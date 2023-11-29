從災難報導看台灣新聞的跨領域挑戰：小時不讀書，長大真的當得了記者嗎？
我們想讓你知道的是
王若庭表示，因為記者會需要跨組別，跑不同領域的新聞，所以不可能熟悉每一個領域的事情，專業能力對記者來說確實是個考驗。目前大多的記者的教育訓練著重於應用技能或表述能力，但是鑑於台灣常有風災、地震等天然災害，未來如果能安排相關的課程給記者，或許能讓記者訓練更加完整。
文：陳洧農
記者沒有辦法憑空知道訊息——王若庭
想盡辦法把你的批評送到新聞室——許瓊文
台灣的地震、天然災害頻仍，但在災難報導中，記者的種種烏龍行徑卻使其被貼上「小時不讀書，長大當記者」的標籤。記者真的是個「不學無術」的職業嗎？台灣媒體觀察教育基金會舉辦講座「媒體Ｘ記者：小時不讀書，長大當記者？天災人禍怎麼報？」，邀請到政大廣電系教授許瓊文和三立新聞台副總監王若庭擔任主講人，以災難新聞為切入點，暢談各自對於新聞媒體的觀察與未來期許。
災難現場的記者
王若庭分享了一段三立電視台的側錄影片，讓觀眾得以一窺新聞記者在災難現場所面對的情境。
今年3月，台中民宅倒塌造成許多死傷，當記者抵達現場時，現場人馬雜沓、喧囂擾攘，除了工程人員、救援團隊，還有許多其他媒體。記者必須在一片兵荒馬亂當中掌握事件輪廓，才能為觀眾重建現場，同時必須設想：該問什麼問題？該找誰問？
王若庭表示，記者到現場之後一方面要準備連線，一方面要在混亂中收集資訊，並且不時地透過手機追蹤、確認最新的資訊。如果災情重大，記者可能需要在一個小時內跟攝影棚連線兩到三次。每次連線完，記者都要馬不停蹄地繼續收集相關訊息，非常疲於奔命。
在影片中，可以看出記者非常心急，在競爭激烈的情況下，必須分秒必爭地找到受訪者。如果受訪的是受難者家屬，更需要小心謹慎，以免被觀眾撻伐「沒有同理心」。
災難現場的記者
王若庭分享了一段三立電視台的側錄影片，讓觀眾得以一窺新聞記者在災難現場所面對的情境。
今年3月，台中民宅倒塌造成許多死傷，當記者抵達現場時，現場人馬雜沓、喧囂擾攘，除了工程人員、救援團隊，還有許多其他媒體。記者必須在一片兵荒馬亂當中掌握事件輪廓，才能為觀眾重建現場，同時必須設想：該問什麼問題？該找誰問？
王若庭表示，記者到現場之後一方面要準備連線，一方面要在混亂中收集資訊，並且不時地透過手機追蹤、確認最新的資訊。如果災情重大，記者可能需要在一個小時內跟攝影棚連線兩到三次。每次連線完，記者都要馬不停蹄地繼續收集相關訊息，非常疲於奔命。
在影片中，可以看出記者非常心急，在競爭激烈的情況下，必須分秒必爭地找到受訪者。如果受訪的是受難者家屬，更需要小心謹慎，以免被觀眾撻伐「沒有同理心」。
災難報導5要點
王若庭表示，電視新聞的災難報導有5大要點，其中最重要的就是速度與畫面。不同於平面或網路媒體，電視新聞沒有畫面就沒有賣點，因此盡快取得畫面始終是電視新聞的首要之務。
第二是內容正確性。她說，如果是25年前，內容正確性可能會被她放到第五順位；但時移世易，以當今媒體生態競爭之激烈，若是再不注重內容正確性，電視媒體恐將被淘汰。
第三則是要找到目擊者和當事人，如此才能了解災難事件的原委。而如果能找到獨家的當事人，就更能吸引觀眾目光。
此外，還要發展多面向的新聞角度。例如罹難者身分、災難後續可能波及的範圍、避難資訊等。災難新聞的最後一個重點，就是後續檢討：災難發生的原因為何？國外有沒有類似的問題？其他國家是怎麼處理的？
報導國外的災難時，也可以反思：台灣面臨類似的狀況時該怎麼辦？有許多不同的探討角度。
電視新聞的優勢
王若庭以今年5月10號「吊臂砸中捷」的事件，說明電視新聞滾動報導的優勢。事件發生在12點多，三立新聞1點開播進這條新聞之後，就再也沒有出這條新聞，在一個小時當中不斷滾動地報導事件發展，讓觀眾隨時了解最新進展。
「我們電視新聞有能力做到1小時不出這條新聞，其實這是要功力的。」
她說，一開始記者還在趕赴現場的途中，但她認為這則新聞非常重要，所以請記者直接用電話和副控室連線，跟主播對話，同時她要求採訪中心再派一位記者接著繼續連線。如此一來，第一個記者下線之後，就可以去做功課，去網路上找更新、更即時的資訊。
王若廷表示，如果是重大新聞，在SNG車跟記者尚未抵達現場時，甚至會動用三到四個記者輪流電話連線。這樣的配置不只讓記者有時間做進一步的資料收集，也讓報導能夠有不同的角度，例如一位記者可以報導災難原因，另一位則報傷亡狀況等。
但是，電話連線畢竟只有聲音，那對電視新聞最重要的影像該如何取得呢？她說，若無法取得第一手的畫面，會在取得同意的前提下使用網路上的即時影像，例如爆料公社等網路社群，都有許多這方面的資源。
報導國外大型災難
王若廷表示，國外的大型災難對電視新聞而言，採訪難度可說是大大提升。因為在沒有駐地記者的情況下，記者不可能在第一時間抵達現場，如果單純依靠外電的畫面，又難以滿足時效性的要求。
這時最理想的解決方案可說是視訊連線，而這樣的發展是拜疫情所賜。早前在疫情嚴峻的情況下，記者的採訪受到許多限制，所以有些受訪者會自己用手機拍一段畫面傳給新聞記者。例如土耳其大地震發生時，三立新聞就大量採用當地台僑、台商傳回的影像。
真的無法及時取得畫面的時候，電視台會採取「說新聞」的方式，讓主播在棚內進行較深度的新聞解說。
做一個有要求的閱聽人
許瓊文和王若庭在大學時是廣電系同學，畢業後兩人各自進入不同媒體工作，後來許瓊文轉往學術路線，成為廣電系教授。她說，確實曾有過一段時間，記者很喜歡「秀自己」，也因此造就了「溫度計測雪深」、「油條當風速槍」這樣的荒唐場面。但是長久以來，觀眾與網友們的嘲諷與批評，已經令業界的風氣有不少改變。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
手刀申辦 >> https://cht.tw/x/26kp
[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。