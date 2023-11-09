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TNL+ 2023/11/09,
歐洲

德國是「笨國家」？

德國是「笨國家」？
蕭茨（Olaf Scholz）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一位已退休的老伯，大力批評現屆德國政府。他抨擊現任副總理兼經濟部長對經濟一無所知，外長則常失言。他續說：「德國擁有全球最笨的政府，這不只是一眾笑匠所說的。您內閣中有許多無能的部長……這裡確實有太多令人擔憂的事。我想請您改變，您卻影響不了這局面。」

總理蕭茨（Olaf Scholz）上週在西南部曼海姆（Mannheim）舉行《與市民對話》，接受市民當面質詢。一位老伯的控訴，為近日德國人廣傳。

這位已退休的老伯，大力批評現屆德國政府。他抨擊現任副總理兼經濟部長對經濟一無所知，外長則常失言。他續說：「德國擁有全球最笨的政府，這不只是一眾笑匠所說的。您內閣中有許多無能的部長……這裡確實有太多令人擔憂的事。我想請您改變，您卻影響不了這局面。」

老伯精神爽利，言詞尖鋭。他再說：「您應該把這些部長掃走，不是的話就跟他們補習。他們對實際操作一竅不通。我們常看見法律寫一套，做就另一套。我想您告訴我，您們做了甚麼解決問題—趕他們走還是替他們補習？行動是必須的，否則我們德國人在外地只會被人當成笨蛋。」

蕭茨面對老伯當面力批，回答說：「不用所有部長都離開吧。」他再反駁，老伯提及的一眾部長一直做得很好，付出了很多，也對維繫世界貢獻良多。

短片引來熱議。不少人都讚老伯的批評擲地有聲，講出很多人心底話。按德國電視一台每月所做的調查，今年九月滿意德國政府的比率只有19%，不甚滿意和很不滿加起來則有79%。而近一年的政黨支持率調查反映，執政社民黨支持率都在在野基民盟之下。執政聯盟另一大黨綠黨，也就是副總理和外長所屬政黨，支持率也一直下滑。德國每周也有名為《星期日問題》（Sonntagsfrage）的民調，亦即問要是本週日舉行大選，你會投哪黨。九月份的《星期日問題》顯示，三成人會投基民盟或基社盟，22% 投極右的選項黨（AfD)、社民黨 16%、綠黨 14%。可見德國人對現屆政府之不滿。

德國確實有許多社會和經濟問題。然而從外國人角度看，這老伯所言實在誇張。我從來沒聽過有德國人因為政府而淪為外國人笑柄。德國人在世上大部分地方，仍有很正面的形象。這老伯或許很少去外地，不知道很多外國人都想來德居住。「全球最笨的政府」——除了德國人外應該沒有外國人會這樣標籤德國政府。

這屆德國政府，兩年前才上任，結束基民盟默克爾16年管治。現在德國人又重新懷念基民盟，極右翼也不乏支持。可見德國從中間派轉左，又從左移向右的過程，也是在民主社會的觀察。

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