《牠們的情愛》：藍鰓太陽魚中的小偷每次交配都在和地主競爭，因此得生產更多、更持久的精子
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交配前選擇與交配後選擇提供了兩種不同的篩選標準。交配前選擇的重要標準是打架能力和帥氣程度，打架能力高、社會地位高，更容易贏得配偶。然而在很多物種中，交配後選擇同樣重要，精子數量、品質和社會地位呈現負相關，人們通常認為這是戰敗者最後的掙扎。如果找不到對象，精子品質又不行，就只能等著絕後了。
文：王大可
地位高的雄性，睪丸更小？
強與弱並無定數，宏觀視角裡的強者可能是微觀視角裡的弱者。儘管有研究發現，地位高的雄性堤岸田鼠擁有更大的睪丸與品質更高的精子。這可能是因為地位高的雄性吃得更好，所以有更充足的能量發育生殖器官，他們的體重的確更重一些 。但這種「強者得到所有，弱者一無所有」的狀況並不普適，弱者有辦法打破強者制定的規則嗎？
求偶需要考慮方方面面，總不免顧此失彼，很多性狀之間此消彼長，不可得兼。
藍鰓太陽魚群體中的地主占少數，但20％地主霸占了幾乎所有的資源。雌性對他們投懷送抱，對80％沒有房的流浪漢卻不屑一顧。小偷體形嬌小，根本無法透過武力對抗，贏得伴侶，幾乎只能靠寄生來短暫地享受性行為。地主家有嬌妻，隨時都可以啪，小偷卻需要花費大量時間搜尋正在交配的夫妻。
大部分時候，地主可以獨享美魚，保證孩子都是自己的，只有10％時間他們會正面遭遇小偷。而小偷每次交配都是在和地主競爭，因此他們必須產生更多、更快、更持久的精子來增加自己微小的當爹概率。
雄性啊，最貴的除了腦子就是睪丸了，小偷的睪丸身體比（睪丸／身體）遠大於地主，可是收益率卻遠低於他們。由於地主階級擁有交配優勢，保護後宮與增大睪丸相比，前者更有利可圖，而小偷的每次交配都來之不易，必須好好珍惜，所以他們擁有更大的睪丸身體比，以期贏得精子競爭。
大西洋鮭群體裡有早熟的「老王」（小型鮭魚）和晚熟的「老公」（溯河洄游型鮭魚）兩種雄魚。老王體形遠小於老公，只有對方體重的0.15％。晚熟的老公放棄了早交配的機會，選擇多吃東西長身體，等強壯了再去求偶，而老王則等不及，早熟可以早交配。
但是，雌性喜歡體形更大、擁有巢穴的雄性，於是老王會悄悄地潛伏在魚夫婦交歡的場所，找準時機排出精子，讓漂浮在海裡的卵子受精。由於老王每次都會遇上精子競爭，因而睪丸相對身體比重遠高於老公。不僅如此，老王的精子速度更快、壽命更長，小小的老王收割了多多的孩子。
雄性三棘刺魚在被捕食風險高時會降低求偶頻率，為了更好的未來，甘願在當下壓抑自己的欲望。但在繁殖期快結束時，哪怕再危險，他們還是要殊死一搏，因為再不拚搏就老了。
交配前選擇與交配後選擇提供了兩種不同的篩選標準。交配前選擇的重要標準是打架能力和帥氣程度，打架能力高、社會地位高，更容易贏得配偶。然而在很多物種中，交配後選擇同樣重要，精子數量、品質和社會地位呈現負相關，人們通常認為這是戰敗者最後的掙扎。如果找不到對象，精子品質又不行，就只能等著絕後了。
自然選擇和性選擇不止有一個標準，如果在最為大眾接受的那個標準下墊底，不要緊，你依然有機會；但如果在所有標準下都墊底，則必定不能存活。
同物種的雄性未必都長得一樣，有的是同基因不同外形，有的則連基因型也不同。外形差異是表象，更深層的是整個生存和生殖方式的差異。
同樣的基因在不同的環境下會朝著「正」、「邪」兩個方向發展。以甲蟲為例，如果發育期食物不充足，雄性甲蟲身形矮小，就無法長出帶有攻擊性的角，因為只有身長超過閾值，才會觸發角的生長。可要走正路贏得配偶，必須用角來進攻和防守。沒有角，意味著只能走邪路。
實驗人員給一批甲蟲親兄弟分別投餵充足的和極其有限的食物，和預期一樣，食物充足的甲蟲驕傲地晃動著堅硬的角，而那些不幸沒有被選中的50％則蜷縮在角落裡。
雄性甲蟲擅挖地道，金屋藏嬌，有角的甲蟲守在門口，大有「一夫當關，萬夫莫開」的氣勢。但光榮的戰場之下，有一群沒有雄風的甲蟲在陰暗中開旁門左道。雌性躲在老公修築的安樂窩裡，老王卻悄無聲息地鑿穿了牆壁，圍堵雌性交配。
這些情場裡的落敗者，用被人不齒的方式傳遞著自己的基因。鄙夷他們，也許是因為我們總把自己代入到有角的甲蟲身上。
對於這些有角的甲蟲，雖然不能選擇出生的境地，但好歹在命運輪盤中走了一遭。儘管也有遭到饑荒當場撲街的可能，但至少保留了日後成長為人生贏家的可能，至少他們的基因是這麼相信的。
而有些老王連相信的機會都沒有了。他們和老公的基因不一樣，對生活的掌控力又差了一層，帶有濃烈的悲劇色彩。
第一章描寫的流蘇鷸雄性有三種形態，分別是老公、普通老王與長得和雌性一樣的老王。老公擁有正常娶妻生子的生活，普通老王是老公的僕人，只能趁老公不注意給他戴綠帽子，類雌老王會裝作雌性接近老公及其配偶們，伺機行動。
他們生下來，命就確定了。
普通老王相對老公的基因是常染色體顯性，類雌老王相比其他兩類雄性則是超顯性基因，只要攜帶了該基因，表現出來就是雌性外貌。類雌老王是雜合子，其後代有一半都攜帶了該基因。如果攜帶了該基因的後代是雄性，就長得和雌性一樣。如果是雌性，就比普通的雌性更矮小一些。而老公、普通老王和普通雌性都不會生下類雌的後代。
老王是天生的偷竊者。
相比於以上二類老王的隱忍，有一類雄性能在老公和老王兩個身分間自如切換，他們能屈能伸，亦正亦邪，被綠過，也綠過他人，嫉妒也豁達。
熱愛社交的綠「鄰」好漢藍鰓太陽魚，喜歡聚集在一個地方交配，每條雄魚占一個坑，招徠走過路過的雌魚。他們熱衷於去鄰居家串門子，尤其是在隔壁歡好的時候。如果家裡有娃，準爸爸們會精心守護自己的卵，降低禍害鄰居的頻率，可是那些有房的單身魚則經常肆無忌憚地破壞鄰居的好事。這份自由是流蘇鷸苦求不得的。
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