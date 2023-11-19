《當平凡走到了日常》：在不在一起都沒差，待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了

文：LuckyLuLu

陳

他在交友軟體上顯示的名字是陳。然後自我介紹只寫了三個數字：183。

他放了不少照片，但我後來才知道，他放的照片有修圖過，他把方形的臉修成像韓星一樣的鵝蛋臉。

我的狀況就更沒誠意了，我只放了一張套了濾鏡的自拍照，然後沒有自我介紹。

「嗨！」

「嗨！」

「妳在幹嘛？」

「看哈利波特。」

「我在星巴克寫報告。」

「是喔，哪裡的星巴克？」

「我學校附近的。」

「那可能離我打工的地方很近耶，我在你學校附近的路易莎打工。」

「妳住附近嗎？」

「沒有，我住在同一條捷運線上的隔幾站。」

「我也是耶，妳住哪站？」

「中山國小。」

「......我也住中山國小，太巧了吧！」

「對耶，哈哈哈！」

然後我們就約好，隔天我打工結束後我們一起搭捷運回家。

「沒想到妳的刺青這麼多。」這是他對我說的第一句話。

「可是我記得我在交友軟體上的照片有拍到啊！」

「那個只拍到一點點，沒想到手上還有這麼多。」

「跟我很不搭嗎？」

「好像也不會，只是妳的臉看起來乖乖的，有點意外而已。」

「我就算有很多刺青也是乖乖的人啊，哈哈！」

我們約在捷運出口見面，一起搭了三站捷運，在家附近的麥當勞吃了冰炫風然後各自回家。平凡無奇的第一次見面。

之後我們時常聊天、有時候也約出去見面，就像大部分的交友軟體相遇那樣。從線上到線下，我們漸漸走入彼此的生活。

我可能有想過我們會在一起，但是那段日子更多的是覺得，在不在一起都沒差，因為待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了。

然後我也發現，我好像是那種在真正開始交往之前，會很吝給予心意的人。如果沒有在一起，我就沒辦法喜歡你。我想要當贏個那個人，所以你要先喜歡我，我才要開始喜歡你，你喜歡我是我喜歡你的必要因素之一。

阿綸說：「這樣很好，這樣妳永遠都不會暈船，也比較不容易受傷。」

有次我們約去逛饒河夜市，在河堤邊散步吃東西，走著走著陳突然對我說：「妳覺得......嗯......就是......妳覺得......妳願意......就是......當我女朋友嗎？」

這種沒有一氣呵成的口吻讓我覺得這不是告白是試探，「我要想想。」我這樣回答，但其實我還沒想好我要想什麼。

他看起來也不失望，因為我們之間好像沒有學生時代的臉紅心跳，也沒有那種非彼此不可的轟轟烈烈。我只是覺得，跟這個人在一起的時候，很能做自己，很自在、很開心。

之後的幾天，我都在「想想」。但是實在不知道要想什麼，因為陳很平凡，我之前可能沒遇過這種平凡的人。普通的家庭、普通的學歷、普通的生活作息。喜歡的東西很普通、講出來的話也很普通，想來想去都覺得沒什麼好想的，跟他在一起，我大概會過著很普通的生活吧，我這麼想。

一週後，我答應了，我說：「好。」

他看起來不像少女漫畫中的告白成功那樣欣喜若狂，只是滿臉笑意地說著：「好耶～太好了！」

陳居米

陳後來，變成了陳居米。因為他的英文名字是Jimmy。陳居米很喜歡這個英文名字，他說是他阿姨幫他取的。

陳居米小時候改過名字，因為算命老師跟他說他的名字裡面有一個「ㄇㄧㄣˇ」所以才會一直過敏，改完名字之後真的就比較少過敏了。

他會用很多親暱的稱呼叫我，像是「小lu」、「寶貝」、「老婆」。但是我只會叫他「陳居米」。所有其他的稱呼都會讓我覺得有點彆扭，就像我不常說我愛你一樣，我也不太擅長親暱地稱呼任何人，即使是我非常親近的人。

後來陳居米把自己的Instagram 名稱從「陳」改成了「陳居米」。他說他很喜歡，就像喜歡他阿姨幫他取的英文名字一樣喜歡。喜歡重要的人給了他一個新的稱呼。

陳居米和Lulu，這兩個名字，從此連在了一起。

剛開始交往的那段時間，我們每天睡前都會玩真心話大冒險，一人五次，問對方問題或是要對方做一件事。其中我印象最深刻的一題是陳居米問我：「妳覺得，妳會在什麼樣的情況下選擇離開我？」

「如果有一天，你必須在一件很重要的事跟我之間做選擇，而這個選擇讓你猶豫的時候，我可能會選擇離開。」

「就算我絕對會選妳，妳也有可能會離開嗎？」

「如果你絕對會選我，我就不會感覺到你的猶豫了對吧。所以如果我看見了你的猶豫，我可能就會選擇離開。」

「對耶，這好難喔！不過我覺得那一天不會到來。」

「我也覺得，我們的生活這麼無聊，根本沒什麼重要的選擇要選。」

只有我偷偷地知道，我的每個念頭都是在幫自己打預防針。如果有一天我可能會成為不被選擇的那一方，那就要趕快先離開，不要成為被遺棄的那一個。

互補

陳居米是一個很喜歡問別人意見的人。

他研究所畢業要找工作那陣子，每天晚上都會跟好多人講電話，每一通電話都會講很久，問對方他待的產業怎麼樣、待遇怎麼樣、前景怎麼樣、有什麼建議。問一個人不夠，他至少要問五個。問還不夠，就算他做出決定了，他會回頭再去跟那五個人確認：「我的決定應該還行齁？」

這方面我就很相反，我遇到任何事都喜歡自己一個人做決定，我喜歡自己想一想，然後偷偷地做出選擇，等到事情差不多有一個結果之後，再用不會太慎重的方式告訴身邊的人。我喜歡自己去理解、去選擇、去面對結果。