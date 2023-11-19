《當平凡走到了日常》：每一個春夏秋冬過去，我都會驚嘆自己又好好地走過了這一年
我們想讓你知道的是
認真工作、讀書、進修、賺錢，充實的一天是一天。賴床、滑手機、放空、無所事事，懶散的一天也是一天。有時候我會覺得，活著根本就沒有分什麼表現好不好，因為表現好的人一天沒有比較長，要經歷的痛苦也沒有比較少。可是我還是好想表現好，如果不表現好我好像就會被淘汰。
文：LuckyLuLu
平凡好嗎？
「你最近過得好嗎？」
每次被這樣問的時候，我都要絞盡腦汁想我最近到底有沒有什麼好或不好的事情可以拿出來講。
「就，很平凡啊。」
然後每次都是差不多的答案。
平凡好嗎？我曾經也以為我會過上很豐富精彩的人生，因為從小身邊的大人們都是這樣看待我。我有很多興趣、很多想法、行動力高，我特別喜歡畫畫，喜歡做設計，大家都覺得我以後會成為藝術家。
但是我目前就是個平凡的上班族，過著朝九晚五的生活，而且喜歡這樣的生活。
我仍然喜歡畫畫、有很多興趣、每天都做了多事，但是這些事在我規律的日常中，都變成小小的、淡淡的一個記號，只有我自己看得見。遠遠看的話，我就是個平凡的人，看不出跟別人之間有什麼區別。這讓我感到安心，我做的每件事情都不會特別被評價、不會被放大檢視、不被稱讚也不被批評。像是動態頁面的某則貼文，滑過去就過去了，這樣真好。
當平凡走到了日常，乏善可陳，但是難能可貴。
活著
活下去。
我每年都會在新的手帳上寫下這句話。每一個春夏秋冬過去，我都會驚嘆自己又好好地走過了這一年啊，真神奇。
會這樣說，並不是我不想活了，而是對於活著這件事一直沒什麼自信。就好像要上台演講的人，總會擔心自己表現得不夠好。
認真工作、讀書、進修、賺錢，充實的一天是一天。賴床、滑手機、放空、無所事事，懶散的一天也是一天。有時候我會覺得，活著根本就沒有分什麼表現好不好，因為表現好的人一天沒有比較長，要經歷的痛苦也沒有比較少。可是我還是好想表現好，如果不表現好我好像就會被淘汰。
然後不知不覺，每一個新年，我都做到了去年寫下的事，活下去。
不要期望
我覺得人的本質是不會改變的。會加入新的習慣、新的價值觀，但是內在原本的東西不會改變。
在活著的過程裡，擁有了越來越多的想法、觀點，變成一個越來越複雜的人。但是本質不會改變。如果有什麼東西你原本有、但是後來沒有了，那麼它大概不是真正屬於你。如果有什麼東西你原本沒有、但是後來有了，那它一定是花費了很多時間或事件才進入你的性格裡面。
所以我從不期待別人改變，也不覺得自己會因為努力而獲得多少改變。這些期望對我來說是贏面非常小的賭局，所以我通常選擇不期望。就算為相同的事吵過再多次、再激烈，也很難保證下一次這件事就不會再出現。就算這一次嘗到了刻骨的教訓、再懊悔、再遺憾，也不代表下次就能得到想要的。
所以，不要期望奇蹟會發生，而是要好好地生活。好好地相信此刻的決定，不管能不能去到更好的地方，都要過好這一刻。
相關書摘 ▶《當平凡走到了日常》：在不在一起都沒差，待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了
書籍介紹
本文摘錄自《當平凡走到了日常》，時報文化出版
作者：LuckyLuLu
繪者：LuckyLuLu
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新生代明亮系插畫家LuckyLuLu全新日常暖文集
自媒體時代的煩惱與轉變，讓LuLu的淡定思維陪你一一破除
「認真工作、讀書、進修、賺錢，充實的一天是一天。
賴床、滑手機、放空、無所事事，懶散的一天也是一天。
人生在世根本沒有所謂的好不好，
因為表現好的人的一天沒有比較長，要經歷的痛苦也沒有比較少。
可是我還是好想表現好，如果不表現好我好像就會被淘汰。」
平凡，多好。我的一切可以完全寂靜無聲，我仍然喜歡畫畫、有很多興趣，每天為自己料理三餐、認真工作，但是這些事在我規律的日常中，都變成小小的、淡淡的一個記號，只有我自己看得見。
遠遠看的話，我就是個平凡的人，看不出跟別人之間有什麼區別。但這讓我感到安心，我做的每件事情都不會特別被評價、不會被放大檢視，不被稱讚也不被批評。像是被我滑過去的某則動態貼文，滑過去就是真的過去了，這樣真好。
走出被流量數字綑綁的成就感，抽離被虛假互蹭包裝的親密感，我們都該重新走進平凡，走進日常，回歸真實存在的生活。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。