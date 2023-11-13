男性主宰的父權資本社會：女性別無選擇，只能為家庭犧牲自己

文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中）

年紀到了，最近身邊的老同事老朋友，紛紛即將迎接新生兒，甚至有一位好友，準備要迎接第二胎。

這位即將迎接第二胎的好友，幾年前第一個小孩出生，立刻搬回南部住一年，由娘家當奧援，和台北工作的先生分居。女兒滿週歲後才搬回台北，和先生同住。

當她開始試著在這座城市找工作時，寶寶尚在襁褓，有幾次線上面試，一旁女兒哭了，老公人在外頭，她沒有選擇，只能當場打斷求職面試，去照顧安撫自己的寶寶。那些公司通常就沒有回音了。和先生頂著同一所台大研究所學歷的她，經歷多次求職受挫，最後只能委屈地說：「願意用媽媽的公司不多。沒辦法。」

然後，她在朋友介紹下進入某間本土企業上班。白天忙於工作，晚上回家和假日時光都花在育兒上──她擔心小孩上托兒所的融入狀況，操心小孩生病、便秘、不吃東西；她花時間記錄孩子的成長、打點假日帶孩子出門玩的安排，獨自帶小孩看醫生打疫苗牙齒塗氟。

有一段時間，女兒反覆發燒，她跟著反覆向公司請假，有天在IG發限動說「這週請假請到自己很心虛」。她從女兒出生後，從沒有離開小孩超過一天，而她老公呢？就像不存在一樣。

老公負責接送女兒上學（原因只是她上班時間太早，托兒所還沒開），假日跟小孩一起玩，除此之外，幾乎所有育兒照護工作，都落到這位「也」有全職工作的母親身上。

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本月中旬，諾貝爾經濟獎頒給了Claudia Goldin，史上第一個獨自獲得諾貝爾獎的女性。

Goldin博士畢業於經濟學重鎮芝加哥大學，也是第一位獲得哈佛經濟系終身教職的女性研究員。這位傑出女性的大半輩子，都專注研究性別不平等，尤其是表現在美國女性所得、職涯、就業環境的結果。

她的研究證實，隨著教育機會與社會風氣轉變，當代的薪資不平等，已不再是女人和男人做著不同薪資水平的工作（例如古早時代男性當醫生，女性只能當護士）。當代的薪資不平等，主要表現在同工不同酬：也就是同一間公司裡的男人和女人，明明都做著同樣的工作，卻領著不一樣的薪水。

可想而知，通常是女性薪水低一截，特別在她們生下第一個小孩後，這個因性別薪資差距（Pay Gap）就會明顯浮現。

在媒體訪問中，Goldin直截了當歸結，職場薪資不平等的真正原因，就是家戶不平等。她說：「除非我們達到伴侶平等（Couple’s Equity），否則我們不可能達到社會的兩性平等或縮小薪資差距。」

回頭看我那位親愛的女性朋友，不久的將來，當她第二個孩子出生，我幾乎可以斷言，如果他們夫妻中必須有一人退出職場、去承擔家戶中那份沒有薪資報酬的24小時親職工作，那個人一定是她。

一個跟先生有同樣學歷，比先生更有溝通、計畫、執行能力的女性，因為育兒，而必須犧牲自己的職涯、失去自己獨立經濟來源，從此「倚靠先生」過活。

我明白，有人會覺得，媽媽帶小孩很正常啊，因為媽媽心裡放不下，因為小孩比較黏媽媽，因為老公薪水比較高，因為⋯⋯，諸如此類。坦白說，這些都是「倒果為因」。

第一，媽媽心裡放不下，或小孩比較黏媽媽，原因都是另一半的育兒能力讓人無法信任。小孩是兩個人一起生的，父親的育兒能力堪慮，這是誰的問題、誰需要改進，攤在眼前應該很清楚。

第二，另一半薪水如果比較高，讓媽媽辭職帶小孩，確實符合家戶分工的經濟理性，但這就帶我們回到了 Goldin 的研究上──女性有了小孩之後，她們往往必須在「照顧小孩」和「爭取工作表現」之間艱難二擇一。

簡單說，公司經營者既不會錄用一個願意打斷重要面試去安撫寶寶的人，自然也不會將有利升遷的重責大任，交給因小兒生病而必須常常請假、早退、遲到的照護者。

相反的，男性即使有了小孩，他們多半不用面臨這樣的選擇難題，只要把朋友的感嘆換一個受詞就好，如果變成「願意用爸爸的公司不多，沒辦法」，聽起來不會覺得怪怪的嗎？

Goldin的研究之所以重要，正是因為它為我們指出性別薪資差異的核心問題：當伴侶共同面臨養育責任的選擇時，為什麼幾乎都是由女性做出犧牲，由她們個體在職場上去承擔這個共同決定所導致的不利後果？

嚴格說起來，這根本也不是誰賺得多、誰賺得少的問題。

資本主義社會裡，工作薪資象徵社會對個人能力的具體回饋。在家庭（以及很多社會關係）裡，錢往往也是權力的憑藉或來源，大抵一個人要經濟獨立，才有辦法人格獨立。

所以，家庭主婦長年在家裡，看似「被供養」，實則肩負著一天24小時、全年無假、勞動無報酬的家庭照護工作（老年照護也是同樣），缺乏謀生能力，即使對夫妻或親子關係不滿意也只能別無選擇這樣過下去，無異於一種慢性精神謀殺。

即使丈夫相對開明，願意支付太太打點家庭內外的工作報酬，但假如社會明示、暗示女性必須待在家裡擔負照護工作或相夫教子的角色，這本身仍然是嚴重的社會不平等。

這一點，日本女性主義領袖學者上野千鶴子解釋得很清楚：因為有關社會政策的討論，那些造成集體影響與變化的決策，都發生在公共空間，因此，一旦社會聯手把女性關在私領域，等同從結構上阻斷了女性做決定的機會和權利，就是對女性的不公義。