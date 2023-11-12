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2023/11/12,
音樂

從零打造韓系C-pop團體？SM娛樂創辦人李秀滿的「中國夢2.0」，恐怕終究只是一場夢

從零打造韓系C-pop團體？SM娛樂創辦人李秀滿的「中國夢2.0」，恐怕終究只是一場夢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2019年JYP與日本索尼音樂合作，以選秀方式組成了全員為日本人的女團「NiziU」，出道3年就已參加過三次紅白歌場大會，可謂是大獲成功，也讓人發現了K系血統的J-POP女團其實行得通。那麼李秀滿有沒有機會用類似的方式，在中國現地打造出全員中國人的K系血統C-POP團體，並在中國現地出道取得成功呢？我是覺得很難，而其中最難的原因來自中國的民族性。

文：韓劇阿揪西

2023年7月，韓國媒體報導了SM娛樂的創辦人（現SM局外人）李秀滿正準備在中國進行選秀的消息，看來他一直以來為韓國民眾所詬病的中國夢，並沒有因離開SM而消散，反而越發強烈。

不滅的中國夢

或許是心懷感激，也或許是食髓知味，李秀滿從不隱藏自己對中國市場（aka.人民幣）的渴望。

尤其是在胡溫時代的改革開放黃金期，李秀滿帶領著SM旗下Super Junior等團體跟著韓流「錢」進中國，期間發現了招募中國成員這個印鈔方程式，賺得盆滿缽滿，叫人不上癮都難。

而且這個印鈔方程式即便是在有著限韓令的習時代也依然管用，雖然少了直接進入中國公演這種直接撈錢手段，但跨洋衝榜這個間接撈錢手法還是存在的，且不論中國成員在團體中是否為核心人物，哪怕只要能利用這個成員讓團體獲得「一點」中國觀眾的愛戴，這「一點」的人頭數加起來搞不好都超過本土粉絲總數。

像是2020出道的aespa自第一張專輯的75萬張到最近一張專輯的190萬張，有一半都是來自「中輸」（出口至中國）的貢獻。

所以，即便屢次發生中國成員的行為傷害韓國民眾感情的事件，對公司來說根本稱不上個問題，因為只有粉絲才在那談感情，公司看的是數字。

重新出發，還得是中國

話題回到李秀滿透過自己的香港公司「CTP」開始要在中國搞選秀這件事，其實在2020年，他接受CCTV訪問時就透露過在中國拍攝選秀節目的意圖。在限韓令下講這種話，當時或許有人會認為他在痴人說夢，但在後續的幾個月裡CCTV與KBS電視台簽署了新的合作備忘錄、韓國電影重新上架騰訊OTT、 韓國歌手開始零星地出現在中國音樂節目，不免讓人猜測李秀滿可能早就聽聞限韓令鬆綁的風聲。

但即便如此，筆者其實並不看好李秀滿這次能搞出什麼大名堂，即便最後找到了合適的人選、成了團（先預設他要做的是團體），必定還是難以和韓團並駕齊驅。不看好的原因大概有兩個：

低估中國的不安定因素

雖然在2020年李秀滿剛說了想在中國搞選秀節目，但在2021年BLACKPINK成員Lisa所參與的選秀節目《青春有你3》裡就發生了件改變中國選秀節目命運的事件。

《青春有你3》因鼓勵觀眾購買指定牛奶來獲得投票序號，造成許多粉絲買了大量牛奶取得序號後，直接把牛奶倒水溝，相關畫面被上傳到網路上之後引起熱議，最後在決賽前一日直接被政府勒令停拍停播。

後續中國廣電總局更直接頒布了「不得播出偶像養成節目」的禁令，等於直接宣判選秀節目的死刑，隔壁棚向韓國《PRODUCE》系列買版權的《創造營》躺著中槍一起完蛋。

自2015年JYP與Mnet合作，透選秀節目讓Twice出道後，就已印證了「選秀節目」是團體出道的不敗兵法，除非李秀滿的人脈強大到能讓禁令作廢，不然少了這個兵法的加持，就只能走回招募練習生後閉關修行的老路，觀眾們會不會「因為是李秀滿的選擇」就買單？這點還是有待考驗的。

而即便讓你重新開始玩選秀，誰知道下一個把節目一刀斃命的理由又會是什麼呢？

高估中國藝人的穩定性

2019年JYP與日本索尼音樂合作，以選秀方式組成了全員為日本人的女團「NiziU」，以日本市場作為活動中心，出道3年就已參加過三次紅白歌場大會，可謂是大獲成功，也讓人發現了K系血統的J-pop女團其實行得通。

那麼李秀滿有沒有機會用類似的方式，在中國現地打造出全員中國人的K系血統C-pop團體，並在中國現地出道取得成功呢？我是覺得很難，而其中最難的原因來自中國的民族性。

在僧多粥少，所有資源必須用盡全力去爭奪的環境下，中國新人對自身的發展極為重視，這點從中國2017年至2021年間所有的選秀節目中就不難看出來。

這些野心十足的才男才女在有了足夠的曝光，收穫了夠多的粉絲之後，是不會甘於僅僅作為一個團隊中的一員的。更何況在自媒體發達的今日，更有不少人可能在出道前就已自帶流量，把這些人聚集在一起然後跟他們講「團魂」？

講「軍事化管理」？不存在的。沒有一個人不是巴望著合約趕快到期可以單飛，甚至粉絲可能也期望如此。

其實組「中國團」這樣的嘗試在李秀滿離開SM前就做過，那就是以中國成員為主要構成的NCT中國分隊「威神V」，但就連像「威神V」這樣先在韓國出道、用合約綁好後再送進中國，也是搞了幾年還是不溫不火。

現在少了SM這個公司法人的資源做後台，「李秀滿」想光憑自己的顏面在中國現地弄出一個爆款？怎麼想都覺得不容易啊！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從零打造韓系C-pop團體？｜李秀滿的中國夢2.0，恐怕終究只是一場夢

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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