《槍砲彈藥刀械管制條例》修法的五個建議：老是喊「XX零容忍」，等於給政府擴權開了空白支票

文：張柏勳

以遏止改造槍枝為名，行政院繼2020年前完成《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修定後，今年再提修法。法案正在立法院等待排審，除行政院所提版本外，目前已有八位立委領銜或以黨團名義提出其他修正版本。部分相關業者或民間團體擔心合法產品遭波及，也紛紛提出意見，包括在警政署門口聚集陳抗等，顯見修法茲事體大，頗受關切。

草案公布以來，有些朋友找我聊這個議題，我想把這些各方的意見整理一下給立法諸公參考一下，希望立法院這次能把這個法律修好一點，不要像上次照單全收，結果後遺症一堆，只好事隔二年重提修法。

前次修法的後遺症

前後二次修法都是基於「溯源管理」的思想模式出發，因為以前查獲的非法槍枝絕大比例都源自所謂「模擬槍」改造，因此擴大解釋模擬槍的定義，將原本可合法販售的「操作槍」也納為管制品。

部分操作槍與模擬槍的確只有少數幾個零件（例如撞針）之隔，杜絕漏洞有其必要。但也有很多操作槍就真的只是純供玩賞、拍電影或供軍訓課教學使用，都在新的法律頒布後成了違禁品。

很多學校把一堆早年軍訓課使用的教學槍趁勢繳給警察局，或是有些玩家把自己收藏的塑膠模型槍或古董槍送到警察局檢驗，合法報備以取得執照。報備期間警局總共收到2000多件報備或繳銷申請。

因為立法者一心只想化繁為簡，想一網打盡，反而造成警力備多力分。這是後遺症之一。

但改造槍枝並沒有從社會事件中消失，反而出現「產業升級」的趨向。早期的改造槍枝是用合法販售的操作槍改造，材質並不講究，這些改造槍容或有發射子彈的功能，但誰也不敢擔保打到第幾發會膛炸。不法份子擁槍自重，但密集開槍的案例卻少見。

合法通路上的操作槍消失後，取而代之的反而是一些更接近真槍的產品。這些產品有些是直接走私或以合法玩具槍的名義進口，有些則化整為零以零件的方式進口。2020年修法之後台灣就發生了國外子彈廠商因為「疏忽」「包裝錯誤」將10萬顆9mm子彈寄來台灣的事件，社會新聞也開始出現歹徒持衝鋒槍掃射或連開數十槍這類報導。

這是後遺症之二，以為修法就能解決問題，結果管得了合法，管不到非法，反而將灰色地帶的人事物直接趕到黑色空間裡。

五個修法的建議

因為黑槍只是躲起來，並未消失，而且威力愈來愈大，政府在今年修法之前，也以行政命令的方式發布了新的法令，例如規定進口玩具槍應先經警政署書審許可，貿易商進口空包彈（被疑式改造子彈來源）應報備列管、廠商合法生產模擬槍外銷，應在關鍵零件烙上追蹤序號等。

送進立法院的草案，則增加了將模擬槍的零件納入管制、設立第三方的槍砲審議機制、對公共場所開槍行為處以刑罰、擴充警察到廠商處所行政檢查的權力等。有些有其必要性，有些可能不夠完備，有些則可能侵犯人民合法權利。以下就是我收集來的意見：

1. 分級管理才能避免警察過勞或避難就易

上次參與修法時，民間團體和業者就多次提出建議，殺傷力強大且危害治安嚴重的火藥擊發槍枝，例如手槍、衝鋒槍等應嚴格管制。至於雖有一定危險性但鮮少用於犯罪案件者，例如空氣槍等，應採分級管理，允許民眾申請許可後持有或由廠商申請許可專供外銷。

空氣槍因採壓縮氣體為動能，與火藥瞬燃的化學能，差距數十甚至上百倍，大多僅用於農場除害、射擊運動或訓練器材等，極少成為黑道火拼的武器。由於全球市場有一定需求，國內在推廣全民國防或射擊運動也用得上，實在不須將之視為凶惡物品一味禁止。

以刑事局發布的2019年刑案統計，當年總共有695名故意殺人嫌疑人，以使用工具區分，刀類198人，徒手168人，木棒繩索120人。這是最多的三類工具，槍械則排第四，涉案101人，其中持改造手槍最多，有84人，至於空氣槍則只有1人。

這份資料刑事局年年都做統計，空氣槍涉重大案件都是個位數，可惜自2020年起刑事局就不再區隔火藥槍與空氣槍，一律歸類為槍械類，原因不詳。

此次配合修法時機，其實可依空氣槍的動能制定管理辦法，讓民眾有條件合法持有並接受管理，廠商有機會推展海外市場，民間團體也有更寬廣的空間推廣射擊運動。

可惜此次修法草案，在第四條最後增訂了殺傷力標準等文字，顯然政府只想取得管制空氣槍的法律授權，並無意接納分級管理的思維。這點雖然符合當初蘇院長在任時「槍砲零容忍」的指示，但也容易讓警力傾向撿軟柿子（查空氣槍至少比較安全），或是包山包海直到累死。

2. 有關零件材質的誤區

這次草案第四條特別提到槍砲零件的「材質」問題。其實在材料科學的發展下，僅以金屬與否定義材料已快要成為一個假議題了。現在的火藥擊發槍枝，除了槍管、槍膛等核心部位，因須承受火藥爆發的壓力，須採較剛硬鋼材外，其餘部分大多基於輕量化的考慮，改採塑膠等複合材料（例如警察目前的配槍最大比例材質就是塑膠）。

火藥槍枝的槍管、槍膛等有其獨特的結構，不與玩具槍通用，至於非主要部分，例如握把、扳機等，則有可能和玩具槍等通用，不能以材質為管制標準。

我還是要重提一下1999年內政部發給法務部的公文。

我的朋友阿毛公司送驗玩具槍，內政部因此向法務部請求確認，依據槍砲彈藥刀械管制條例的立法宗旨，法律管制槍砲主要組成零件，管制的對象應僅限於「該零件自始即供製造管制槍枝使用，且為主要部分者為限」，至於一開始就是用於玩具槍的零件，即便其外觀、材質及構造等幾與真槍相彷，也不應列入管制。