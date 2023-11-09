研究尿石素A等生物技術，瑞士新創公司逐漸成為「長生不老藥」的市場龍頭

文：Serge Enderlin

瑞士佛德州新創公司Amazentis的經營項目是尿石素A：這是一種從石榴中提取的分子，最初由洛桑聯邦理工學院的研究團隊發現。

「幾個世紀以來，人們一直在談論石榴的抗衰老作用。」Amazentis公司總裁林施（Chris Rinsch）在瑞士法語電視台的《basik》節目中指出。

該分子產品目前僅在美國市場上有售，並正在等待歐洲和瑞士市場的准入。這種預防性治療藥物必須每天服用一次，每片價格為三瑞郎。

延年益壽

「粒線體是為我們所有細胞提供能量的小電池，」林施解釋道，「隨著年齡的增長，粒線體的功能會減弱。我們的尿石素A分子可以改善粒線體的功能。」這位公司老闆原本是工程師出身，後來獲得生物學博士學位。

在臨床試驗中，接受尿石素A療程的小鼠壽命較長。在人體實驗中，研究人員也發現了肌肉張力、力量和耐力的增強。

洛桑聯邦理工學院前校長艾比雪（Patrick Aebischer）目前積極參與一家成立於2002年的創投公司+ND Capital的經營，這家投資公司專攻生命科學和數據研究領域的投資。

這位權威的神經科學專家及教授表示，在四代的時間裡，人類的預期壽命增加了一倍。「我現在可以繼續朝這個方向前進。人們渴望延長自己的預期壽命，這不僅在於時間上的順延，也關乎生存品質的提升。為歲月增添品質，而不僅僅是為生命增添歲月。」他繼續道。

自4年前卸任洛桑聯邦理工學院院長職務以來，艾比雪一直專注於尋找並投資新創公司。數位工具和生物技術的融合正在不斷打開新的大門。

「研究正在進展中，我們已經可以看到，老化是一個過程。我們可以介入嗎？在哪些地方可以干預？」艾比雪斷言，「我們研究的不是仙丹粉末，而是可以切實干預的、延緩衰老的分子。」

新創公司和富有的投資者

根據市場研究機構Allied Marker Research（AMR）的調查，目前「長壽市場」的市場價值為250億美元。預計該值2030年或將達440億美元，即年增長為6％。

相關的經濟參與者聚集在楚格：那裡實行低稅制度，因此是新興企業的理想落腳之地。

那裡的火車站無異於商業中心，新「長壽公司」在那裡活躍地發展業務，例如，新創公司Avea Life主銷膠原蛋白活化劑、抗氧化劑，此外，還涉獵脫氧核糖核酸和表觀遺傳測試產品。

該公司獲得了一位特別投資者的資助。賴希穆特（Tobias Reichmuth）為夏布洛（Sophie Chabloz）的新創公司提供了250萬瑞郎的資金支持。最近幾年，賴希穆特透過加密貨幣累積了財富。但是他把新財路鎖定在「長壽生意」了。

亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克（Elon Musk）以及eBay創辦人彼得・泰爾（Peter Thiel）等人都曾對「長壽市場」表現出興趣。

同樣在美國加州的奧布里・德・格雷（Aubrey de Gray）可謂是「超人類主義」（transhumanisme）的大師。這位英國科學家為多家瑞士公司提供諮詢服務。據他說，我們中間已經有人能活到1000歲了。

隨著技術的不斷進步，這位生物老年學家解釋道，「我們將在未來10到15年內，成功將衰老置於全面的醫療控制之下。」

「老化不是一種病，它只是生活的副作用。我們研究的不是治療方法，而是遏制途徑，這樣人體機制就不會退化。」格雷繼續說道。

豪華診所

涉獵這一領域的當然不僅僅是新創公司和投資者：高端診所也加入了他們的行列。琉森州Weggis的切諾特宮（Chenot Palace）診所就向客戶提供冷凍療法和低氧療法等各種服務。

「我們的表觀遺傳學實驗室使我們能夠觀察與慢性發炎、神經退化性疾病、激素和抗氧化劑有關的某些基因的表現。」該機構負責人蓋塔諾斯（George Gaitanos）解釋。

「由於有了信使核糖核酸，我們可以即時測量脫氧核糖核酸向身體發出的指令。這樣，我們就能全面了解身體的狀況，最重要的是，我們可以在最初症狀出現前幾年就預測出可能發生的情況。」他繼續說。

在這家豪華診所也提供光生物調製治療，一週治療的基本價格為8030瑞郎。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：長生不老藥：瑞士處於市場龍頭

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九