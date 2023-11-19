《當平凡走到了日常》：每一個春夏秋冬過去，我都會驚嘆自己又好好地走過了這一年

文：LuckyLuLu

平凡好嗎？

「你最近過得好嗎？」

每次被這樣問的時候，我都要絞盡腦汁想我最近到底有沒有什麼好或不好的事情可以拿出來講。

「就，很平凡啊。」

然後每次都是差不多的答案。

平凡好嗎？我曾經也以為我會過上很豐富精彩的人生，因為從小身邊的大人們都是這樣看待我。我有很多興趣、很多想法、行動力高，我特別喜歡畫畫，喜歡做設計，大家都覺得我以後會成為藝術家。

但是我目前就是個平凡的上班族，過著朝九晚五的生活，而且喜歡這樣的生活。

我仍然喜歡畫畫、有很多興趣、每天都做了多事，但是這些事在我規律的日常中，都變成小小的、淡淡的一個記號，只有我自己看得見。遠遠看的話，我就是個平凡的人，看不出跟別人之間有什麼區別。這讓我感到安心，我做的每件事情都不會特別被評價、不會被放大檢視、不被稱讚也不被批評。像是動態頁面的某則貼文，滑過去就過去了，這樣真好。

當平凡走到了日常，乏善可陳，但是難能可貴。

活著

活下去。

我每年都會在新的手帳上寫下這句話。每一個春夏秋冬過去，我都會驚嘆自己又好好地走過了這一年啊，真神奇。

會這樣說，並不是我不想活了，而是對於活著這件事一直沒什麼自信。就好像要上台演講的人，總會擔心自己表現得不夠好。

認真工作、讀書、進修、賺錢，充實的一天是一天。賴床、滑手機、放空、無所事事，懶散的一天也是一天。有時候我會覺得，活著根本就沒有分什麼表現好不好，因為表現好的人一天沒有比較長，要經歷的痛苦也沒有比較少。可是我還是好想表現好，如果不表現好我好像就會被淘汰。

然後不知不覺，每一個新年，我都做到了去年寫下的事，活下去。

不要期望

我覺得人的本質是不會改變的。會加入新的習慣、新的價值觀，但是內在原本的東西不會改變。

在活著的過程裡，擁有了越來越多的想法、觀點，變成一個越來越複雜的人。但是本質不會改變。如果有什麼東西你原本有、但是後來沒有了，那麼它大概不是真正屬於你。如果有什麼東西你原本沒有、但是後來有了，那它一定是花費了很多時間或事件才進入你的性格裡面。

所以我從不期待別人改變，也不覺得自己會因為努力而獲得多少改變。這些期望對我來說是贏面非常小的賭局，所以我通常選擇不期望。就算為相同的事吵過再多次、再激烈，也很難保證下一次這件事就不會再出現。就算這一次嘗到了刻骨的教訓、再懊悔、再遺憾，也不代表下次就能得到想要的。

所以，不要期望奇蹟會發生，而是要好好地生活。好好地相信此刻的決定，不管能不能去到更好的地方，都要過好這一刻。

相關書摘 ▶《當平凡走到了日常》：在不在一起都沒差，待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了

書籍介紹

本文摘錄自《當平凡走到了日常》，時報文化出版

作者：LuckyLuLu

繪者：LuckyLuLu

新生代明亮系插畫家LuckyLuLu全新日常暖文集

自媒體時代的煩惱與轉變，讓LuLu的淡定思維陪你一一破除

「認真工作、讀書、進修、賺錢，充實的一天是一天。

賴床、滑手機、放空、無所事事，懶散的一天也是一天。

人生在世根本沒有所謂的好不好，

因為表現好的人的一天沒有比較長，要經歷的痛苦也沒有比較少。

可是我還是好想表現好，如果不表現好我好像就會被淘汰。」

平凡，多好。我的一切可以完全寂靜無聲，我仍然喜歡畫畫、有很多興趣，每天為自己料理三餐、認真工作，但是這些事在我規律的日常中，都變成小小的、淡淡的一個記號，只有我自己看得見。

遠遠看的話，我就是個平凡的人，看不出跟別人之間有什麼區別。但這讓我感到安心，我做的每件事情都不會特別被評價、不會被放大檢視，不被稱讚也不被批評。像是被我滑過去的某則動態貼文，滑過去就是真的過去了，這樣真好。

走出被流量數字綑綁的成就感，抽離被虛假互蹭包裝的親密感，我們都該重新走進平凡，走進日常，回歸真實存在的生活。

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航