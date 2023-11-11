【國際新聞圖輯】奧德薩124年美術館遭俄軍轟炸、共和黨支持者「川普上身」、英國罌粟花海弔念國殤

俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍在持續，上週日的深夜，俄羅斯利用無人機襲擊烏克蘭黑海沿岸的海港城市奧德薩（Odesa），炸毀了當地的古蹟，即將年滿124歲的奧德薩美術館。美術館的屋頂、窗戶被震碎，館藏的數萬件藝術品也遭波及。

其中一個館藏作品《觀眾》（Monument to the Audience）佇立在館外。畫框彷彿將砲火摧殘的瞬間收藏進畫框，供後人「欣賞」。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。

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11月5日深夜，俄羅斯的無人機襲擊烏克蘭臨黑海的海港城市奧德薩，該市官員表示，大規模空襲造成至少八人受傷，一輛裝滿穀物的卡車著火，奧德薩當代美術館也遭到破壞。圖中，館藏作品《觀眾》佇立在被轟炸的博物館外。

自7月俄羅斯退出《黑海穀物協議》，俄羅斯加強針對奧德薩的攻擊，特別針對港口、存放糧食與穀物的基礎建設。

前身為奧德薩最古老的沙皇時代宮殿之一的奧德薩美術館也遭攻擊，館內收藏上萬件19世紀末和20世紀初俄烏著名藝術家的作品。11月6日，奧德薩美術館即將迎來124歲生日，州長基佩爾（Oleh Kiper）說：「俄羅斯用飛彈為我們『祝賀』。」

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反對天然氣與石油的環境倡議組織「停止石油」（Just Stop Oil，JSO）的兩名成員，11月6日，因為破壞在倫敦美術館中保存的名畫《鏡前的維納斯》畫框上的保護玻璃，遭到警方逮補。

同時，近百名停止石油的抗議人士，也因在唐寧街所在的道路白廳（Whitehall）上緩慢遊行，遭警方依據今年才剛修正的《公共秩序維護法》逮捕。依據新法，若抗議行動阻礙重要基礎建設，則可將其逮捕。

停止石油自2022成立，目的在要求政府停止開採新的化石燃料，並停止頒發化石燃料許可執照。但是人們對組織的抗議手段，像是佔據道路、封街、任意破壞建築，評價兩極。

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11月7日，人們在保加利亞首都索非亞（Sofia）的國家文化宮（National Palace of Culture）前方示威，呼籲哈瑪斯釋放他們所挾持、綁架的人質。他們在地上擺放孩童的玩具，像是滑板車、溜冰鞋、安全帽等，並綁上金色的愛心形狀氣球，象徵著對以色列軍隊的支持。

保加利亞副總理兼外交部長嘉布瑞爾（Mariya Gabriel）7日證實，在前往以色列參與人質救援相關討論後，得知有兩名保加利亞裔人士遭挾持。

保加利亞副總統依奧托娃（Iliana Yotova）隨後表示，首要任務必須了解兩人是否具有保加利亞公民身份，根據實務經驗具雙重國籍身份，有助於人質獲釋。

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11月8日，義大利倡議女性與跨性別權益的組織Lucha y Siesta的倡議者們，穿戴組織的自製頭套，拿著「紅色長椅」前往卡比托利廣場。

「女性之家」Lucha y Siesta始於2008年，旨在倡議女性的權益，改建一棟廢棄的建築，將其間構成提供婦女協助與諮詢，以及舉辦女性的社交活動的場所。8日，為了抗議在過去不到一年間，有115位女性遭到殺害，成員們舉著象徵反對女性受侵害與暴力的紅色長椅，走進卡比托利廣場，也就是羅馬市政府的所在地。

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11月8日，美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）來到佛羅里達州，舉行造勢晚會。儘管川普因詐騙案官司纏身，支持者們仍製作印滿川普的大頭照「川普T」，到場支持。

同一天，距離不到三公里車程的電視台棚內，同為共和黨籍的另外5名總統候選人，正在進行第三場辯論，川普仍然缺席。川普認為民調遙遙領先的他，不需要依賴辯論，更諷刺沒人在看電視辯論。

共和黨初選將在明年1月15日舉行，勝出者將會代表共和黨在明年11月的大選對上現任總統拜登（Joe Biden）。

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11月11日，是英國的國殤紀念日，每年紀念日前後，位在西敏寺修道院北部一綠地都會開放，讓人們來弔念在第一次與第二次世界大戰殞落的將士們。

從1928年開始，西敏寺每年舉辦紀念活動，今（2023）年已邁入第95個年頭。人們在草地插下十字架做成的紀念牌，黏上紅色罌粟花「虞美人」，代表每一位戰死沙場的烈士。

11月9日，英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）來到紀念園區，並在罌粟花海中放下刻有王后記號的十字架，並在上午11點，大笨鐘敲兩聲，低頭默哀。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺