政略作家范疇享壽68歲：主張「中共不等於中國」、推崇台灣「列強夾縫中強韌生長」

范疇前哨預策營官網今（8）日證實，台灣知名政略作家范疇已於6日凌晨因心血管病發過世，享壽68歲。官網提及，范疇長年哲學思索不斷，多年來力推「台灣平民三精神」、「中共不等於中國」、「台灣12字訣」等獨特創見獲各界迴響，而其精闢定義「Taiwanology台灣學」理念也正向全球推廣。

范疇生前主張「中共不等於中國」

（中央社）知名政治評論家、專欄作家范疇6日凌晨過世，享壽68歲，范疇長年觀察兩岸及國際局勢，推「中共不等於中國」與「台灣學」，著作「與習近平聊聊台灣與中國」等，受各界關注。

根據范疇生前所創辦網路平台「范疇前哨預策營」官網公布訊息，范疇6日凌晨1時4分突因心血管病發，於家中安詳離世，家屬秉持其遺願，不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，謹以其創辦的網站持續刊登他的文章及各界留言作為紀念。

范疇1955年出生，台大哲學系畢業、哥倫比亞大學哲學碩士，先後於美國、新加坡、台灣、中國等地創業，長期為亞洲媒體撰寫政治及社會評論，包括在《今周刊》、《財訊》、《經濟日報》、《蘋果日報》、《中國時報》、《聯合報》，以及香港《亞洲週刊》、新加坡《聯合早報》等媒體撰文，政論影響力遍及兩岸。

范疇生前主張「中共不等於中國」，並推崇台灣是「在列強夾縫中強韌生長且內生民主自由」的模範，並以此「台灣學」向國際推廣。

范疇直到最近仍在專欄裡解析台海戰爭與和平，他在《今周刊》一篇名為〈「 台灣選擇戰爭還是和平」之哲學解析〉的專欄文章寫道，在台灣沒有人選擇戰爭的情況下，「選擇戰爭還是和平」就是個假議題，是一個用來蠱惑台灣人的認知戰議題，而提出這個議題的人，不是笨，就是壞。

范疇過去著作點出台灣國家定位問題

著作包括《台灣是誰的？》、《中國是誰的？》、《大拋錨─中國號巴士》、《台灣會不會死》、《與中國無關》、《與中國無關第二季─三十年後的三種台灣》、《與習近平聊聊台灣與中國》、《2022台灣的最後機會窗口》、《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》、《後中共的中國─全光譜解析》等書。

范疇在《2022台灣的最後機會窗口》一書提出5個觀察，包括首先，「中國經濟算總賬的日子」，相對應的問題是：中國經濟會不會硬著陸，從此一蹶不振；其次是「美國政府對中共一黨體制算總帳的日子」，相對應的問題是：中共的一黨專制會不會被迫鬆動。

第3是「台灣的國家定位算總帳的日子」，相對應的問題是：台灣如何由當前的「統獨二分法」脫身；第4是「中共對台灣算總帳的日子」，相對的問題是：中共會不會武力犯台；第5是「台灣人民對政府弊端算總賬的日子」，相對應的問題是：台灣能不能完成政治體制翻轉。

范疇並在書中提到，台灣的國家定位問題並不只是一個台灣的內部問題，而是牽涉到世界的問題，台灣各界「從世界格局看台灣國家定位問題」的能力必須迅速提升高度，唯有讓國際充分理解台灣是一個足以牽動世界未來數十年運道的地方，才能最大程度的提升台灣的國防安全。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君