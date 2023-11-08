開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
醫療

「人工生殖法修法草案」擬納入單身與同性伴侶、解禁代理孕母，最快明年底送政院

「人工生殖法修法草案」擬納入單身與同性伴侶、解禁代理孕母，最快明年底送政院
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

人工生殖法修正草案將朝4面向研擬，包含准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利。對於代理孕母是否會解禁，仍需要交由社會大眾進行最後討論。

（中央社）衛福部長薛瑞元今（8）日提出修法解禁代理孕母，國健署將提人工生殖法修正草案，解除受術對象限已婚異性夫妻，研擬開放單身女性、同性、代理孕母適用，有望明（2024）年底送行政院拍板。

現行人工生殖法的生育權侷限於傳統異性夫妻，異性夫妻才可實施人工生殖技術。長期以來，不少團體指出，人工生殖法這1項限制已侵害了單身者、異性未婚同居伴侶及同性伴侶，藉由實施人工生殖，體現繁衍後代的權利。

人工生殖法修法方向

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會，期間接受媒體聯訪說明人工生殖法修正草案修法方向。他說，過去2年半開了13次專家會議，已將大部分基本法條、約42條的法條完成初擬，尚有部分罰則需要草擬，預計這個月會再開1次專家會議討論。

吳昭軍說，人工生殖法修正草案將朝4面向研擬，包含准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利。修正草案法條整理完畢預告，預計明年第1季或第2季預告，大約2個月時間收集各界意見後，將舉行婦團、法界及醫界專家會議回應社會各界。

「我們沒有預設立場，希望得出社會最大共識。」吳昭軍表示，過去確實有反對意見，不論同性、單身者、代孕也都有各自訴求。現在擔心民眾意見相左太多，將積極異中求同，傾聽不同意見，同時為沒有發言權的孩子做最佳保障，預計最快明年底可將衛福部版本修正草案送進行政院。

針對代理孕母的營養費等保障，吳昭軍強調，若台灣未來開放代理孕母，一定會建立相關諮詢機構，法律文件、契約訂定都會提供代孕者與委託者保障，雖然法條內無法詳細記載營養費等細節，但將會提供委託者與受委託者的契約範本。

代理孕母解禁可能性

（中央社）代理孕母解禁與否備受關注，衛生福利部長薛瑞元今天首度鬆口表態，將提出開放代理孕母的人工生殖法修正草案，「這才有所選擇」，但是否真的解除禁令，有待社會大眾最後討論。

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在競選總部舉行「因應少子女化對策」記者會，提出多項政見，針對近年晚婚晚生趨勢，許多婦女選擇凍卵，但台灣法規限制取卵資格，他承諾民眾黨將推動修法解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時表示，現行人工生殖法早有代理孕母相關規定，目前明定禁止代理孕母。代理孕母解禁與否，國健署已陸續舉行專家會議規劃及溝通。

過去態度是「沒有既定立場」的薛瑞元提到，衛福部將提出的人工生殖法修正草案，會是開放代理孕母的版本，這才有所選擇，「修正草案逐漸成形」，代理孕母是否要解禁，仍需要交由社會大眾進行最後討論，若屆時立法院修法過程仍決定不開放，衛福部也會遵從民意。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍過去接受媒體採訪時曾表示，過去4年多期間，與代理孕母有關的草案已開了超過10場專家會議，幾乎每2至3個月就會開1次會，現階段已完成半數條文的討論，其中包含幾個重點主要條文，希望盡快提出衛福部版本法案。

吳昭軍當時說明會議討論狀況提到，專家討論較激烈的有3大重點，第1是代理孕母生下來的小孩權益，如醫療權、扶養權等需爭取最佳利益化；第2為保障女性身體自主權；第3是家庭倫理問題，希望透過法規及契約保障多方權益。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。