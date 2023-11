以歌聲傳頌無分性別的愛，香港酷兒合唱團Harmonics公布年度成績表

撰文:韋少力|攝影:@momentonstage、@shea_visualshk|文字/網站編輯:Mo

沉寂好一陣子的本地同志社群,因為上周開打的「Gay Games 2023同樂運動會」一下子熱鬧起來。除了一連串的運動競賽,亦有一些本地社群為今次的國際同志界盛事努力,當中The Harmonics Choir (“Harmonics”)就在上周六於伊利沙伯體育館的Gay Games Gala Series中載歌載舞,讓來自世界各地的性/別小眾及支持者都欣賞到本地合唱團的演出。

圖片由作者提供 The Harmonics Choir在Gay Games Gala Series的綵緋情況

如果有留意本地的大型性/別小眾活動,應該都會見過Harmonics的蹤影。這群很熱愛唱歌的大伙兒,近年在各大小同志活動中均有演出,單是2023年下半年,就有超過五場演出,包括6月份為期兩天的Pride Month bazaar、9月參與「同調合唱團」在大會堂的音樂會,以及剛剛完成的Gay Games Gala Series。12月10日的的Pink Dot HK更會與「粉紅大使」釗鋒同台合唱。另外,Harmonics亦有支持其他的社群,例如今年6月在PMQ舉行的世界難民日(World Refugee Day)活動,就以非洲歌獻唱。

在默默為社群貢獻歌聲的同時,Harmonics亦正密鑼緊鼓準備他們的年度音樂會。

圖片由作者提供 The Harmonics Choir 9月參與「同調合唱團」在大會堂的演出

以音樂回應時代 往未知「再飛」

本周六(11月11日)就是The Harmonics Choir的年度音樂會,今年Harmonics展開了探索新音樂方向的冒險之旅,排練指揮Vivian說:「音樂會主題名為《再飛 Reborn & Resurge》,是希望我們能成為更堅強、更有自我認識的團隊。2023年的香港——這個我們稱之為家的城市——終於走出了疫情的陰霾。但緊接而來的,彷彿是另一層詭譎的未知:不論是熟悉的朋友投奔他鄉,還是不確定的經濟環境……」

一個小小的音樂會,團隊帶著悸動的心靈,除了希望能夠延續往年的做法,演唱更多本地性/別小眾社群有共鳴的歌曲外,亦有《Stand Up》及《Would You Harbor Me》等呼應不同群體面對壓迫的歌曲。Vivian說:「在音樂會開首,我們決定先演唱《Would You Harbor Me》,既是回應世界紛爭,亦是希望大家能反思自己在這大時代,能否嘗試理解他人處境,為有需要的人提供協助?若世人都少一些猜忌,多一份包容和同理心,會不會很多問題都更容易找到解決方法?」

架起圓圓眼鏡、一副人畜無害樣子的Vivian,談到大事大非卻字字鏗鏘:「另一首《Stand Up》,是講述廢奴主義者Harriet Tubman故事的電影主題曲,Harriet為社群不顧一切冒險,堅信只有自己獲救並不足夠,要爭取讓所有奴隸都獲得解放。希望藉著這首歌能勉勵香港人要抱有希望,繼續前進。」

圖片由作者提供 The Harmonics Choir排練指揮Vivian

自學成才 為社群獻上改編酷兒廣東歌

看Harmonics的音樂會,又怎會少了為性/別小眾發聲的歌曲?去年機緣巧合,Harmonics得與Serrini在Pink Dot HK同台合唱由Vivian改編的《一點粉紅》,今年Harmonics的另一名成員Peter以兩首改編廣東歌《平凡人You and I的自傳》及《在錯誤的宇宙尋找酷兒》,來表達性/別小眾的心聲。《平凡人You and I的自傳》當中一句「做我的方式很多」,就一針見血展現出性小眾的多元面貌;而《在錯誤的宇宙尋找酷兒》回應「愛越難越要愛到」,就唱出性/別小眾面對逆境都仍然沒有放棄的精神。

「正確來說,是四首廣東歌。」Peter解釋:「本來是想直接編寫《酷兒》及《平凡人的自傳》,概念主要是圍繞著同調合唱團2023年《A-way & A-gain音樂會》的故事。但是想到大家必定對這兩首歌感到相對陌生,便忽發奇想用另外兩首較為出名的歌曲《在錯誤的宇宙尋找愛》及《Let us go then you and I》去間接介紹一些具意思的滄海遺珠。」

圖片由作者提供 年度音樂會《再飛 Reborn & Resurge》宣傳海報

Peter說得有點淡然,但兩首歌的編曲、歌曲之間的交錯,卻是豐富得來又有點神來之筆。大家或許會猜想能編出如此複雜樂章的年輕人,會否出身於音樂世家、或從小就出入音樂學校?Peter說自己不懂任何樂器演奏:「高中畢業時對流行廣東歌很有興趣,甚至光靠耳朵聽一些喜愛的歌曲,就嘗試默寫成樂譜並用電腦去模仿整個編曲,同時也參考一些網絡音樂人所編製的MIDI去學習各種配樂。」

盛載歌曲靈魂的海報插畫

除了編曲及排練,成員們還一手包辦整個製作,當中的海報設計亦非常特別。有別於以往的陽光繽粉熱鬧感覺,今年換來多個人物插圖,有甜蜜的、有揮拳的、有流淚的,甚至骷髏頭都有。原來每個插圖都代表今年音樂會內的一首歌,而這麼有意思的設計,是Choir內其中一位成員Barry的精心傑作。

圖片由作者提供

「既然決定愛上 一次就一輩子」

Barry最喜歡的是《刻在我心底的名字》那張插圖,有看過電影的應該看得出是戲中其中一個畫面情節,人臉換成兩個骷髏頭公仔,一看就令人很難忘。Barry說:「我參考了兩位主角對望的劇照,用骷髏頭是想表達那種愛是很刻骨銘心、至死不渝。」