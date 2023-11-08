緬甸政變加速國界毒品氾濫，寮國成亞洲毒品貿易販運走廊
我們想讓你知道的是
寮國供應毒品甲基安非他命的數量增加，價格也不斷跌落，此現況源於緬甸2021年政變，由於法律和秩序真空，使邊境地區原本打擊毒品的行動暫停，毒品的生產也不斷加速，造成大量毒品被運往寮國，使該國成為緬甸邊境出口毒品到國際市場的中繼站。
《半島新聞台》報導，近期寮國供應毒品甲基安非他命（又稱甲基苯丙胺）的數量不斷增加，已經達到「前所未有」的水平。造成寮國毒品氾濫，部分原因為自2021年陷入內亂的鄰國緬甸，因為政變造成的法律和秩序真空，使國界的販毒集團愈發猖獗。
據報導，寮國已經成為亞洲毒品貿易的重要販運走廊，「yaba」（甲基安非他命和咖啡因的強效組合）的價格降至歷史新低。
據勒戒所的一線工作人員表示，目前每粒藥片的售價僅需0.24美分（新台幣7.74元），不但比食物及水等大多數日常所需品還便宜，也使得寮國人民普遍買得起這種藥物，即便寮國是亞洲最貧困的國家之一。
轉型中心（Transformation Center）是寮國僅有的兩家私人勒戒所之一，該中心的助理主任邦梅（Bounme）告訴《半島新聞台》，雖然在Covid-19疫情期間，寮國的一切變得「更加昂貴」，但藥品卻「變得便宜許多」。
「吸毒者告訴我，現在一塊yaba的價格是5000到7000基普（新台幣7.92到10.91元），如果購買200粒一包，每粒的價格為只要2500基普（新台幣3.9元）。」邦梅說。
寮國毒品氾濫的歷史與今生
泰國、緬甸、寮國三國交界的金三角，長期以來是世界主要毒品產地之一，該地過去以鴉片惡名昭彰，但近年來，販毒集團開始生產甲基安非他命藥丸，以及經過蒸餾、藥效更強、價格更昂貴的冰毒。
緬甸是金三角毒品貿易中的核心，其中以長期飽受內戰蹂躪的撣邦尤為重要，幾十年來，毒品交易為少數民族武裝團體以及與軍隊結盟的民兵提供了重要資金，毒品也因此跨境流入中國、寮國和泰國並進入國際市場。2021年2月的緬甸政變，更加速了毒品貿易的產出。
以敏昂萊（Min Aung Hlaing）為首的軍隊推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，引發民眾抗議，軍方的暴力鎮壓則將民主運動推向全國性的武裝抵抗，抵抗運動延續至今，如自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）也在近日分別在撣邦北部的多個城鎮與政府軍發生戰鬥。
全國各地民兵與軍政府衝突加劇，不但阻礙了政變前民族武裝組織和緬甸當局的緝毒工作，同時也有越來越多的軍隊開始使用毒品作為士兵的食物和工資。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室 （下簡稱UNODC）東南亞和太平洋地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出：「撣邦的局勢崩潰，政變後毒品生產加速，撣邦和寮國之間的湄公河沿岸邊界漫長且管理鬆散，這是災難的根源。」並補充，流入寮國的毒品數量以創下歷史新高，寮國成為毒販從撣邦出口毒品到國際市場的中繼站。
過去寮國當局在打擊毒販中取得多次成功，如2021年10月發動全亞洲最大規模的緝毒行動，在博喬省（Bokeo）攔截了一輛載有5500萬粒甲基苯丙胺片劑和1.5噸冰毒的啤酒卡車；根據UNODC於6月發布的報告，寮國於2022年緝獲甲基安非他命藥片連續兩年破紀錄，共截獲1.44億顆藥片。
然而，一位熟悉寮國情況、但要求匿名的國際觀察家告訴《半島電視台》，雖然大量查獲的毒品成為頭條新聞，但販毒的運輸犯罪網路卻沒有受到影響，這是因為寮國與西方緝毒的「概念差異」，加上政府缺乏能力，寮國在打擊販毒網絡的源頭上並沒有實質進展。
「緝獲毒品是寮國警方的目標，而且緝獲似乎是臨時性的。」此消息來源說，並補充：「更令人不安的是，當局往往根本不逮捕，他們甚至不會逮捕運送毒品的司機。」此外，他也擔心寮國積極查獲毒品的方法可能無法有效解決毒品氾濫，因為被查獲的毒品數量可能只占進入該國總量的一小部分。
寮國國家藥物管制和監督委員會估計，截至2023年，寮國約有9萬名吸毒者，約佔總人口的1%。但UNODC毒品和健康項目官員彼得斯（Karen Peters）表示，鑑於該國對毒品使用的嚴厲懲罰措施，如強制將吸毒者送進勒戒所或監獄，應該對這些數字「持保留態度」。
彼得斯補充說，如果缺乏廢水檢測（註1）和線上匿名調查等更細緻的收集方法，否則「不可能獲得準確的數據」。
註1：廢水檢測為從下水道收集廢水樣本，檢驗鴉片類藥物、甲基安非他命、古柯鹼、尼古丁等毒品含量，以此了解社區藥物濫用情況。
新聞來源
- ‘Cheaper than beer’: Laos meth prices plummet as Myanmar chaos fuels trade（半島新聞台）
- Laos police net meth pills, crystal meth in record drug bust（半島新聞台）
- UNODC report: East and Southeast Asian synthetic drug supply remains at extreme levels and diversifies（UNODC）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
想擁有最佳效能的華碩筆電，現在就加入華碩教育商店會員，學生/教職員登錄享專屬優惠價，首次登錄再送500元購物金！立即登錄：華碩教育商店