《經濟武器》作者序：戰間期的歷史經驗告訴我們，對軍事強權實施經濟制裁時不應過於樂觀

文：尼可拉斯・穆德（Nicholas Mulder）

學者的寫作往往會深受自己所處的時代和身處的地方影響，歷史學家絕非特例，但歷史學家理當比其他人更清楚地意識到，環境的影響有多麼深遠。本書主要是一本歷史著作，但它也不可避免是這個時代，是二十一世紀二○年代的產物。而在這個時代，影響全球局勢最甚的因素，莫過於經濟制裁。因此趁著本書的台灣版發行，我們正好可以談談這些書中細數的歷史，究竟與當今這個由經濟制裁主導的時代有何關係。

本書的原稿在經過幾年的研究與寫作後，於二○二一年夏天付印。在寫作的同時，我始終思考著當代的經濟制裁。但從本書所探討的戰間期至今，情況似乎已經改變了很多。當我在二○一○年代初期展開這項研究時，經濟制裁是西方外交政策中的常規手段，然而效果往往差強人意。

當時的歐巴馬政府正利用這類手段對付伊朗，但最終《伊朗核協定》卻是在美國使盡外交手段及做出許多必要讓步後才能夠達成。正是因為這類讓步所建立的親善關係，這份限制伊朗開發核武器的協議才得以成形。我們可以說經濟制裁在這過程中發揮了效果，但就算如此，制裁的成效也源自於結合了誠懇的外交與務實的談判。

像這樣將經濟制裁當作某種一般性的施壓手段，用於改變一個國家的國內政策，其實與本書所探討的政策典範有很大的差別。因為在戰間期，經濟制裁的誕生其實是為了回應戰爭。當時的人將經濟制裁稱為「經濟武器」，從字面意義來看這說法確實有理，因為經濟制裁正是從第一次世界大戰中協約國的封鎖行動發展而來。

但在實際運作上，「武器」的說法同樣有道理，因為在經濟制裁誕生之初，這項政策能夠影響的往往只有跟戰爭與和平迫切相關的事務。比如入侵、邊境衝突、有爭議的自衛與攻擊行為，都會觸發經濟武器這項干預機制。

相較於戰爭與和平，在戰間期的大部分日子裡，意識形態較少成為經濟制裁的理由——儘管在一九一七年布爾什維克革命爆發後，資本主義菁英確實因為害怕共產主義而紛紛採用非公開的封鎖來遏制革命運動。唯有到冷戰期間，意識形態圍堵與政權更替才光明正大地成為施行經濟制裁的理由。

如今這個時代，資本主義菁英已經不需要擺出警戒的姿態，到處驅逐共產主義的革命幽靈。然而經濟制裁的用途非常多變，它已經融入了新的意識形態基調，比如捍衛人權，或是反威權主義的民主抗爭。讓我感到訝異的是，今日的經濟制裁一方面恢復了最早期的樣貌，成為遏阻戰爭的手段，一方面又保留著上個時代政治圍堵的用途。

二○二二年二月，俄羅斯無緣無故突然大規模入侵烏克蘭，讓經濟制裁作為反侵略手段的初衷再次躍上檯面。多達三十八個國家結盟合作，試圖重拾當年國際聯盟的目標：保護領土完整。這些國家除了美國、英國與歐盟，還包括了日本、韓國、台灣與新加坡等亞洲國家，甚至是挪威與瑞士等長期保持中立的國家。但與此同時，委內瑞拉、敘利亞、北韓等國家長期以來遭受的非難性制裁，也讓我們看到冷戰式的貿易禁運依然活躍於冷戰後的世界。

本書所想討論的，並不是只有經濟制裁這項政策的發明理念與目標。正如我在書裡試圖呈現的一樣，我們必須從實際的物質層面來瞭解經濟制裁的發展。在這一點上，現代的經濟制裁其實與戰間期的貿易禁運擁有同樣的機制與目標，舉凡貨物貿易、資金流動、外匯存底、能源供應、戰略基礎設施與航運都有可能被經濟武器切斷。

要瞭解經濟制裁從過去到現在的真正運作方式，就需要研究全球資本主義的複雜性、流動性與不連貫性。以今日為例，發起經濟制裁的或許是各國政府，但實施的管道卻主要是透過私人企業。

戰間期的私人企業尚未適應經濟制裁，如今經濟制裁對它們來說已是司空見慣。最大的封鎖機關早已不歸國家機器管轄，而是屬於跨國公司與銀行合規管理部門的一部分。因此，經濟制裁大部分的結果都不是因為政府執行政策，而是私人企業的決策所致。有了全球商業活動的傳播管道，如今經濟制裁的影響之深遠，很可能大大超出原本預期的目標。這讓經濟制裁的威力變得更大，也讓其衍生效應更加難以預測。

事實上，我們這個時代與戰間期不穩定的國際局勢之間，最明顯的相似處之一，就是二○二二年二月以來美國大規模制裁俄羅斯對全球市場帶來的衝擊。自從戰間期身為世界第七大經濟體的法西斯義大利入侵衣索比亞並遭到國際聯盟懲罰以後，就不曾有規模這麼大的經濟體成為國際聯合制裁的目標。當今的世界經濟比一九二○、三○年代更加互相依賴，因此制裁的衝擊也擴散得更快：雖然有一些國家因此陷入嚴峻的危機，但相互依賴也緩和了制裁造成的破壞。

要評斷經濟制裁對俄羅斯的成果，目前還為時尚早。起初人們對制裁措施寄予厚望，就像一位美國國安官員在二○二二年春天所說，認為這樣能夠發揮經濟「震懾」的作用。但我的研究卻指出，戰間期的歷史經驗早就告訴我們，對軍事強權實施經濟制裁時不應過於樂觀。

對付南斯拉夫、希臘、土耳其與西班牙等非強權國家時，經濟制裁確實發揮了預防戰爭的威懾力；但在對抗法西斯義大利、納粹德國與日本帝國等大國時，經濟制裁就很難生效，反而讓這些國家的軍事與經濟戰略更加激進。整體而言，制裁目標的量體愈大，就愈有可能造成意料之外的反效果。