人民進步黨等）得票率則是過半的50.9%，「聯盟」的地位面臨了自建國後最大的挑戰。
儘管在野黨陣營未能執政，但空前的成績讓在野黨支持者相當鼓舞，他們在選舉後的歡慶舉止也埋下了族群衝突的開端—許多報導與口述歷史提到，相傳當時在野黨的華裔支持者對馬來人發表了挑釁言論，如叫嚷馬來人「滾回鄉下」。最終族群衝突在5月13日爆發，暴動從吉隆坡郊區文良港（Setapak）延燒至吉隆坡市中心和雪蘭莪地區，接著馬來西亞政府在當晚宣布戒嚴。
暴動發生後，由於戒嚴的關係，聯盟政府暫停了國會運作，由副首相敦拉薩（Tun Razak）領導的國家行動理事會（National Operations Council）代理國家行政事務近兩年。
對於這場衝突的死亡人數，馬來西亞的官方報告人數是196人，其中143人為華裔、25人為馬來裔、13人為印裔，以及15人為其他族裔，華裔死亡人數占大多數。
這場衝突的起因眾說紛紜，官方的論述是馬來族群與華人族群的經濟不平等所致，因華人掌握了馬來西亞的經濟；馬來西亞學者柯嘉遜根據英國的解密檔案，在2007年出版的《五一三：1969年暴動之解密文件》指出，五一三事件的爆發乃因執政黨巫統黨內的派系鬥爭，是針對首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）策劃的一場政變。因此當時的副首相拉薩，也被視為是對拉曼逼宮的策劃者。
被譽為「國父」的拉曼是馬來西亞第一任首相，由於其採取較包容華裔、印度裔族群的立場，令黨內的民族主義分子不滿。五一三事件後，拉曼在隔年黯然下台，接棒的第二任首相拉薩，上台後推出了保障馬來族群特權的「新經濟政策」，以扶持馬來族群的經濟地位，期望藉此縮小馬來族群與其他民族之間的經濟差距。
推薦電影：《還有一些樹》（2019）：《還有一些樹》是出生於馬來西亞的導演廖克發所拍攝的紀錄片，該片從探討獨立前的馬來半島原住民被奴役的黑暗歷史，一直到1969年五一三事件，如何給馬來西亞族群關係帶來深遠的影響。《還有一些樹》曾入圍第56屆金馬獎最佳紀錄片。
半山芭
半山芭（馬來語：Pudu，亦稱「富都」），是馬來西亞首都吉隆坡市中心的一個處曾繁華一時的區域，是一個由客家人所開闢出來的地方。隨著經濟不斷發展，城市規模的擴大，許多華人已遷移此處，但仍有許多老字號的華人餐廳、印刷業和五金業公司聚集在此。由於半山芭區租金較其它區域便宜，因此半山芭也是在吉隆坡的外籍移工聚集地。
半山芭曾有大型的長途客運總站-富都中環車站，許多外州人抵達吉隆坡的第一站就是富都中環車站。隨著新的大型客運總站-吉隆坡南湖鎮總站在2011年啟用，富都中環車站的客運路線驟減，半山芭也失去了過往扮演吉隆坡連接外州的樞紐功能。
儘管半山芭區域已沒落，但遊人至此，仍能感看得出早期吉隆坡的老城面貌，如半山芭巴剎（馬來語：Pasar，意思是市集）是吉隆坡最大的傳統早市，還有販售傳統美食的為食街（Jalan Sayur）。
在《五月雪》預告片中，出現了一家老戲院-大華戲院（Majestic Threatre），而大華戲院就位於半山芭。也就是說，半山芭是5月13日發生族群衝突後，死傷人數眾多的重災區。
此外，半山芭也是一些馬來西亞電影的常見拍攝地，如蔡明亮的《黑眼圈》、陳勝吉的《分貝人生》，以及今年入圍金馬獎多項獎項的《富都青年》（王禮霖導演）。
雙溪毛糯痳瘋病院
導演張吉安表示，他是在2009年發現了五一三事件受難者的亂葬崗，地點就距離吉隆坡市中心東北約16公里的雙溪毛糯（Sungai Buloh）痳瘋病院後山。
痳瘋病又稱漢生病（台灣也稱痲瘋病）。在台灣，新北市新莊區的樂生療養院舊園區因計劃被拆遷爭議，曾引發社會的抗爭運動，而在馬來西亞雙溪毛糯的痳瘋病院園區（如今名字是「國家痳瘋病控制中心」），也曾面臨土地被徵收的問題。
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本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
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