《當平凡走到了日常》：在不在一起都沒差，待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了
我們想讓你知道的是
剛開始交往的那段時間，我們每天睡前都會玩真心話大冒險，一人五次，問對方問題或是要對方做一件事。其中我印象最深刻的一題是陳居米問我：「妳覺得，妳會在什麼樣的情況下選擇離開我？」
文：LuckyLuLu
陳
他在交友軟體上顯示的名字是陳。然後自我介紹只寫了三個數字：183。
他放了不少照片，但我後來才知道，他放的照片有修圖過，他把方形的臉修成像韓星一樣的鵝蛋臉。
我的狀況就更沒誠意了，我只放了一張套了濾鏡的自拍照，然後沒有自我介紹。
「嗨！」
「嗨！」
「妳在幹嘛？」
「看哈利波特。」
「我在星巴克寫報告。」
「是喔，哪裡的星巴克？」
「我學校附近的。」
「那可能離我打工的地方很近耶，我在你學校附近的路易莎打工。」
「妳住附近嗎？」
「沒有，我住在同一條捷運線上的隔幾站。」
「我也是耶，妳住哪站？」
「中山國小。」
「......我也住中山國小，太巧了吧！」
「對耶，哈哈哈！」
然後我們就約好，隔天我打工結束後我們一起搭捷運回家。
「沒想到妳的刺青這麼多。」這是他對我說的第一句話。
「可是我記得我在交友軟體上的照片有拍到啊！」
「那個只拍到一點點，沒想到手上還有這麼多。」
「跟我很不搭嗎？」
「好像也不會，只是妳的臉看起來乖乖的，有點意外而已。」
「我就算有很多刺青也是乖乖的人啊，哈哈！」
我們約在捷運出口見面，一起搭了三站捷運，在家附近的麥當勞吃了冰炫風然後各自回家。平凡無奇的第一次見面。
之後我們時常聊天、有時候也約出去見面，就像大部分的交友軟體相遇那樣。從線上到線下，我們漸漸走入彼此的生活。
我可能有想過我們會在一起，但是那段日子更多的是覺得，在不在一起都沒差，因為待在一起的時候覺得很快樂，這樣就足夠了。
然後我也發現，我好像是那種在真正開始交往之前，會很吝給予心意的人。如果沒有在一起，我就沒辦法喜歡你。我想要當贏個那個人，所以你要先喜歡我，我才要開始喜歡你，你喜歡我是我喜歡你的必要因素之一。
阿綸說：「這樣很好，這樣妳永遠都不會暈船，也比較不容易受傷。」
有次我們約去逛饒河夜市，在河堤邊散步吃東西，走著走著陳突然對我說：「妳覺得......嗯......就是......妳覺得......妳願意......就是......當我女朋友嗎？」
這種沒有一氣呵成的口吻讓我覺得這不是告白是試探，「我要想想。」我這樣回答，但其實我還沒想好我要想什麼。
他看起來也不失望，因為我們之間好像沒有學生時代的臉紅心跳，也沒有那種非彼此不可的轟轟烈烈。我只是覺得，跟這個人在一起的時候，很能做自己，很自在、很開心。
之後的幾天，我都在「想想」。但是實在不知道要想什麼，因為陳很平凡，我之前可能沒遇過這種平凡的人。普通的家庭、普通的學歷、普通的生活作息。喜歡的東西很普通、講出來的話也很普通，想來想去都覺得沒什麼好想的，跟他在一起，我大概會過著很普通的生活吧，我這麼想。
一週後，我答應了，我說：「好。」
他看起來不像少女漫畫中的告白成功那樣欣喜若狂，只是滿臉笑意地說著：「好耶～太好了！」
陳居米
陳後來，變成了陳居米。因為他的英文名字是Jimmy。陳居米很喜歡這個英文名字，他說是他阿姨幫他取的。
陳居米小時候改過名字，因為算命老師跟他說他的名字裡面有一個「ㄇㄧㄣˇ」所以才會一直過敏，改完名字之後真的就比較少過敏了。
他會用很多親暱的稱呼叫我，像是「小lu」、「寶貝」、「老婆」。但是我只會叫他「陳居米」。所有其他的稱呼都會讓我覺得有點彆扭，就像我不常說我愛你一樣，我也不太擅長親暱地稱呼任何人，即使是我非常親近的人。
後來陳居米把自己的Instagram 名稱從「陳」改成了「陳居米」。他說他很喜歡，就像喜歡他阿姨幫他取的英文名字一樣喜歡。喜歡重要的人給了他一個新的稱呼。
陳居米和Lulu，這兩個名字，從此連在了一起。
剛開始交往的那段時間，我們每天睡前都會玩真心話大冒險，一人五次，問對方問題或是要對方做一件事。其中我印象最深刻的一題是陳居米問我：「妳覺得，妳會在什麼樣的情況下選擇離開我？」
「如果有一天，你必須在一件很重要的事跟我之間做選擇，而這個選擇讓你猶豫的時候，我可能會選擇離開。」
「就算我絕對會選妳，妳也有可能會離開嗎？」
「如果你絕對會選我，我就不會感覺到你的猶豫了對吧。所以如果我看見了你的猶豫，我可能就會選擇離開。」
「對耶，這好難喔！不過我覺得那一天不會到來。」
「我也覺得，我們的生活這麼無聊，根本沒什麼重要的選擇要選。」
只有我偷偷地知道，我的每個念頭都是在幫自己打預防針。如果有一天我可能會成為不被選擇的那一方，那就要趕快先離開，不要成為被遺棄的那一個。
互補
陳居米是一個很喜歡問別人意見的人。
他研究所畢業要找工作那陣子，每天晚上都會跟好多人講電話，每一通電話都會講很久，問對方他待的產業怎麼樣、待遇怎麼樣、前景怎麼樣、有什麼建議。問一個人不夠，他至少要問五個。問還不夠，就算他做出決定了，他會回頭再去跟那五個人確認：「我的決定應該還行齁？」
這方面我就很相反，我遇到任何事都喜歡自己一個人做決定，我喜歡自己想一想，然後偷偷地做出選擇，等到事情差不多有一個結果之後，再用不會太慎重的方式告訴身邊的人。我喜歡自己去理解、去選擇、去面對結果。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！