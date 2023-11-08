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2023/11/08,
印太

緬甸政變加速國界毒品氾濫，寮國成亞洲毒品貿易販運走廊

緬甸政變加速國界毒品氾濫，寮國成亞洲毒品貿易販運走廊
圖為在金三角地區拍攝的照片，是位於泰國的一岸拍攝，中間是緬甸，更遠方的中資飯店與賭場是位在寮國。Photo Credit: GettyImages

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寮國供應毒品甲基安非他命的數量增加，價格也不斷跌落，此現況源於緬甸2021年政變，由於法律和秩序真空，使邊境地區原本打擊毒品的行動暫停，毒品的生產也不斷加速，造成大量毒品被運往寮國，使該國成為緬甸邊境出口毒品到國際市場的中繼站。

半島新聞台》報導，近期寮國供應毒品甲基安非他命（又稱甲基苯丙胺）的數量不斷增加，已經達到「前所未有」的水平。造成寮國毒品氾濫，部分原因為自2021年陷入內亂的鄰國緬甸，因為政變造成的法律和秩序真空，使國界的販毒集團愈發猖獗。

據報導，寮國已經成為亞洲毒品貿易的重要販運走廊，「yaba」（甲基安非他命和咖啡因的強效組合）的價格降至歷史新低。

據勒戒所的一線工作人員表示，目前每粒藥片的售價僅需0.24美分（新台幣7.74元），不但比食物及水等大多數日常所需品還便宜，也使得寮國人民普遍買得起這種藥物，即便寮國是亞洲最貧困的國家之一。

轉型中心（Transformation Center）是寮國僅有的兩家私人勒戒所之一，該中心的助理主任邦梅（Bounme）告訴《半島新聞台》，雖然在Covid-19疫情期間，寮國的一切變得「更加昂貴」，但藥品卻「變得便宜許多」。

「吸毒者告訴我，現在一塊yaba的價格是5000到7000基普（新台幣7.92到10.91元），如果購買200粒一包，每粒的價格為只要2500基普（新台幣3.9元）。」邦梅說。

寮國毒品氾濫的歷史與今生

泰國、緬甸、寮國三國交界的金三角，長期以來是世界主要毒品產地之一，該地過去以鴉片惡名昭彰，但近年來，販毒集團開始生產甲基安非他命藥丸，以及經過蒸餾、藥效更強、價格更昂貴的冰毒。

緬甸是金三角毒品貿易中的核心，其中以長期飽受內戰蹂躪的撣邦尤為重要，幾十年來，毒品交易為少數民族武裝團體以及與軍隊結盟的民兵提供了重要資金，毒品也因此跨境流入中國、寮國和泰國並進入國際市場。2021年2月的緬甸政變，更加速了毒品貿易的產出。

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Photo Credit:GettyImages
2021年2月，緬甸軍方推翻民選的翁山蘇姬政府。

以敏昂萊（Min Aung Hlaing）為首的軍隊推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，引發民眾抗議，軍方的暴力鎮壓則將民主運動推向全國性的武裝抵抗，抵抗運動延續至今，如自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）也在近日分別在撣邦北部的多個城鎮與政府軍發生戰鬥。

全國各地民兵與軍政府衝突加劇，不但阻礙了政變前民族武裝組織和緬甸當局的緝毒工作，同時也有越來越多的軍隊開始使用毒品作為士兵的食物和工資。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室 （下簡稱UNODC）東南亞和太平洋地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出：「撣邦的局勢崩潰，政變後毒品生產加速，撣邦和寮國之間的湄公河沿岸邊界漫長且管理鬆散，這是災難的根源。」並補充，流入寮國的毒品數量以創下歷史新高，寮國成為毒販從撣邦出口毒品到國際市場的中繼站。

過去寮國當局在打擊毒販中取得多次成功，如2021年10月發動全亞洲最大規模的緝毒行動，在博喬省（Bokeo）攔截了一輛載有5500萬粒甲基苯丙胺片劑和1.5噸冰毒的啤酒卡車；根據UNODC於6月發布的報告，寮國於2022年緝獲甲基安非他命藥片連續兩年破紀錄，共截獲1.44億顆藥片。

然而，一位熟悉寮國情況、但要求匿名的國際觀察家告訴《半島電視台》，雖然大量查獲的毒品成為頭條新聞，但販毒的運輸犯罪網路卻沒有受到影響，這是因為寮國與西方緝毒的「概念差異」，加上政府缺乏能力，寮國在打擊販毒網絡的源頭上並沒有實質進展。

「緝獲毒品是寮國警方的目標，而且緝獲似乎是臨時性的。」此消息來源說，並補充：「更令人不安的是，當局往往根本不逮捕，他們甚至不會逮捕運送毒品的司機。」此外，他也擔心寮國積極查獲毒品的方法可能無法有效解決毒品氾濫，因為被查獲的毒品數量可能只占進入該國總量的一小部分。

寮國國家藥物管制和監督委員會估計，截至2023年，寮國約有9萬名吸毒者，約佔總人口的1%。但UNODC毒品和健康項目官員彼得斯（Karen Peters）表示，鑑於該國對毒品使用的嚴厲懲罰措施，如強制將吸毒者送進勒戒所或監獄，應該對這些數字「持保留態度」。

彼得斯補充說，如果缺乏廢水檢測（註1）和線上匿名調查等更細緻的收集方法，否則「不可能獲得準確的數據」。
註1：廢水檢測為從下水道收集廢水樣本，檢驗鴉片類藥物、甲基安非他命、古柯鹼、尼古丁等毒品含量，以此了解社區藥物濫用情況。

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核稿編輯：杜晉軒


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